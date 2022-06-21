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50 снимков, сделанных точно в нужный момент

50 снимков, сделанных точно в нужный момент

Автор:
21 июня 2022 15:40
Сообщество : Юмор
Метки: Вовремя сделанный кадр   Юмор   в нужный момент   вовремя   забавные моменты   забавные снимки   смешные фотографии   тайминг   фото в нужный момент   
2587
51
В жизни часто случаются моменты, когда время решает всё, и это целиком и полностью относится к попыткам сделать идеальные фотографии. Кому-то просто сопутствует удача и получается оказаться в нужном месте в нужное время, а кто-то, возможно, делает такие кадры благодаря огромному опыту и смекалке. В любом случае эти фотоработы заслуживают вашего внимания и похвалы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вовремя сделанный кадр   Юмор   в нужный момент   вовремя   забавные моменты   забавные снимки   смешные фотографии   тайминг   фото в нужный момент   
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10  комментариев
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3k
Николаевич 2 часа назад
Фотостёб на раз типа "кто в армии служил - тот в цирке не смеется"
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GoblinFegya 4 минуты назад
Комментарий к фото
Массаж простаты.
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24k
Bayker 19 минут назад
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Bayker 20 минут назад
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24k
Bayker 20 минут назад
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13k
Роман Полчаса назад
Можно было и без этого
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9k
a_komolow 49 минут назад
Комментарий к фото
Давно была инфа, что это фотошоп!
Как и половина остальных фоток
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26k
Лис Час назад
Птичка на фото № 6 - смешно до колик.
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9k
Hunson Abadeer Час назад
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603
Тупняк Час назад
Комментарий к фото
А не надо было жрать столько KFCшных крылышек!
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