Истории о спасённых животных, которые помогут вернуть веру в человечество

Я приютил Молда в декабре 2020 года. В его прошлом доме его терроризировали домашние собаки, и в конце концов он заразился от них блохами, что привело к дерматиту. Когда я привел кота домой, он был очень робким. Со временем его шерсть отрасла и ему больше не понадобился его свитер.