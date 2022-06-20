15 странных и забавных детских костюмов

Каждый взрослый помнит, в каком костюме он был на своём первом утреннике или любом другом детском празднике. Некоторые скажут, что сегодня таких забавных костюмов для детей уже не найти. Но это утверждение опрометчиво. Современным детям также есть чем похвастаться! А некоторые наряды настолько забавные и смешные, что их обладатели сразу же приковывают всеобщее внимание.

Разве вас не очаровала эта милая «старушка»?