Стёба пост про Сбер: когда ты был банком, а стал экосистемой

А вы знали, что этому банку аж 180 лет?! Стране всего 30 лет, а Сберу аж 180... Ничто не властно над теми, кто в течение 180 лет занимается банковским делом. Какие молодцы! И компания надёжная!

1. Какой надёжный банк! Заботится о своей репутации 0

2. Сбербанк стал настоящей экосистемой, теперь это ещё и хостел 0 Источник:

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3. Тонкая и продуманная 0 Источник:

4. Дошутятся когда-нибудь... 0 Источник:

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6. Вырвалось рефлекторно 0 Источник:

8. Слизеринский маг 0

9. Трудяги на удалёнке 0

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11. Ахаха 0

12. Один сплошной Сбер... 0

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