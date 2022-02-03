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Стёба пост про Сбер: когда ты был банком, а стал экосистемой

Стёба пост про Сбер: когда ты был банком, а стал экосистемой (15 фото)

Автор:
03 февраля 2022 10:20
Сообщество : Юмор
Метки: Сбербанк   Юмор   банк   банки России   подборка   прикол   сбер   
9041
15
А вы знали, что этому банку аж 180 лет?! Стране всего 30 лет, а Сберу аж 180... Ничто не властно над теми, кто в течение 180 лет занимается банковским делом. Какие молодцы! И компания надёжная!
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Метки: Сбербанк   Юмор   банк   банки России   подборка   прикол   сбер   
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3k
Вадим 4 часа назад
Сброд это банк организованный как раз на деньги СССР. Те самые которые вернуть не могут... А вот вам поучительная история сотрудничества с ними:
2015 год. Отбирают лицензию у моего АКБ Пробизнес банка. Ну и работать надо же. Где счета открыть? Иду в сброд.
В 2018 звонок, в рамках проверки по 115-ФЗ предоставьте документы...
Отправляю что запросили, договора акты.
Пришлите ещё Путевые листы и накладные ( я посредник в перевозках). Путевки не веду, своего транспорта нет, накладные сданы ( из всего три экземпляра пишут) на погрузку на выгрузку и перевозчику, чтоб оплату получить... Нахожу, поднимаю всех на уши... Чтоб было понятен масштаб трагедии: запрос был за два месяца работы, каждый день 24 единицы техники выполняли по три рейса, солому возили. На каждый рейс путевка+накладная. Без выходных... А теперь та-дам:
Предоставьте нам это все через сайт… сколько весит одна копия с двух сторон? А сколько будут весить все копии? Общий пакет документов 2 гига +-… но через сайт отправляется ТОЛЬКО 15 метров!!!!!
После этого вселенского анонизма, следующий запрос: вышлите ПТС транспорта... Что бл...ть?!!!!!
Ладно, на те вам ПТС.
И как итог: мы не видим смысла в вашей деятельности, поэтому закрываем вам все счета, если хотите получить свои пол миллиона замороженные, оставьте нам 100 000 ( видимо на юбилей собирали).
Суть моей работы была такова, для читателя: я нахожу крупные заказы, ищу под них исполнителей, и сижу документы делаю, слежу за оплатами, за толику малую. Т.е. эти дауны в простой операции купить услугу продать услугу не увидели смысла. Да все товарноденежные отношения это купи продай.
Послал их на... И перевел все деньги в оплату налогов, это они блокировать не имеют права. В результате счета закрыты, компания в " чёрном списке" у всех банков, в другом я счёт открыть так и не смог.
Сброд он и есть сброд. Ну человек 60 ( мои родственники) позакрывали там счета и вклады, с формулировкой "мы не доверяем сберу'. И кто из знакомых партнёров, тоже все ушли. Там оказывается охота на ведьм была, чесали всех подряд. С тех пор, это говно обхожу стороной, дебилы там работают, их предки Манхеттен за бусы продали, а из только в сброд и берут.
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5k
soar 3 минуты назад
Я просто хочу смс-уведомления, без подключения гр#баного мобильного банка, как это сделано в любом другом банке.
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1k
Maxim 22 минуты назад
Пост - фигня. Ну стёб - да. При этом объективного практически ничего нет.
Сбер как банк - вполне себе удобный инструмент для определённых целей. Сейчас в первую очередь это расчёты с широким кругом лиц. Тут он не заменим. Передержать короткое время крупную сумму, от нескольких млн. Например, при сделках с недвижимостью. Ибо с точки зрения надёжности в России бесспорно №1.
Ну кое-какие платежи ещё удобно делать, у меня СНТ в нём. А, ну и сеть отделений и банкоматов тоже бесспорно самая большая. Если вдруг это кому-то зачем-то надо.
Т.е. вот по упомянутым пунктам вполне целесообразно быть его клиентом. И с активной финансовой деятельностью без него было бы весьма не удобно.
В более широком круге банковских услуг он конечно отдыхает по сравнению с другими: удобство повседневных расчётов, кэшбеки, проценты на остатки и по депозитам и т.д.
В итоге он у меня давно уже стал сугубо транзитным. Пришла ЗП, нужные платежи сделал, если наличка нужна - снял, и досвидос, в другой банк. Сейчас ЗП в корпоративный банк перевели, вроде бы и закрыть полностью сбер, а - нет. Пока активно веду стройку дома, без него никак.
Причём, сейчас ещё такая тема, что и частные подрядчики практически никто не хочет наличку, все в сбере. Включая банально разнорабочих гастеров. Торгаши на рынках - тоже. Ну те не против налички, но когда сдачи нет - то все в сбер.
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1k
Andrey G 48 минут назад
Если заменить сбер на название другого банка, ничего не изменится
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427
Дмитрий Самохин 50 минут назад
А с чего вы взяли, что банк вам должен делать хорошо? У банка есть акционеры он им делает хорошо за ваш счет!
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20k
Дмитрий К. Час назад
Автор идиот? Я не знаю какой его стране 30 лет, а России уже больше 1000 лет.
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22k
Russo Turisto 2 часа назад
Каждый клиент сбера может стать его сотрудником
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9
FfF 2 часа назад
Комментарий к фото
Так вернули же всё
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18k
Mexanik79 3 часа назад
Ссылка coub.com
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84
Сикрет Иваныч Mexanik79 37 минут назад
Одна беда ипотека в евро))
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17k
Наталья 3 часа назад
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8k
Hunson Abadeer 3 часа назад
ну фиг знает давно ими пользуюсь, проблем не было.
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6k
Максим 4 часа назад
Сбер самый крупный банк и от того считает, что может вести любую политику. Ни кому же в голову не придет спорить с Почтой? Есть конечно другие сервисы, но они куда меньше и много дороже. Так и Сбер.
Правда я не очень понимаю нападок на него. Просто крупный банк, конечно неповоротливый. Но ведь весьма рабочий?
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421
leemur86 Славик Час назад
У них не так давно прошли изменения, государство забрало более 50% акций. Потому их статус мне не понятен. Позиционируют они себя по прежнему, как Публичное общество
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1k
Дрочер Полоумный 4 часа назад
Выкинул сбер н.а.х.у.й, самый бесполезный банк. Взять хотя бы что у всех уже кэшбэк деньгами, у одного грефа все операции за спасибо
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503
cvintus_1 4 часа назад
Ушел из Сбера совсем, перешёл в другой банк, и кешбек есть и проценты по вкладам привлекательней, да и Греф и политика банка уже просто бесила давно
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15k
Hairy. 4 часа назад
Скоро. Расширение экосистемы Сбера: Сбершлюхи и Сберзакладки:
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3k
Ivan 4 часа назад
Это все-норма, когда руководитель-открыто заявляет, что он-гомосек. Чему удивляться?
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7k
Евгений 4 часа назад
Пытался дозвониться до службы поддержки сбера. Сначала робот грузит услугами, а затем спрашивает: " - Что я могу для вас сделать?". Говорю: " - Соедини с оператором". Он отвечает: " - В жопу оператора. Я лучше. Задайте свой вопрос." После пятой безуспешной попытки добиться аудиенции у оператора, я у него спросил: Каково расстояние от Земли до Юпитера. На этом он сдулся и соединил с оператором.
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2k
Лёха 5 часов назад
"где карту получали,туда и приходите".
Со мной такое было. Посылали в другую область.

Ещё позабавил момент: при блокировке карты,ты не можешь воспользоваться своими деньгами в личном кабинете. Можешь снять. В отделении. По паспорту. С вычетом процентов...
"Ах ты, с@ка, карту нашу потерял? Тогда плати!!!"
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8k
Бритва 5 часов назад
казалось бы, в чём проблема? если прекратить пользоваться его услугами, то банк загнётся. но нет же.
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