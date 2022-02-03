Стёба пост про Сбер: когда ты был банком, а стал экосистемой

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А вы знали, что этому банку аж 180 лет?! Стране всего 30 лет, а Сберу аж 180... Ничто не властно над теми, кто в течение 180 лет занимается банковским делом. Какие молодцы! И компания надёжная!
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Всё об инвестициях со Сбером
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Новости партнёров
2015 год. Отбирают лицензию у моего АКБ Пробизнес банка. Ну и работать надо же. Где счета открыть? Иду в сброд.
В 2018 звонок, в рамках проверки по 115-ФЗ предоставьте документы...
Отправляю что запросили, договора акты.
Пришлите ещё Путевые листы и накладные ( я посредник в перевозках). Путевки не веду, своего транспорта нет, накладные сданы ( из всего три экземпляра пишут) на погрузку на выгрузку и перевозчику, чтоб оплату получить... Нахожу, поднимаю всех на уши... Чтоб было понятен масштаб трагедии: запрос был за два месяца работы, каждый день 24 единицы техники выполняли по три рейса, солому возили. На каждый рейс путевка+накладная. Без выходных... А теперь та-дам:
Предоставьте нам это все через сайт… сколько весит одна копия с двух сторон? А сколько будут весить все копии? Общий пакет документов 2 гига +-… но через сайт отправляется ТОЛЬКО 15 метров!!!!!
После этого вселенского анонизма, следующий запрос: вышлите ПТС транспорта... Что бл...ть?!!!!!
Ладно, на те вам ПТС.
И как итог: мы не видим смысла в вашей деятельности, поэтому закрываем вам все счета, если хотите получить свои пол миллиона замороженные, оставьте нам 100 000 ( видимо на юбилей собирали).
Суть моей работы была такова, для читателя: я нахожу крупные заказы, ищу под них исполнителей, и сижу документы делаю, слежу за оплатами, за толику малую. Т.е. эти дауны в простой операции купить услугу продать услугу не увидели смысла. Да все товарноденежные отношения это купи продай.
Послал их на... И перевел все деньги в оплату налогов, это они блокировать не имеют права. В результате счета закрыты, компания в " чёрном списке" у всех банков, в другом я счёт открыть так и не смог.
Сброд он и есть сброд. Ну человек 60 ( мои родственники) позакрывали там счета и вклады, с формулировкой "мы не доверяем сберу'. И кто из знакомых партнёров, тоже все ушли. Там оказывается охота на ведьм была, чесали всех подряд. С тех пор, это говно обхожу стороной, дебилы там работают, их предки Манхеттен за бусы продали, а из только в сброд и берут.
Сбер как банк - вполне себе удобный инструмент для определённых целей. Сейчас в первую очередь это расчёты с широким кругом лиц. Тут он не заменим. Передержать короткое время крупную сумму, от нескольких млн. Например, при сделках с недвижимостью. Ибо с точки зрения надёжности в России бесспорно №1.
Ну кое-какие платежи ещё удобно делать, у меня СНТ в нём. А, ну и сеть отделений и банкоматов тоже бесспорно самая большая. Если вдруг это кому-то зачем-то надо.
Т.е. вот по упомянутым пунктам вполне целесообразно быть его клиентом. И с активной финансовой деятельностью без него было бы весьма не удобно.
В более широком круге банковских услуг он конечно отдыхает по сравнению с другими: удобство повседневных расчётов, кэшбеки, проценты на остатки и по депозитам и т.д.
В итоге он у меня давно уже стал сугубо транзитным. Пришла ЗП, нужные платежи сделал, если наличка нужна - снял, и досвидос, в другой банк. Сейчас ЗП в корпоративный банк перевели, вроде бы и закрыть полностью сбер, а - нет. Пока активно веду стройку дома, без него никак.
Причём, сейчас ещё такая тема, что и частные подрядчики практически никто не хочет наличку, все в сбере. Включая банально разнорабочих гастеров. Торгаши на рынках - тоже. Ну те не против налички, но когда сдачи нет - то все в сбер.
Россия как собирательный образ существует давно. Это вроде места проживания русских (кто бы под этим словом не подразумевался). Но юридически (как нам любят выпаривать демократы) РФ молоденькая страна, как и Украина. Есть только единственная разница между РФ и остальными постсоветами: РФ правопреемница СССР и имеет юридическое право на все активы СССР (пока только заграничные), СССР правоприемник Царской России и тд. Т.е. вся русская история принадлежит РФ.
Бизнес, инвестиции, управление активами, ИСЖ, Сбер-премьер?
Правда я не очень понимаю нападок на него. Просто крупный банк, конечно неповоротливый. Но ведь весьма рабочий?
Вы же понимаете, что даже такие специалисты как Вы не живете в безвоздушном пространстве?)
Я оформил подписку плюс Яндекс и с удовольствием пользуют просмотрам фильмов, прослушиванием музыки и кешбеком 10 процентов на такси. Кстати бонусы так же списываются по всем направлениям.
Со мной такое было. Посылали в другую область.
Ещё позабавил момент: при блокировке карты,ты не можешь воспользоваться своими деньгами в личном кабинете. Можешь снять. В отделении. По паспорту. С вычетом процентов...
"Ах ты, с@ка, карту нашу потерял? Тогда плати!!!"
Блокирует Московская служба безопасности банка, типа.
Почти полгода пенсию снять не могли.
Посреди пандемии 2020 дважды бабулю лично возить пишлось, в отделение.
Ушли в другой банк.