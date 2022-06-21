"Мы заберём все ваши деньги; такие условия". Реакция соцсетей на новые условия в Банке Тинькофф

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Старая мудрость гласит, что деньги нужно держать в банке... Трёхлитровой банке. Во всех остальных случаях вы рискуете их больше никогда не увидеть. Тинькофф Банк это утверждение лишь подтверждает.
2.
Сначала банк стал
воровать списывать деньги с валютных счетов. Потом стал взимать (иногда стопроцентную) комиссию за перевод с иностранных счетов. А что дальше? Наймёт чёрных трансплантологов, чтобы выбить долги?
25.
Судя по последним новостям, Банк Тинькофф превращается в тот самый банк из Южного Парка
Источник:
АНТИФИШКИ
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Правда, и логика пока не до конца понятна: зачем ограничили Свифт на вывод денег если Банки сейчас стараются максимально разгрузиться от валюты ибо если наложат санкции на НРД, то вся эта валюту просто зависнет на счетах - ни снять, ни конвертнуть. Или логика в том, что я куплю бакс у экспортеров, чтобы уложиться в размер свифта ? Но это тоже не логично, объемы физиков не дадут ликвидности в ощутимом масштабе
По поводу этого криминального банка, плотно опекаемого ФСБ, забыли как сибирские ребятишки пытались на пальцах объяснить, что этот банк - лохотрон? Помните? Група фед. "спецов" аж с самой Москвы прилетела.
Мало, что повышибали двери и избили детей. Заставили выложить в инете "покаяния" по поводу этого "святого банка"..
Ублюдки.
Можно ссылку или хотя бы правильный поисковый запрос?
Правда она не толь репрессивна и некоторым даже полезна. Ведь кредит можно получить весьма на выгодных условиях. Тинькофф и вроде ещё один банк сделали всё на выгоду себе. Заработать на всём.