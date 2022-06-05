Ящерица, жившая в темном подвале, теперь путешествует по миру

Бородатые драконы родом из Австралии, живут в сухих регионах страны. Из большинства австралийских ящериц именно драконы прекрасно приживаются у людей, а потому стали популярными питомцами по всему миру. У ящерицы Перси удивительная судьба. Пару лет назад его купила девочка-подросток в магазине, но уже спустя месяц решила, что питомец скучен и она его больше не хочет. Девочка подарила ящерицу отцу, но у того дома пара младенцев, и новый хозяин поселил Перси в подвал, подальше от детей. Там ящерица жила некоторое время, пока о ней не узнала Валери и не забрала малыша к себе.