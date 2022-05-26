Украинцам запретили заходить в магазины в Чехии

Не во все конечно, пока только два бутика «сделали зачин» и даже повесили на входе «жовто-блакитные» таблички с предупреждением.
Далеко не все «в Европах» рады украинским гостям. Например, чехи жалуются на поведение беженцев: пьянки, приставания к людям на улице и драки. В ответ украинцы сетуют на условия проживания и величину пособия - его, якобы, не хватает на горилку и сало нормальную жизнь.
В общем, терпение европейцев стало потихоньку заканчиваться. Первые ласточки прилетели из Праги:
Как заявляют: «Это связано с безудержным воровством и плохим поведением беженцев».
Заодно украинцам с 1 июня отменяют бесплатный проезд в общественном транспорте в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и той же Чехии. А Испания якобы выселяет их из гостиниц и отелей в связи со скорым началом туристического сезона.
Так ведь скоро отовсюду «попросят»...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Фишки, обратите внимание, что автор "August" постоянно пытается разжигать ненависть по национальному признаку.
Почтенная публика на Фишках тоже не испытывает ни малейших сомнений в том, что это - правда (за исключением одного комментатора)!
А неверующие журналисты сходили и сфотографировали подтверждение этим знакам - чтобы каждый мог в этом убедиться!
Короче новость эту уже из всех западных сми удалили, как неподтверждённую.
Может быть надо было изначально "вести себя хорошо"?
за последнеи 2 года по данным Л\ДНР там погибло аж 5 человек
это конечно стоило того что б убить 200+ детей за 3 месяца СВО, да?
Твоя фраза от фразы "сколько можно про ваши бухенвальды" ничем не отличается. И дела ваши тоже.
Благодари США.
Нужно им не мешать, а наоборот проталкивать в Евросоюз, чтобы они его побыстрей разорили и развалили.
Ну или их бы вышвырнули оттуда.
Кто-то знает, иракским беженцам в Европе предоставлялся бесплатный проезд после американских бомбёжек?..