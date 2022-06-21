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Ехали за демократией, а попали в цифровые тюрьмы: в Британии мигрантам из Руанды выдали "электронные средства" слежки

Ехали за демократией, а попали в цифровые тюрьмы: в Британии мигрантам из Руанды выдали "электронные средства" слежки

Автор:
21 июня 2022 18:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Британия   Оруэлл   беженцы   интересно   мигранты   политика   слежка   цифровая тюрьма   
2085
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О дивный новый мир... Пока все представители "цивилизованного" западного мира говорили об ущемлении демократических ценностей в России, в правительство Британии решило ввести что-то из оруэлловского.

Пэры и лорды Туманного Альбиона постановили, что все мигранты, которые прибывают в страну на лодках и грузовиках должны носить электронные устройства для слежки.

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Пока это пилотный проект, который реализовывает нынешнее министерство внутренних дел. Завуалировано это конечно под заботу и излишнюю настороженность. Якобы правоохранители переживают, что не могут поддерживать контакт с мигрантами и опасаются, что они скроются в стране.

Первыми под пилотный проект попали бывшие жители Руанды, которых не депортировали на родину. Естественно, правозащитные организации бьют тревогу и называют это самыми нелестными эпитетами, в основном связанными с расизмом и дискриминацией.


Но разве прогрессивное общество когда-либо было против антигуманных законов? Ждем, кто в след за руандцами примерит на себя электронные браслеты. А что будет после того как все иностранные граждане окажутся под цифровым колпаком?

Источник:

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Метки: Британия   Оруэлл   беженцы   интересно   мигранты   политика   слежка   цифровая тюрьма   
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7  комментариев
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1k
Kusok Час назад
Так мы все сами, за свои деньги покупаем эти самые средства слежки и носим с собой все время.
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227
Карл 5 минут назад
У нас в России "неожиданная" новость.


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589
Arti 10 минут назад
Хохлам надо также в европе
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1k
Вадим Курбатов 17 минут назад
Вот это правильно! Надо бы и нашим макакам повесить. И хорошо бы ошейники. Чуть что нечудило, разряд тока. Чем сильнее начудило, тем сильнее и дольше разряд. Может тогда что поймут.
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198
Александр Долматов Полчаса назад
Какие ж мы добренькие и толерантные. Не нужно следить за мигрантами, пусть воруют и насилуют бесконтрольно.
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6k
Sanar 36 минут назад
Надо им ошейники, если что кровь кишки, размудорасило, ну и к нам приевхшим хохлам.
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