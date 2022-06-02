В Болгарии украинских беженцев отправили в концлагерь

«С самого начала было сообщено, что это временная мера и что ее цель – обеспечить время, в течение которого беженцы чувствовали бы себя спокойно и могли встать на ноги. К нашему огромному разочарованию, взамен мы получили массово специфические и персональные желания, которые категорически не могут быть удовлетворены».

Желания и требования украинцев были и впрямь «специфическими»: не та еда, вода в бассейне холодная, кондиционер в номере плохо работает… Как можно жить в таких условиях?

Болгары долго терпели, потом ответили украинцам примерно следующее: