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"Мы заберём все ваши деньги; такие условия". Реакция соцсетей на новые условия в Банке Тинькофф

"Мы заберём все ваши деньги; такие условия". Реакция соцсетей на новые условия в Банке Тинькофф

Автор:
21 июня 2022 11:46
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Тинькофф   Юмор   банк   банк тинькофф   подборка   реакция соцсетей   
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23
1
Старая мудрость гласит, что деньги нужно держать в банке... Трёхлитровой банке. Во всех остальных случаях вы рискуете их больше никогда не увидеть. Тинькофф Банк это утверждение лишь подтверждает.

2.

Сначала банк стал воровать списывать деньги с валютных счетов. Потом стал взимать (иногда стопроцентную) комиссию за перевод с иностранных счетов. А что дальше? Наймёт чёрных трансплантологов, чтобы выбить долги?

Что было два года назад...

Источник:

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Метки: Приколы   Тинькофф   Юмор   банк   банк тинькофф   подборка   реакция соцсетей   
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27  комментариев
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1k
GoInDown Час назад
Кек, а чего вы хотели, когда начинали работать с тиньковбанком, частный банк, зарегистрированный непонятно где..., проще только цыганам на вокзале деньги отдать
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9k
Hunson Abadeer 4 минуты назад
совсем берега попутали люди из обоссанного банка...
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5k
Vladimir 4 минуты назад
Крепко за Тинькофф взялись. Позавчера была инфа, что банк выкупил украинские долги и теперь кошмарит жителей Херсонской области. В итоге оказалась фейком. Вчера и сегодня кормят про заоблачные комиссии. Кто музыку заказывал?
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1k
Leonid 5 минут назад
Кто-то мне тут пытался доказать с пеной у рта что это самый лучший банк на планете ...
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33k
Aleks 14 минут назад
Почитал комменты, оказывается на фишках сидят сплошь долларовые миллионеры, которых подлый тинькофф обувает на бабки
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5k
heta Полчаса назад
Справедливости ради - всё это касается долларов. В других банках все то же самое, просто выглядит не столь ярко и нагло. По сути - то же самое. А по рублям изменений нет, как был самым выгодным и удобным банком для простого физика, не занимающегося валютными спекуляциями и мутными схемами, так и остался. Ну пусть одним из...
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94
Александр Шевченко Полчаса назад
Оказывается Тинькофф, там был не главный пи@дарас.
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−2
Alexandr Fisher 42 минуты назад
Ждем проверки прокуратуры этого Дебильного банка и закрытие его. Желательно еще самого Тинькова посадить, банк с непрозрачными процентами.
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34k
Опаньки 53 минуты назад
ничего нового : разгружаются на мелких физиках, желающих поднять бабла на дешевом курсе, а "жирным" ребятам все блага - это и выводы до 150т$ за рубеж, и Свифт от 20к$
Правда, и логика пока не до конца понятна: зачем ограничили Свифт на вывод денег если Банки сейчас стараются максимально разгрузиться от валюты ибо если наложат санкции на НРД, то вся эта валюту просто зависнет на счетах - ни снять, ни конвертнуть. Или логика в том, что я куплю бакс у экспортеров, чтобы уложиться в размер свифта ? Но это тоже не логично, объемы физиков не дадут ликвидности в ощутимом масштабе
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7k
Николай Час назад
Ну получат отток валюты, кому хуже то...
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29k
Volga_34 Час назад
Давно заметил, чем агрессивнее реклама банка на ТВ, тем хуже у банка дела.
По поводу этого криминального банка, плотно опекаемого ФСБ, забыли как сибирские ребятишки пытались на пальцах объяснить, что этот банк - лохотрон? Помните? Група фед. "спецов" аж с самой Москвы прилетела.
Мало, что повышибали двери и избили детей. Заставили выложить в инете "покаяния" по поводу этого "святого банка"..
Ублюдки.
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123
Roma vasilykopkov 2 минуты назад
Про канал Немагия на ютубе говорит скорее всего.
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5k
Владимир Час назад
если они берут комиссию не 200долларов,тогда со 150 он им ещё 50 должен останется.
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9k
Бритва Час назад
кто-то еще пользуется этим банком?
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6k
Shtoppi Час назад
Тухлая банда бабки рубить пытается на последнем издыхании.
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
На самом деле есть ряд стран, где в банках отрицательные процентные ставки.
Правда она не толь репрессивна и некоторым даже полезна. Ведь кредит можно получить весьма на выгодных условиях. Тинькофф и вроде ещё один банк сделали всё на выгоду себе. Заработать на всём.
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11k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Д(г)авно всё было понятно про эту контору тухлую!
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