Невероятные животные, спасшие человеческие жизни!

Вам ведь нравятся эти видео с животными-спасателями? Они всегда поднимают настроение. Каждый день в интернете можно увидеть, как какой-нибудь самоотверженный человек бросается на помощь животному, но как часто животные готовы рисковать ради спасения человека? Вы удивитесь, узнав, что животные гораздо умнее, чем мы думали, они лучше чувствуют опасность и быстрее реагируют на неё.
Например, свинья по имени Лулу, спасшая жизнь своей хозяйке, или попугай Уильям. Что удивительно, животные, не колеблясь, могут спасти человека. Вы часто такое видели? На самом деле часто люди не так понимают благие намерения животных. Сегодня мы посмотрим на 10 животных, которые спасли человеческую жизнь. Эти кадры могут заставить вас пустить слезу. Не забудьте дочитать статью до номера 1, самого сенсационного события спасения человеческой жизни животным, которое попало в заголовки новостей во всём мире.
Вьетнамская свинка по имени Лулу
Свинья Лулу прославилась в интернете в 1998 году. Лулу стала звездой после спасения жизни своей хозяйки, которая могла умереть, если бы свинья не оказалась рядом. Муж Джоанн, хозяйки Лулу, был на рыбалке, когда у неё случился сердечный приступ. Женщина была дома одна, когда это случилось. Она упала на пол и её пёс, породы американская эскимосская собака начал истошно лаять, но это не помогло, и никто не пришёл на помощь. Однако Лулу увидела хозяйку на полу, выбежала из дома и легла на проезжую дорогу. Многие машины просто объезжали её, но одна машина остановилась. Луну отвела водителя в дом. Увидев Джоанн на полу, водитель тут же позвал на помощь, и Джоанн была спасена. Кто бы мог подумать! Свинья спасла человека. Ради этого стоило прошерстить интернет.
Слонёнок Нинг-Нонг
Цунами 2004 года в Индийском океане было огромной катастрофой ужасных масштабов. Но помимо хаоса и разрушений, там было место и для надежды. Так слон по имени Нинг Нонг спас 8-летнюю девочку Эмбер Оуэн во время цунами в Пхукете. Ещё до начала цунами, во время отлива, слон забеспокоился и поспешил уйти с берега вместе с девочкой, сидящей на его спине. Благодаря этому, девочка не оказалась в воде. Матери девочки, Саманте, сказали, что слонёнок умер, но потом она обнаружила их обоих живыми. Нет, я не плачу, клянусь!
Кит спас морского биолога от тигровой акулы
Один из самых удивительных случаев спасения человека животным произошёл в 2018 году. Кит спас морского биолога по имени Нэн Хаузер. Во время одного из погружений в воду в южной части Тихого океана Хаузер встретила огромного горбатого кита. Гигантское млекопитающее будто пыталось оттолкнуть биолога своей мордой или наоборот засунуть под свой плавник. Испугавшись за свою жизнь, женщина выбралась на лодку, но как только она это сделала, её ждал ещё один сюрприз – поблизости был ещё один кит, который пытался отпугнуть своим хвостом акулу! Оказывается, кит пытался защитить Нэн от акулы и буквально вытолкать её из воды.
Я бы очень испугался на её месте. Какая смелая женщина!
Слепая собака спасла тонущую девушку
Лиса Ниббли обязана жизнью золотистому ретвиверу по имени Норман. Предыдущие хозяева оставили Нормана в приюте, но, к счастью, в 1993 году его забрали Аннет и Стив Макдональд. Какая милая история, растрогает любого. Через какое-то время пёс начал терять зрение, и в конце концов совсем ослеп. Норман оставался активным, как и любая другая собака. Он очень любил пляж.
Однажды 15 летняя Лиса плавала со своим братом в реке Неканикум. Пока брат девочки спокойно плавал, сильное течение начало уносить Лису. Норман услышал крики девочки, пробежал по пляжу и прыгнул в воду. Лиса начала кричать громче, чтобы пёс нашёл её. И он сделала это! Девушка взяла Нормана за ошейник, а он помог ей добраться до берега. Ооо, я обожаю таких хороших мальчиков! И ведь он слепой! Воу!
Львы спасли 12-летнюю похищенную девочку
Домашние питомцы довольно часто спасают жизнь своим хозяевам, но как часто можно услышать о том, что дикое животное спасло жизнь человеку? Одним из самых драматичных случаев спасения человека дикими животными является случай, когда 12-летнюю девочку из Эфиопии похитили в лесу. Однако рядом находился львиный прайд, который видел нападение. Львы напугали похитителей и охраняли девочку целый день, пока полицейские её не нашли. Девочка была очень напугана, но спасена. Спасибо львам.
Морской лев предотвратил самоубийство
Мост «Золотые ворота» в Сан Франсиско популярное место у людей, решивших покончить жизнь самоубийством. Прыжок с этого моста – верный путь к смерти. Именно этого хотел 19-лет. В сентябре 2006 года несчастный Кевин прыгнул с моста. Из-за удара о воду у Кевина сломался позвоночник и множество костей. Всё, на что мог надеяться Кевин, это ждать, когда он окажется на дне. Но рядом оказался кто-то, кто не позволил этому случиться. Как только Кевин начал тонуть, морской лев вытащил его на берег. Животное не давало голове Кевина погружаться под воду. Вскоре Кевина вытащили спасатели. Его жизнь была спасена самоотверженный животным.
Бродячий кот спас замерзающего ребёнка от смерти
Это запоминающаяся история о бродячей кошке Маше, которая спасла замерзающего брошенного ребёнка в России. Эта история произошла несколько лет назад, когда бездомная кошка увидела голого плачущего ребёнка возле мусоропровода. А погодка в России холодная… Малыш замёрз бы насмерть если бы не кошка, которая легла рядом с ним. Кошка прижималась к ребёнку, согревая его, а затем начала громко мяукать, словно призывая кого-нибудь на помощь. Соседи подумали, что на кошку напали собаки, но затем жительница подъезда пошла посмотреть, что случилось и обнаружила брошенного ребёнка. Женщина приютила кошку и назвала её Машей.
Попугай Уильям
Вы слышали о животных, спасших людей, но что если я скажу, что птицы тоже на такое способны? Да, да. Это история о попугае по имения Уильям, который спас маленькую девочку. Что ж, Уильям завтракал вместе со своей хозяйкой Меган Ховард и её маленькой дочкой Ханной, Меган вышла из комнаты и Ханна осталась одна, в этот момент девочка подавилась едой. Уильям почувствовал, что что-то не так и выкрикивать слова «Мама» и «Малыш». Меган, услышав попугая, быстро вернулась в комнату и спасла малышку при помощи приёма Хаймлиха (Прием Хаймлиха - это эффективный прием оказания экстренной медицинской помощи, который используется для освобождения дыхательных путей человека от застрявшей в них пищи или другого инородного предмета, вызывающего удушье.). За смелые действия Уильяма наградили орденом Красного Креста как животного-спасателя. Я знаю, это много значит для его хозяев, но для попугая…может хватило бы и крекера?
Шер Ами, почтовый голубь, который спас жизни сотням людей
Вы когда-нибудь слышали о животном, получившем медаль за доблестные заслуги? Что ж, наш следующий герой, почтовая голубка Шер Ами, служившая в Первой Мировой Войне и спасшая жизни сотен солдат в 1916 году. Голубка доставляла важные сообщения прямо под огнём противника. В ходе битвы при Вердене птица доставила 12 важных сообщений, которые помогли спасти жизни сотен людей. В конце концов, смелая птица была ранена в битве при Аргоне (Мёз-Аргонское наступление — наступление войск Антанты на позиции германских войск во время Первой мировой войны, одно из важнейших сражений кампании 1918 года.) в 1918 году, но всё равно успела доставить сообщение в Верден. Шер Ами умерла от своих ран 13 июня 1919 году и была награждена почётной медалью Военного креста, медалью за смелость пред лицом долга. Сейчас чучело Шер Ами можно увидеть в Национальном музее американской истории.
История Харамбе
Под номером 1 – трагичная и противоречивая история о Харамбе, 17-летней горилле из зоопарка Цинциннати. 28 мая 2016 года 3 летний мальчик упал в вольер с гориллами. Мальчик упал с высоты 4.5 метров в ров с водой. Горилла вытащила мальчика, и, как видно на этих кадрах, в следующие 5-10 минут Хармбе не был агрессивен. Обезьяна вытащила ребёнка и положила его на сухую поверхность. И хотя мальчик, судя по всему, не был травмирован и ему ничего не угрожало, работники зоопарка приняли решение застрелить животное. Харамбе был убит. История Харамбе это доказательно того, что люди часто неправильно понимают намерения животных.
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АНТИФИШКИ
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Горилла сначала агрессии не проявляла, но потом начала таскать ребенка по вольеру. В итоге ее застрелили. Да, горилла не виновата, что родители у ребенка долблоящеры, не следящие за ним, по сути и стали причиной убийства гориллы. Но писать о том, что она спасла ребенка, в то время, как, напротив, его чуть не угробила, - полнейший бред!