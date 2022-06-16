Истории о спасённых животных, которые помогут вернуть веру в человечество

Нередко из-за халатного отношения людей братья наши меньшие оказываются на улице. В большом и порой жестоком мире животным приходится выживать без помощи человека. Но некоторым четырёхлапым всё же улыбается удача.
Люди, подобравшие на улице этих бедняг, тратят много времени на то, чтобы помочь им стать здоровыми и уже домашними любимцами. Один из несомненных плюсов помощи животным — это полученный результат. Посмотрев на то, как преобразились некогда бездомные питомцы, понимаешь, что их счастливые мордашки стоили всех затраченных сил.
Кошка Герцогиня
Герцогиня попала в приют после того, как её сбила машина. В результате аварии кошка получила сложнейший перелом челюсти. Врач, который взялся лечить Герцогиню, сделал всё возможное, чтобы кошка могла вернуться к полноценной жизни.
Бульдог Лилу
Лилу нашли на улице. Она лишилась шерсти из-за сложнейшей формы чесотки. К тому же собака была сильно истощена и напугана. Нескольких месяцев тщательного ухода оказалось достаточно, чтобы животное полностью восстановилось. Сегодня Лилу живёт счастливой собачей жизнью.
Первая фотография сделана за месяц до того, как мы её забрали к себе, вторая — два года спустя
Наша милая Рая до и после того, как мы её нашли
Когда мы взяли его к себе, ему было всего две недели
Котёнок был сильно истощён и полон инфекций. Двадцать первого мая ему исполнился один год, и единственное, чем он полон — это любовь и еда.
Пёс Френни чудом остался в живых
Эрик Холидей и Сэм Арки — члены спасательной группы, которые нашли Френии в крайне истощённом состоянии. Собака весила всего несколько килограммов и с трудом передвигалась. Парням понадобился год, чтобы полностью реабилитировать пса. Только после того, как Френни стал идти на поправку, стало ясно, что это немецкая овчарка.
У кота был блошиный дерматит. Врачам пришлось побрить питомца и надеть на него маленький свитер
Я приютил Молда в декабре 2020 года. В его прошлом доме его терроризировали домашние собаки, и в конце концов он заразился от них блохами, что привело к дерматиту. Когда я привел кота домой, он был очень робким. Со временем его шерсть отрасла и ему больше не понадобился его свитер.
Прошло семь месяцев с тех пор, как мы начали лечить Шторма от гипотериоза
Попугай, спасённый из зоомагазина
Бруно и Амаро — первый день после спасения и четвёртый год жизни в семье
Кошка Дженни до и после спасения
Знакомьтесь, это Мия
Мия была спасена вместе со своей мамой из Нью-Йорка и оказалась единственным щенком в помёте. Её лапы были очень слабыми и искривленными от недоедания. Собака пережила кожные заболевания, глистов, операцию на желудке. Сегодня Мия полностью выздоровела и счастливо живёт в Китае.
Из побитого котёнка в пушистого красавца
Амару подбросили на крыльцо дома в ужасном состоянии
Собаку своевременно обнаружили неравнодушные люди и тут же доставили в ветеринарную клинику. Амаре поставили диагнозы — демодекозная чесотка и саркоптоз (редко бывает и то, и другое). У неё также была глазная инфекция и вторичная инфекция.
Кошка по имени Эйнштейн была спасена с улицы семь месяцев назад
Сложно поверить, но это одна и та же собака. Тюльпан светится от счастья
Разница между фотографиями составляет всего один год.
Любовь обладает исцеляющей силой. Делитесь ею с окружающими, и тогда каждый на этом свете будет по-настоящему счастлив.
Источник:
АНТИФИШКИ
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