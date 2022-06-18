FISHKINET
Сообщество Юмор 15048 постов • 2906 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
В любой момент могу бросить: пост о зависимости

В любой момент могу бросить: пост о зависимости

Автор:
18 июня 2022 10:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   алкоголизм   зависимость   подборка   прикол   тяга   
2007
17
Все мы от чего-то зависим... Кто-то не может отказаться от рюмки, а у кого-то ломка без интернета. Найди свой мем в подборке. На чём вы сидите очень плотно? Настолки, вязаные носки или книги?
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   алкоголизм   зависимость   подборка   прикол   тяга   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
perekrestok 42 минуты назад
У меня есть страшная зависимость - каждый день по нескольку раз хочу есть. И еще одна похуже - пить хочу еще чаще. Борюсь изо всех сил уже 67 лет. Есть ощущение что если брошу вредные привычки то отравленный организм не выдержит и отключится. Пока держусь и хожу по лезвию бритвы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3
uwr9615 5 минут назад
Я пил пиво 20 лет каждый день. С апреля 2021 не пью алкоголь вообще. Честно, до сих пор хочется пивка) Так шо зависимость это страшная вещь (
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Copycat 55 минут назад
Хз насчет зависимосте но у меня есть зависимость "потупить во что то" - сижу работаю и каждые пол часа хочется отвлечься, зайти на фишки например или на редит посмотреть что там в ленте, обычно ничего интересного но просто прям тянет и тянет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85268



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ангелина - девушка-киборг, которая не сломалась, несмотря на трудности и косые взгляды
Ангелина - девушка-киборг, которая не сломалась, несмотря на трудности и косые взгляды
В Красноярске коммунальщики замазали белой краской окна с флагом Украины
В Красноярске коммунальщики замазали белой краской окна с флагом Украины
События на Украине 17- 18 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 17- 18 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Овощи-убийцы: так ли полезна и безопасна растительная пища, как о ней говорят?
Овощи-убийцы: так ли полезна и безопасна растительная пища, как о ней говорят?
"Я здесь не для этого": Киркоров дважды увернулся от ответа на вопрос о СВО
"Я здесь не для этого": Киркоров дважды увернулся от ответа на вопрос о СВО
Новости, которые уже невозможно читать
Новости, которые уже невозможно читать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот и поговорили

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#люди#подборка#автомобили#Приколы#архитектура#США#природа
#фото#животные#дтп#факты#в мире#комментарии#сарказм#новости#автомир#gif
#прикол#история#забавно#Разное#аварии#милота#авто аварии#сатира#собака#Еда
Новости, которые уже невозможно читать Новости, которые уже невозможно читать Антиковидное безумие пошло на спад. На сцену выходят плоскоземельцы. Снова Антиковидное безумие пошло на спад. На сцену выходят плоскоземельцы. Снова Такое могло случиться только в зоомагазине Такое могло случиться только в зоомагазине Очередной школьный год завершён. Время подводить итоги Очередной школьный год завершён. Время подводить итоги Шутить над карликами слишком низко Шутить над карликами слишком низко Когда начал игру под названием "Жизнь", но проходишь её на минималках Когда начал игру под названием "Жизнь", но проходишь её на минималках

На что жалуетесь?

Вернуться