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Ящерица, жившая в темном подвале, теперь путешествует по миру

Ящерица, жившая в темном подвале, теперь путешествует по миру

Автор:
05 июня 2022 09:37
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   история   люди   путешествие   фото   ящерица   
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Бородатый дракон по имени Перси еще недавно жил в темном подвале, но ему посчастливилось попасть к Валери. У девушки и ее мужа уже жила пара таких ящериц, но именно третья, Перси, стала любимицей, проявив свой интересный характер и трепетные чувства.

Бородатые драконы родом из Австралии, живут в сухих регионах страны. Из большинства австралийских ящериц именно драконы прекрасно приживаются у людей, а потому стали популярными питомцами по всему миру. У ящерицы Перси удивительная судьба. Пару лет назад его купила девочка-подросток в магазине, но уже спустя месяц решила, что питомец скучен и она его больше не хочет. Девочка подарила ящерицу отцу, но у того дома пара младенцев, и новый хозяин поселил Перси в подвал, подальше от детей. Там ящерица жила некоторое время, пока о ней не узнала Валери и не забрала малыша к себе.

Как рассказывает девушка, в первые несколько дней она не могла подойти к дракону или прикоснуться к нему. Дикий и пугливый, он сторонился людей, других животных и любых шорохов. Он раскрывал рот, надувался, как оладушки, и шипел на новую хозяйку. Так драконы проявляют враждебность. Но терпение и ласка сделали свое дело: сначала Перси перестал надуваться, затем шипеть, а потом и вовсе позволил гладить себя по спинке. Валери знала, как завоевать сердце нового питомца, и они быстро стали друзьями.

Девушка делится со зрителями, что, в отличие от двух других драконов дома, у Перси есть свой нрав и озорной характер. Зимой он прыгал на рождественскую елку, а летом везде следовал за владельцами и даже отправлялся в путешествие по национальным паркам. В машине у дракона есть своя подушка у лобового стекла и свой гамак на двери, откуда он может наблюдать за дорогой. Чтобы ящерица не убежала во время прогулок, Валери сама смастерила для нее шлейку.

Но больше всего девушка ценит в новом питомце любовь к телячьим нежностям: он обожает лежать на груди человека, сидеть на плече или будить по утрам. Дракон также трепетно относится к мужу Валери и часто лежит на его руках. А еще владельцы заметили необычную привычку: дракончик обожает купаться в раковине, хотя в дикой природе у этих рептилий нет доступа к воде и они не умеют плавать.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   животные   история   люди   путешествие   фото   ящерица   
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10k
сеньор Леонсио 3 часа назад
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Николаевич 3 часа назад
Классная животинка
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