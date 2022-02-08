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Такое не каждый день увидишь!

Такое не каждый день увидишь! (26 фото)

Автор:
08 февраля 2022 15:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   забавные моменты   интересные моменты на фото   картинка дня   необычные вещи   редкие моменты   
1379
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Когда случайно ловишь какие-то необычные и редкие моменты, ими хочется поделиться! Вот подборка картинок, каждая из которых хороша по-своему. И да, изображенные здесь вещи и события уникальны, их не встретишь на каждом шагу.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   забавные моменты   интересные моменты на фото   картинка дня   необычные вещи   редкие моменты   
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3  комментария
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vasilykopkov 58 минут назад
Интернет взорван!!!
Кто-то сделал открытие, что поляризованных очках не видно изображение на LCD экране.
Поверните очки на 90 градусов - взорвёте второй раз....
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61k
Опиум для народа 19 секунд назад
Всё верно. Второе яблоко загораживало от этого солнечные лучи.
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27k
СпящийКрасавец Час назад
Понятно кого-бабу.
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