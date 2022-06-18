В любой момент могу бросить: пост о зависимости

Новости, которые уже невозможно читать

Антиковидное безумие пошло на спад. На сцену выходят плоскоземельцы. Снова

Такое могло случиться только в зоомагазине

Очередной школьный год завершён. Время подводить итоги

Шутить над карликами слишком низко

Когда начал игру под названием "Жизнь", но проходишь её на минималках