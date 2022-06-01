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Чемодан, вокзал, Руанда: в Великобритании готовятся к депортации первых нелегальных беженцев

Чемодан, вокзал, Руанда: в Великобритании готовятся к депортации первых нелегальных беженцев

Автор:
01 июня 2022 11:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   Ла-Манш   беженцы   депортация   интересно   нелегалы   политика   руанда   
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В середине июня власти Британии вышлют первую партию нелегалов в далёкую Африку. Беженцы в шоке, африканцы - тоже. Последние возмущаются, по какому такому праву приезжих поселят в отеле с бассейном, когда местные едва-едва наскребают денег на еду?

13 апреля Руанда в Великобритания подписали соглашение, согласно которому признанные нелегалами мигранты или лица, ищущие убежища, будут депортироваться в Руанду. Они получат убежище в африканской стране и смогут начать новую жизнь. Казалось бы, оптимальное решение миграционной проблемы - однако почему-то оно совсем не нравится ни беженцам, ни местному населению Руанды.


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Первые нелегалы отбудут из Британии уже 14 июня. Как сообщают местные СМИ, десятки мигрантов получили уведомление о высылке в Руанду еще в начале мая. Несмотря на получение таких уведомлений, решение о депортации можно будет оспорить в суде, но скорее всего несогласные с высылкой попросту не явятся на рейс, ведь менять Британию на Африку согласны далеко не все.


Между тем, в Руанде для беженцев приготовили королевские по местным меркам условия проживания. В Сети появились фото отеля, в котором разместят первую партию нелегалов.


Для "счастливчиков" уже приготовлены номера в отеле Desir Resort в столице африканской страны - Кигали. Сообщается, что в гостинице есть бассейн, бар, ресторан и спа-комплекс.


Оплачивать проживание беженцев будут британские налогоплательщики. Финансирование - читай, содержание - нелегалов будет продолжаться до тех пор, пока власти Руанды принимают решение об их иммиграционном статусе.

Все 72 номера отеля оснащены спутниковым телевидением, бесплатным Wi-Fi. В дорогих номерах (46 фунтов стерлингов за ночь) есть кухня, гладильные принадлежности и роскошные по африканским меркам туалеты. В номерах попроще все менее солидно, но даже они - предел мечтаний обычных руандийцев, зарабатывающих в день не более £ 3.


Большинство руандийцев живут в простых домах из глины или самана, поэтому номера отеля кажутся для многих роскошными хоромами.

Если беженцы откажутся оставаться в Руанде, их депортируют в страну, из которой они прибыли в Великобританию.


Известно, что высылка нелегалов в Африку обойдется налогоплательщикам в

120 миллионов фунтов стерлингов - это та плата, которую Британия будет вынуждена внести, чтобы хотя бы как-то избавиться от бесконечного потока беженцев, пытающихся добраться до Великобритании на небольших лодках через Ла-Манш.



Что касается украинцев, прибывших в Британию после начала спецоперации, директор департамента по вопросам предоставления убежища и защиты британского МВД Дэниел Хоббс не стал исключать того, что люди без документов могут быть высланы в Руанду. Однако это заявление вызвало резкую критику со стороны правозащитных организаций и некоторых политиков, считающих украинцев меньшим злом, нежели нелегалов из других стран. Спустя некоторое время премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что в перечне подлежащих к высылке жителей Незалежной не будет. "Этого просто не произойдет. У нас две разные схемы для украинцев. Обе они невероятно щедры и направлены на то, чтобы помочь людям, у которых есть родственники на Украине, перевезти в Великобританию", - сообщил он.

Источник:

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Метки: Ynews   Великобритания   Ла-Манш   беженцы   депортация   интересно   нелегалы   политика   руанда   
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9  комментариев
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2k
Radugananebe 58 минут назад
А украинцы все равно, думаю, напряглись.
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78k
parallax Полминуты назад
Банальная бухгалтерия. Отель в Руанде всяко дешевле, чем дом в Британии для семьи беженцев из 8 человек, плюс некислое пособие.
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−52
Андрей Юрченко Минуту назад
Мариупольских вон отправляют дальневосточный гектар осваивать
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9k
Ivan 8 минут назад
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25k
Ваня 42 минуты назад
щас просто большой спрос на хохлошлюх у мелкобритов...
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1
dsfsdf22 Ваня 49 секунд назад
я в твой мамин гроб гвозди х-уем заколачивал и всех живых и мёртвых е -бал .
п-идорг единопутинососный.
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38k
jonnyD 45 минут назад
От Руанды до Великобритании 10500 километров , сука , там
самолет летит 14 часов ... ну , правда ... если местные каннибалы подписались всех нелегалов сожрать ...
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43k
Андрей 52 минуты назад
У британии денег не хватит всех негров в африку выселить.
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