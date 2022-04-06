Любящие отцы рассказывают, на какие жертвы им приходится идти ради своих дочерей

Говорят, что папы любят дочек даже больше, чем сыновей. Могут в том не признаваться, но это факт. Посмотрите на коллекцию смешных снимков о том, как отцы разрешают делать себе причёски, красить ногти или волосы, делать макияж или просто разрисовать лицо красками... Дочки из них просто верёвки вьют!

0 Началось с того, что один из пользователей форума Reddit опубликовал свою фотографию и написал:

"Посмотрите на это... Вот почему я хотел мальчиков, а не девочек" 0 Источник: Его услышали и поддержали. Вот лучшие ответы от отцов маленьких (и не очень) дочерей:

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1. "Я чувствую твою боль, брат" 0 Источник:

2. "Был там, прошёл через это" 0 Источник:

3. "Я просто оставлю это здесь" 0 Источник:

4. "Ага, расскажите мне об этом. Удивите меня" 0 Источник:

5. "Очень устал и вырубился, а дочка воспользовалась моментом" 0 Источник:

6. "Когда моя малышка приходит ко мне со своим набором косметики, приходится даже во время стрима поддаться и позволить ей делать всё, что она хочет" 0 Источник:

7. "Чувствую вашу боль, пацаны" 0 Источник:

8. "Мы братья по несчастью..." 0 Источник:

9. "Лучший момент в процедуре - это поцелуй в самом конце!" 0 Источник:

10. "На что только не пойдёшь ради любимой дочки" 0 Источник:

11. "Мы все через это прошли. Я как-то проснулся, а у меня на голове вот это" 0 Источник:

12. "Иногда я думаю, что мы созданы для страданий... Она сказала, что я милый единорожек. Но я не чувствовал себя ни милым, ни единорожком" 0 Источник:

13. "Крепись, брат. Очень тебя понимаю" 0 Источник:

14. "Ты хотя бы выглядишь как Кратос. А я - как карта..." 0 Источник:

15. "Ей просто невозможно отказать" 0 Источник:

16. "Зашёл, называется, в гости к внучкам посмотреть футбол. Убеждали меня, что вся краска быстро смоется. Прошло уже две недели..." 0 Источник:

17. "А у нас вот такие развлечения" 0 Источник:

18. "Жизнь - это боль... Ей 17 лет и теперь макияж вышел на новый уровень" 0 Источник:

19. "И я через это проходил..." 0 Источник:

20. "Как вам эти художества?" 0 Источник:

21. "Это весело!" 0 Источник:

22. "Дочь из меня верёвки вьёт" 0 Источник:

23. "Мне тоже есть чем поделиться" 0 Источник:

24. "Я в вашем клубе!" 0 Источник:

25. "Мой муж тоже раньше говорил, что мальчики лучше. А теперь привык" 0 Источник:

26. "У нас парикмахерская на дому" 0 Источник:

27. "Она уверяла меня, что это легко смывается водой" 0 Источник:

28. "Зря мы купили им краски для лица" 0 Источник:

29. "Красота неописуемая" 0 Источник: