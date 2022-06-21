Ехали за демократией, а попали в цифровые тюрьмы: в Британии мигрантам из Руанды выдали "электронные средства" слежки

О дивный новый мир... Пока все представители "цивилизованного" западного мира говорили об ущемлении демократических ценностей в России, в правительство Британии решило ввести что-то из оруэлловского.
Пэры и лорды Туманного Альбиона постановили, что все мигранты, которые прибывают в страну на лодках и грузовиках должны носить электронные устройства для слежки.
Пока это пилотный проект, который реализовывает нынешнее министерство внутренних дел. Завуалировано это конечно под заботу и излишнюю настороженность. Якобы правоохранители переживают, что не могут поддерживать контакт с мигрантами и опасаются, что они скроются в стране.
Первыми под пилотный проект попали бывшие жители Руанды, которых не депортировали на родину. Естественно, правозащитные организации бьют тревогу и называют это самыми нелестными эпитетами, в основном связанными с расизмом и дискриминацией.
Но разве прогрессивное общество когда-либо было против антигуманных законов? Ждем, кто в след за руандцами примерит на себя электронные браслеты. А что будет после того как все иностранные граждане окажутся под цифровым колпаком?
Источник:
АНТИФИШКИ
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