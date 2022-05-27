В Испании украинских беженцев выселяют из дорогих отелей у линии моря

Как бы намекают, что халява закончилась - начинается туристический сезон и владельцы гостиниц быстро забывают о «европейской солидарности».
В связи с февральскими событиями, незалежную покинули миллионы человек. Сначала границу пересекли богачи на своих люксовых авто, за ними двинулись мужики призывного возраста, которые не торопились отдавать долг родине. Следом подтянулись тётеньки с детьми, какие-то странные хипстеры и юные дамы, мечтающие о работе в европейских кхм, будуарах.
Спойлер: такой работы они не получили - все места там давно уже заняты их же соотечественницами.
География их миграции довольно обширная: Молдавия,ФРГ, Франция, Англия… много людей приехало и в Испанию. Там их поначалу приняли довольно радушно - на той волне истерии их много где хорошо принимали, это сейчас отношение стало меняться.
В Испании беженцы поселились не где-нибудь, а в отелях рядом с морем. Проживали там за счёт Красного креста - организация всё оплачивала. Кто-то жил в домах и квартирах поблизости от Мадрида и в Каталонии. Неплохая получилась миграция.
Но халява закончилась.
Как пишет испанская El Pais, большинство номеров в отелях было забронировано ещё до февраля. А сейчас начинается сезон и мигрантов «просят» на выход. Тем, кто арендует дома и квартиры, тоже придётся невесело - стоимость вырастет на десятки процентов и Красный крест больше не сможет оплачивать жильё по летним тарифам. Предлагают свинтить в бюджетные шараги, но украинцы туда съезжать не хотят.
На это жалуется Анастасия Чорнохуз, представитель украинских беженцев в Испании:
«Все хотят жить рядом с морем или Барселоной и Мадридом, но они должны понимать, что находятся под защитой Красного Креста, и что в нулевой фазе приема нужно идти туда, куда вам укажут».
В принципе, уже понятно какое направление им скоро укажут. Море, лето, солнце… гудбай.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хохло-фашисты думали что их навсегда приютили?
Бешенцы,понимаешь, телами европу от ахрессора защищают, а неблагодарные европейцы выкидывают их на.х.у.й с пляжа