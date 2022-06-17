Невероятные животные, спасшие человеческие жизни!

Один из самых удивительных случаев спасения человека животным произошёл в 2018 году. Кит спас морского биолога по имени Нэн Хаузер. Во время одного из погружений в воду в южной части Тихого океана Хаузер встретила огромного горбатого кита. Гигантское млекопитающее будто пыталось оттолкнуть биолога своей мордой или наоборот засунуть под свой плавник. Испугавшись за свою жизнь, женщина выбралась на лодку, но как только она это сделала, её ждал ещё один сюрприз – поблизости был ещё один кит, который пытался отпугнуть своим хвостом акулу! Оказывается, кит пытался защитить Нэн от акулы и буквально вытолкать её из воды.

Я бы очень испугался на её месте. Какая смелая женщина!

Слепая собака спасла тонущую девушку