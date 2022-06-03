Во время родео бык сбежал с арены, ранив нескольких зрителей

Например, поведение одного из быков, принимавшего участие в шоу, примерным не назовёшь. Он сбежал с арены, перепрыгнув через ограждение и пробежавшись сквозь толпу людей, собравшихся посмотреть на родео. После этого животное миновало парковку и закончило бесконтрольную прогулку возле моста примерно в километре от арены. Именно там быка изловили и отправили на ранчо, где он проживает.



