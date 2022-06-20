Особенности национального трудоустройства

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Как-то все незаметно поменялось и кадровики стали эйчарами. Погрузимся с головой в удивительный мир эйчаров. Пост наглым образом подслушан и подсмотрен в мессенджерах и соцсетях, в которых обитают охотники за персоналом.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Чел с другой стороны послал нахрен, сделав вид, как будто у него тоже заготовлены скрипты и тоже что то пошло не так.