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В Испании украинских беженцев выселяют из дорогих отелей у линии моря

В Испании украинских беженцев выселяют из дорогих отелей у линии моря

Автор:
27 мая 2022 18:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   Украина   беженцы   красный крест   мигранты   море   отели   халява   
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Как бы намекают, что халява закончилась - начинается туристический сезон и владельцы гостиниц быстро забывают о «европейской солидарности».

В связи с февральскими событиями, незалежную покинули миллионы человек. Сначала границу пересекли богачи на своих люксовых авто, за ними двинулись мужики призывного возраста, которые не торопились отдавать долг родине. Следом подтянулись тётеньки с детьми, какие-то странные хипстеры и юные дамы, мечтающие о работе в европейских кхм, будуарах.

Спойлер: такой работы они не получили - все места там давно уже заняты их же соотечественницами.

География их миграции довольно обширная: Молдавия,ФРГ, Франция, Англия… много людей приехало и в Испанию. Там их поначалу приняли довольно радушно - на той волне истерии их много где хорошо принимали, это сейчас отношение стало меняться.

В Испании беженцы поселились не где-нибудь, а в отелях рядом с морем. Проживали там за счёт Красного креста - организация всё оплачивала. Кто-то жил в домах и квартирах поблизости от Мадрида и в Каталонии. Неплохая получилась миграция.

Но халява закончилась.

Как пишет испанская El Pais, большинство номеров в отелях было забронировано ещё до февраля. А сейчас начинается сезон и мигрантов «просят» на выход. Тем, кто арендует дома и квартиры, тоже придётся невесело - стоимость вырастет на десятки процентов и Красный крест больше не сможет оплачивать жильё по летним тарифам. Предлагают свинтить в бюджетные шараги, но украинцы туда съезжать не хотят.

На это жалуется Анастасия Чорнохуз, представитель украинских беженцев в Испании:

«Все хотят жить рядом с морем или Барселоной и Мадридом, но они должны понимать, что находятся под защитой Красного Креста, и что в нулевой фазе приема нужно идти туда, куда вам укажут».

В принципе, уже понятно какое направление им скоро укажут. Море, лето, солнце… гудбай.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Испания   Украина   беженцы   красный крест   мигранты   море   отели   халява   
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6  комментариев
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Карл 45 минут назад
Толи ещё будет.
Хохло-фашисты думали что их навсегда приютили?
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4k
Tuskub Минуту назад
"Конец новогодней ночи, завтра наступит похмелье. Пустота." (С)
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35k
Мойша 9 минут назад
Хохлов поселили в отели и апартаменты на волне истерии. Но истерия закончилась, и пошла волна курортников и курортного чёса. Так что пожалуйте на выход.
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3k
александр 12 минут назад
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3k
Николаевич Полчаса назад
Размечталась Европа. Ну уж нет – приютили, так приютили. Нехрен было играть в спасителей человечества. Это те хохлы, которые особо шустрые до чужого. Никто их в украстане не гнобил. Халява "демократии", сер. Так, что теперь живите с этим.
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6k
Mowgley 36 минут назад
Нетолерантненько как-то получается.
Бешенцы,понимаешь, телами европу от ахрессора защищают, а неблагодарные европейцы выкидывают их на.х.у.й с пляжа
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