В Болгарии украинских беженцев отправили в концлагерь

Именно так выглядит «новая реальность» про которую им говорили.
Недавно вице-премьер Болгарии Калина Константинова сообщила украинцам, что
халява закончилась их проживание в дорогих отелях на линии моря подошло к концу. И так просидели там три месяца. А теперь стартовал курортный сезон и им пора на выход.
«С самого начала было сообщено, что это временная мера и что ее цель – обеспечить время, в течение которого беженцы чувствовали бы себя спокойно и могли встать на ноги. К нашему огромному разочарованию, взамен мы получили массово специфические и персональные желания, которые категорически не могут быть удовлетворены».
Желания и требования украинцев были и впрямь «специфическими»: не та еда, вода в бассейне холодная, кондиционер в номере плохо работает… Как можно жить в таких условиях?
Болгары долго терпели, потом ответили украинцам примерно следующее:
И отправили их «познавать» новую реальность - прямиком в концлагерь. По-другому и не назовёшь: весь периметр обнесён забором с колючей проволокой, вместо жилья - контейнеры, душ на четыре человека и сортир на улице.
Украинцы, конечно, повозмущались, но их уже никто не слушал. Обещают скоро снять и денежные пособия, примерно как в Польше. Там решили с 1 июля перестать выплачивать пособия беженцам в размере 40 злотых в день (примерно 600 рублей). Исключение сделают для беременных и инвалидов, остальным покажут кутас. Как заявляют власти Польши: «Это должно стимулировать украинцев к активности и поиску работы».
Вот так-то: из пятизвёздочных отелей и сразу в Бухенвальд.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- «Им следует вернуться к реальности»: в Болгарии украинцев выселяют из дорогих отелей в буферные центры
- “Вон из нашей страны”: политик посоветовал украинцам покинуть Австрию
- В Испании украинских беженцев выселяют из дорогих отелей у линии моря
- Власти Японии возмутились тем, что беженцы с Украины стали работать в секс-индустрии
- Бесплатный булка больше не получать! На Западе с 1 июня отменяют льготы украинским беженцам
Изгнание из рая.
Полнейшая, причем
душевые, говорите?