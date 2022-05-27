В Испании украинских беженцев выселяют из дорогих отелей у линии моря

В связи с февральскими событиями, незалежную покинули миллионы человек. Сначала границу пересекли богачи на своих люксовых авто, за ними двинулись мужики призывного возраста, которые не торопились отдавать долг родине. Следом подтянулись тётеньки с детьми, какие-то странные хипстеры и юные дамы, мечтающие о работе в европейских кхм, будуарах.

Спойлер: такой работы они не получили - все места там давно уже заняты их же соотечественницами.

География их миграции довольно обширная: Молдавия,ФРГ, Франция, Англия… много людей приехало и в Испанию. Там их поначалу приняли довольно радушно - на той волне истерии их много где хорошо принимали, это сейчас отношение стало меняться.

В Испании беженцы поселились не где-нибудь, а в отелях рядом с морем. Проживали там за счёт Красного креста - организация всё оплачивала. Кто-то жил в домах и квартирах поблизости от Мадрида и в Каталонии. Неплохая получилась миграция.