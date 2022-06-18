В любой момент могу бросить: пост о зависимости

2007
17
Все мы от чего-то зависим... Кто-то не может отказаться от рюмки, а у кого-то ломка без интернета. Найди свой мем в подборке. На чём вы сидите очень плотно? Настолки, вязаные носки или книги?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор алкоголизм зависимость подборка прикол тяга
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