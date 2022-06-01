Чемодан, вокзал, Руанда: в Великобритании готовятся к депортации первых нелегальных беженцев

Первые нелегалы отбудут из Британии уже 14 июня. Как сообщают местные СМИ, десятки мигрантов получили уведомление о высылке в Руанду еще в начале мая. Несмотря на получение таких уведомлений, решение о депортации можно будет оспорить в суде, но скорее всего несогласные с высылкой попросту не явятся на рейс, ведь менять Британию на Африку согласны далеко не все.

Между тем, в Руанде для беженцев приготовили королевские по местным меркам условия проживания. В Сети появились фото отеля, в котором разместят первую партию нелегалов.