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Украинцам запретили заходить в магазины в Чехии

Украинцам запретили заходить в магазины в Чехии

Автор:
26 мая 2022 15:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: беженцы   вход   запрет   магазины   мигранты   прага   украинцы   чехия   
5929
3

Не во все конечно, пока только два бутика «сделали зачин» и даже повесили на входе «жовто-блакитные» таблички с предупреждением.

Далеко не все «в Европах» рады украинским гостям. Например, чехи жалуются на поведение беженцев: пьянки, приставания к людям на улице и драки. В ответ украинцы сетуют на условия проживания и величину пособия - его, якобы, не хватает на горилку и сало нормальную жизнь.

В общем, терпение европейцев стало потихоньку заканчиваться. Первые ласточки прилетели из Праги:

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Как заявляют: «Это связано с безудержным воровством и плохим поведением беженцев».

Заодно украинцам с 1 июня отменяют бесплатный проезд в общественном транспорте в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и той же Чехии. А Испания якобы выселяет их из гостиниц и отелей в связи со скорым началом туристического сезона.

Так ведь скоро отовсюду «попросят»...

Источник:

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Метки: беженцы   вход   запрет   магазины   мигранты   прага   украинцы   чехия   
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54  комментария
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3k
Frank Borman 3 часа назад
Цэ зрада. Гейропейцы не ценят борьбу хлопцев с клятыми москалями.
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4k
Двестиграмм 6 минут назад
армянам так же нужно запретить ))
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685
Алексей 18 минут назад
Мне по хер на украинцев в Чехии, но со стороны Чехии Это не фашизм?
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−132
insane jack 21 минуту назад
С учётом написанного ниже, вопрос к "Фишкам": Когда вы удалите этот пост?
Фишки, обратите внимание, что автор "August" постоянно пытается разжигать ненависть по национальному признаку.
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23k
Андрей 23 минуты назад
Пусть свинарники открывают для хохлов!
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Автор точно знает, как и те, кто это первым показал! Авторы этой информации - самые-самые-самые честные в мире пропагандисты! И эта информация - точно такая же абсолютная правда, какой является и вся идея денацификации Украины! Это украинцы придумывают лишь фейки, а настоящие российские патриоты пишут исключительно такую вот правду! Россияне! Учитесь настоящей правде по-российски у авторов этой новости!
Почтенная публика на Фишках тоже не испытывает ни малейших сомнений в том, что это - правда (за исключением одного комментатора)!
А неверующие журналисты сходили и сфотографировали подтверждение этим знакам - чтобы каждый мог в этом убедиться!
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31
Gigantes Полчаса назад
Ну это только начало, будем надеятся что в конце концов их отовсюду ссаными вонючимо тряпками погонят падл!
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Комментарий удален. Причина: флуд
1
−132
insane jack 50 минут назад
Пост, кстати, должен был называться "Украинцам запретили заходить в два магазина". Все остальное - выдумал автор.
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233k
Rusbond 51 минуту назад
И даже раком на коленях? Нет? Как же им теперь харчеваться? Работать они не могут, только скакать, гадить, всех ненавидеть и считать себя супернацией. Беда, беда, беда....
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8k
Dabus 53 минуты назад
Это фейк. Причём он пошёл от западных интернет-сми, и в итоге его отрепостили у себя сами чехи. А потом чешские издания отправили туда репортёров и оказалось что никаких табличек там не было, и что сами владельцы в шоке потому что их стали заваливать вопросами и истериками со стороны отдельных особо одарённых.
Короче новость эту уже из всех западных сми удалили, как неподтверждённую.
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4k
Владимир 57 минут назад
Испания дала украинцам право на работу, так что то они не особо стремятся этим правом воспользоваться. С 1 июня, украинцы, живущие в отелях за счет красного креста, получат уведомление о выселении, тк близится тур сезон и туристы будут иметь приоритет перед беженцами.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−132
1
MIXerHack Ashabad 16 минут назад
как же вы [мат] с этой мантрой про 8 лет...
за последнеи 2 года по данным Л\ДНР там погибло аж 5 человек
это конечно стоило того что б убить 200+ детей за 3 месяца СВО, да?
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1
MIXerHack Ashabad 15 минут назад
да и какое ваше вообще собачье дело что происходит внутри другой страны?
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6k
Asurendra Час назад
А в Испании зря выселяют - русских в этом году не будет, а для других стран Европы Испания не самая популярная страна, кроме Барселоны. Так что, с отелями они поторопились.
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3k
Евгений Час назад
Встречают как богов! (с)
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13k
Роман Час назад
Да кто бы сомневался.
Нужно им не мешать, а наоборот проталкивать в Евросоюз, чтобы они его побыстрей разорили и развалили.
Ну или их бы вышвырнули оттуда.
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−3
ZmZ Час назад
для кастрюлевых это зрада или пэрэмога?
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10k
Трив Час назад
Це громадная зрада. Эуропейцьи не понимают, что укропы 8 лет захищали их от русских. Теперь настала их очередь терпеть наглость, хамство, быдлячество и воровство украинцев. Им все должны давать всё бесплатно.
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0
Алексей Час назад
Очень скоро поросят отовсюду попросЯт.
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13k
motorocker 2 часа назад
Не надо кравчукчам уподобляться, никакой победы в том, что два чешских сельпо, таблички повесили, нет.
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5k
Leo Sun 2 часа назад
"Заодно украинцам с 1 июня отменяют бесплатный проезд в общественном транспорте в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и той же Чехии".

Кто-то знает, иракским беженцам в Европе предоставлялся бесплатный проезд после американских бомбёжек?..
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76
Vladislav Grigorenko Leo Sun Час назад
Ну вы сравнили - американскую демократию с российской агрессией! Пусть иракцы спасибо скажут, что им за демократию самим доплачивать не пришлось. Пока, по крайней мере.
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5k
Shtoppi 2 часа назад
За их свинское поведение их скоро из ес выкинут и не куда-нибудь, а нах.й.
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