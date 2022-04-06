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Любящие отцы рассказывают, на какие жертвы им приходится идти ради своих дочерей

Любящие отцы рассказывают, на какие жертвы им приходится идти ради своих дочерей (32 фото)

Автор:
06 апреля 2022 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Отцы и дочери   Приколы   Юмор   забавные снимки   картинка дня   отцы и детки   ох уж эти детки   папа и дочка   папа и дочь   папины дочки   
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Говорят, что папы любят дочек даже больше, чем сыновей. Могут в том не признаваться, но это факт. Посмотрите на коллекцию смешных снимков о том, как отцы разрешают делать себе причёски, красить ногти или волосы, делать макияж или просто разрисовать лицо красками... Дочки из них просто верёвки вьют!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Отцы и дочери   Приколы   Юмор   забавные снимки   картинка дня   отцы и детки   ох уж эти детки   папа и дочка   папа и дочь   папины дочки   
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volvulus 42 минуты назад
Знакомо :)
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Trenzel2003 17 минут назад
Почему киркор филипов так постоянно выглядит, при условии что у него нет маленьких детей???
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