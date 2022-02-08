Такое не каждый день увидишь!

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Когда случайно ловишь какие-то необычные и редкие моменты, ими хочется поделиться! Вот подборка картинок, каждая из которых хороша по-своему. И да, изображенные здесь вещи и события уникальны, их не встретишь на каждом шагу.
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3. "В этом магазине одежды ведутся строительные работы, поэтому и манекены одеты соответствующим образом"
8. "Здесь Леонардо, Рафаэль, Донателло, Микеланджело, затем Караваджо, Бартоломео, Доменико, Сандро и Бронзино, верно?"
19. "Это старинные формочки для печенья - с топором и горящим домиком (а может быть, это просто дым из трубы)"
20. "Кажется, этот карандаш сделан из старой бумаги, и на стружке с него можно даже разглядеть текст и изображения"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор забавно забавные моменты интересные моменты на фото картинка дня необычные вещи редкие моменты
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