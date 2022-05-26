Украинцам запретили заходить в магазины в Чехии

Как заявляют: «Это связано с безудержным воровством и плохим поведением беженцев».

Заодно украинцам с 1 июня отменяют бесплатный проезд в общественном транспорте в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и той же Чехии. А Испания якобы выселяет их из гостиниц и отелей в связи со скорым началом туристического сезона.

Так ведь скоро отовсюду «попросят»...