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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
22 июня 2022 13:31
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
2152
23
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован
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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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24  комментария
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31k
Fat Lynx 14 часов назад
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849
D. K 6 минут назад
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Плохи дела...Если еще мальчику уже нужна виагра, то дальше никакая пэпа скорее всего не поможет.
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1k
Antarno Час назад
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Беги Форест, беги!
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4k
Taf Taffus 10 часов назад
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Те же персонажи через 10 лет
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13k
Типа граф 10 часов назад
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А я знаю из какого это фильма !
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25k
SerGProS 12 часов назад
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5k
ekarataev 12 часов назад
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Два телефона.
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8k
Евгений 12 часов назад
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Картинки перепутаны. В начале года (2 января (1-е куда-то пропало)), я был как на нижней. А сейчас, после отпуска, как на верхней.
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8k
Евгений 12 часов назад
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Пить или мазать?
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8k
Евгений 12 часов назад
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"Мне же говорили: Рома, поезжай в санаторий. ВЦСПС, МПС, ВТО, УКК, ДДТ, ОТК, четырёхразовое питание, пижама в полоску... Культурный отдых!"© "Три плюс два"
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31k
ACU900 13 часов назад
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Анекдот:
Мужик попадает в ад. Ему говорят
- Ты не сильно нагрешил, поэтому мы разрешаем выбрать себе пытку самостоятельно.
Проходит в первую комнату, а там жарят людей на сковороде. Подумал, решил дальше пойти.
Во второй комнате иголки под кожу вставляют.
- Это тоже больно, - говорит он и уходит.
В третей комнате стоят мужики по колено в говне и курят.
- Вот это по мне, хоть накурюсь тут.
Встаёт в говно. Достаёт сигарету, закуривает.
И тут вбегает огромный чёрт и орёт:
- Всё перекур окончен, доедаем.
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31k
ACU900 13 часов назад
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Ну так это уже не двоих а троих, в чем прикол то?
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10k
zlopisec 13 часов назад
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*ядовитыми змеями....
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632
Тупняк 13 часов назад
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001 кто смотрел, тот поймёт.
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1k
Евгений 13 часов назад
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Судя по фотке - 133!
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11k
Antique computer 14 часов назад
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Безруков признался, что Чебурашку играл он.
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4k
A 14 часов назад
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Так радуйся! Потом будет ещё хуже
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4k
A 14 часов назад
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Откуда верхний кадр?
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273
Михаил A 14 часов назад
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Полнометражка про чебурашку, выход 1 января 2023 года
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