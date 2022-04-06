Любящие отцы рассказывают, на какие жертвы им приходится идти ради своих дочерей

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Говорят, что папы любят дочек даже больше, чем сыновей. Могут в том не признаваться, но это факт. Посмотрите на коллекцию смешных снимков о том, как отцы разрешают делать себе причёски, красить ногти или волосы, делать макияж или просто разрисовать лицо красками... Дочки из них просто верёвки вьют!
"Посмотрите на это... Вот почему я хотел мальчиков, а не девочек"
Его услышали и поддержали. Вот лучшие ответы от отцов маленьких (и не очень) дочерей:
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6. "Когда моя малышка приходит ко мне со своим набором косметики, приходится даже во время стрима поддаться и позволить ей делать всё, что она хочет"
12. "Иногда я думаю, что мы созданы для страданий... Она сказала, что я милый единорожек. Но я не чувствовал себя ни милым, ни единорожком"
16. "Зашёл, называется, в гости к внучкам посмотреть футбол. Убеждали меня, что вся краска быстро смоется. Прошло уже две недели..."
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Отцы и дочери Приколы Юмор забавные снимки картинка дня отцы и детки ох уж эти детки папа и дочка папа и дочь папины дочки
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