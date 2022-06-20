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Особенности национального трудоустройства

Особенности национального трудоустройства

Автор:
20 июня 2022 21:27
Сообщество : Юмор
Метки: HR-отдел   Юмор   кадровики   отдел кадров   подборка   прикол   трудоустройство   
2814
18
Как-то все незаметно поменялось и кадровики стали эйчарами. Погрузимся с головой в удивительный мир эйчаров. Пост наглым образом подслушан и подсмотрен в мессенджерах и соцсетях, в которых обитают охотники за персоналом.
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Источник:

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Метки: HR-отдел   Юмор   кадровики   отдел кадров   подборка   прикол   трудоустройство   
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5  комментариев
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5k
Core 53 минуты назад
Теперь на вопрос кем вы себя видите через 5 лет можно рекрутеру отвечать - да вы оптимист
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−2
Сергей 8 минут назад
107 тысяч рыночная зп в РФ? Чего она п:!!:!:!;т ! Девочку понимаю почему нос она скривила-я бы на ее месте такого HR в бан сразу добавил бы. Минималка 300 тысяч в Спб на эту должность. За бугром от 400 тысяч по нашим начинается. Либо фейковое сообщение либо сообщению лет 7-8 как.
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15k
Александр Н. 20 минут назад
Комментарий к фото
Объясните, пожалуйста.
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