Ехали за демократией, а попали в цифровые тюрьмы: в Британии мигрантам из Руанды выдали "электронные средства" слежки

Первыми под пилотный проект попали бывшие жители Руанды, которых не депортировали на родину. Естественно, правозащитные организации бьют тревогу и называют это самыми нелестными эпитетами, в основном связанными с расизмом и дискриминацией.

Но разве прогрессивное общество когда-либо было против антигуманных законов? Ждем, кто в след за руандцами примерит на себя электронные браслеты. А что будет после того как все иностранные граждане окажутся под цифровым колпаком?