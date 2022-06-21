50 снимков, сделанных точно в нужный момент

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В жизни часто случаются моменты, когда время решает всё, и это целиком и полностью относится к попыткам сделать идеальные фотографии. Кому-то просто сопутствует удача и получается оказаться в нужном месте в нужное время, а кто-то, возможно, делает такие кадры благодаря огромному опыту и смекалке. В любом случае эти фотоработы заслуживают вашего внимания и похвалы!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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