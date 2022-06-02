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В Болгарии украинских беженцев отправили в концлагерь

В Болгарии украинских беженцев отправили в концлагерь

Автор:
02 июня 2022 14:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   беженцы   болгария   контейнеры   концлагерь   мигранты   отели   реальность   
684
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Именно так выглядит «новая реальность» про которую им говорили.

Недавно вице-премьер Болгарии Калина Константинова сообщила украинцам, что халява закончилась их проживание в дорогих отелях на линии моря подошло к концу. И так просидели там три месяца. А теперь стартовал курортный сезон и им пора на выход.

«С самого начала было сообщено, что это временная мера и что ее цель – обеспечить время, в течение которого беженцы чувствовали бы себя спокойно и могли встать на ноги. К нашему огромному разочарованию, взамен мы получили массово специфические и персональные желания, которые категорически не могут быть удовлетворены».

Желания и требования украинцев были и впрямь «специфическими»: не та еда, вода в бассейне холодная, кондиционер в номере плохо работает… Как можно жить в таких условиях?

Болгары долго терпели, потом ответили украинцам примерно следующее:

И отправили их «познавать» новую реальность - прямиком в концлагерь. По-другому и не назовёшь: весь периметр обнесён забором с колючей проволокой, вместо жилья - контейнеры, душ на четыре человека и сортир на улице.

Украинцы, конечно, повозмущались, но их уже никто не слушал. Обещают скоро снять и денежные пособия, примерно как в Польше. Там решили с 1 июля перестать выплачивать пособия беженцам в размере 40 злотых в день (примерно 600 рублей). Исключение сделают для беременных и инвалидов, остальным покажут кутас. Как заявляют власти Польши: «Это должно стимулировать украинцев к активности и поиску работы».

Вот так-то: из пятизвёздочных отелей и сразу в Бухенвальд.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Украина   беженцы   болгария   контейнеры   концлагерь   мигранты   отели   реальность   
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19  комментариев
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97
zzzz_987 2 часа назад
Ну вот вам и кружевные трусики
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23k
Юрий Полчаса назад
Что называется, иллюстрация к истории.
Изгнание из рая.

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14k
Ser 44 минуты назад
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1k
Мурчелло 57 минут назад
Ссылка youtu.be
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14k
Александр Час назад
Ссылка coub.com
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18k
Алексей Час назад
Нормальные блок секции! Еще и возмущаются! У нас весь север в таких.
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30k
Альтист Данилов Час назад
600 рублей в день - многовато будет !
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10k
.Атеист. Час назад
А хрена они хотели? Думали им щас по особняку выдадут, машину, и отличное пособие? А вот х!
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276
Funny .Атеист. Час назад
Именно так они и думали
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10k
Андрей А Час назад
Не нравится -писдуйте на родину
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965
Алексей Час назад
Чи зрада,чи перемога...
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58k
pynh Час назад
"Обреченных на смерть вели в газовые камеры. Чтобы избежать паники, лагерные охранники объясняли жертвам, что те примут душ против вшивости. Охранники требовали от них сдать все ценные вещи и раздеться. Затем их голыми вели в «душ». Охранник закрывал и запирал стальную дверь. В некоторых лагерях смерти угарный газ подавали в камеру по трубам. В других охранники лагеря бросали в вентиляционную шахту гранулы «Циклона Б», высокотоксичного инсектицида, также использовавшегося для уничтожения крыс и насекомых."

душевые, говорите?
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744
Мой лучший друг Час назад
Об этом уже сказали где только можно. Да и кто бы сомневался в таком конце. Кому нужны нужны наглые и не учтивые нахлебники.
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August

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