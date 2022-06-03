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Во время родео бык сбежал с арены, ранив нескольких зрителей

Во время родео бык сбежал с арены, ранив нескольких зрителей

Автор:
03 июня 2022 09:35
Сообщество : Животные
Метки: бык   видео   животные   люди   родео   фото   
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Ассоциация родео Реддинга (Калифорния, США) считает безопасность зрителей своим высшим приоритетом, но иногда случаются неприятные моменты.


Например, поведение одного из быков, принимавшего участие в шоу, примерным не назовёшь. Он сбежал с арены, перепрыгнув через ограждение и пробежавшись сквозь толпу людей, собравшихся посмотреть на родео. После этого животное миновало парковку и закончило бесконтрольную прогулку возле моста примерно в километре от арены. Именно там быка изловили и отправили на ранчо, где он проживает.


По меньшей мере шесть человек получили травмы — к счастью, незначительные. Например, 15-летний Джордан Греко, которому рог быка повредил ногу, рассказал, что в тот момент вообще ничего не почувствовал, ведь адреналин подростка бил ключом. Похоже, недостойное поведение быка у многих повысило уровень адреналина.


Источник:

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Метки: бык   видео   животные   люди   родео   фото   
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2  комментария
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КАКАнгел Полчаса назад
все имеют право бороться за свою жизнь . быку там не чего хорошего не светило и он имеет право спасаться.
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HalloFreeSpace 51 минуту назад
красавец )))
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