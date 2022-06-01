Чемодан, вокзал, Руанда: в Великобритании готовятся к депортации первых нелегальных беженцев

В середине июня власти Британии вышлют первую партию нелегалов в далёкую Африку. Беженцы в шоке, африканцы - тоже. Последние возмущаются, по какому такому праву приезжих поселят в отеле с бассейном, когда местные едва-едва наскребают денег на еду?
13 апреля Руанда в Великобритания подписали соглашение, согласно которому признанные нелегалами мигранты или лица, ищущие убежища, будут депортироваться в Руанду. Они получат убежище в африканской стране и смогут начать новую жизнь. Казалось бы, оптимальное решение миграционной проблемы - однако почему-то оно совсем не нравится ни беженцам, ни местному населению Руанды.
Первые нелегалы отбудут из Британии уже 14 июня. Как сообщают местные СМИ, десятки мигрантов получили уведомление о высылке в Руанду еще в начале мая. Несмотря на получение таких уведомлений, решение о депортации можно будет оспорить в суде, но скорее всего несогласные с высылкой попросту не явятся на рейс, ведь менять Британию на Африку согласны далеко не все.
Между тем, в Руанде для беженцев приготовили королевские по местным меркам условия проживания. В Сети появились фото отеля, в котором разместят первую партию нелегалов.
Для "счастливчиков" уже приготовлены номера в отеле Desir Resort в столице африканской страны - Кигали. Сообщается, что в гостинице есть бассейн, бар, ресторан и спа-комплекс.
Оплачивать проживание беженцев будут британские налогоплательщики. Финансирование - читай, содержание - нелегалов будет продолжаться до тех пор, пока власти Руанды принимают решение об их иммиграционном статусе.
Все 72 номера отеля оснащены спутниковым телевидением, бесплатным Wi-Fi. В дорогих номерах (46 фунтов стерлингов за ночь) есть кухня, гладильные принадлежности и роскошные по африканским меркам туалеты. В номерах попроще все менее солидно, но даже они - предел мечтаний обычных руандийцев, зарабатывающих в день не более £ 3.
Большинство руандийцев живут в простых домах из глины или самана, поэтому номера отеля кажутся для многих роскошными хоромами.
Если беженцы откажутся оставаться в Руанде, их депортируют в страну, из которой они прибыли в Великобританию.
Известно, что высылка нелегалов в Африку обойдется налогоплательщикам в
120 миллионов фунтов стерлингов - это та плата, которую Британия будет вынуждена внести, чтобы хотя бы как-то избавиться от бесконечного потока беженцев, пытающихся добраться до Великобритании на небольших лодках через Ла-Манш.
Что касается украинцев, прибывших в Британию после начала спецоперации, директор департамента по вопросам предоставления убежища и защиты британского МВД Дэниел Хоббс не стал исключать того, что люди без документов могут быть высланы в Руанду. Однако это заявление вызвало резкую критику со стороны правозащитных организаций и некоторых политиков, считающих украинцев меньшим злом, нежели нелегалов из других стран. Спустя некоторое время премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что в перечне подлежащих к высылке жителей Незалежной не будет. "Этого просто не произойдет. У нас две разные схемы для украинцев. Обе они невероятно щедры и направлены на то, чтобы помочь людям, у которых есть родственники на Украине, перевезти в Великобританию", - сообщил он.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- На границе тучи ходят хмуро, или Последние новости о ситуации с беженцами у рубежей Польши
- Сокуров извинился за спор с Путиным перед главой и членами СПЧ. Режиссёр опасается за свою жизнь
- Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
- Путинград из Ангельской области: бывший мэр Архангельска о смене названия города
- В Великобритании нашли пещеру, которая в 9 веке могла быть домом короля
п-идорг единопутинососный.
самолет летит 14 часов ... ну , правда ... если местные каннибалы подписались всех нелегалов сожрать ...