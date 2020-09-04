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Тинькофф: вымученная реакция соцсетей

Тинькофф: вымученная реакция соцсетей (13 фото)

Автор:
04 сентября 2020 09:54
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Тинькофф   банк   интересное   интернет-банкинг   подборка   прикол   юмор   
5642
13

Я уже много раз проходился по выходкам Сбербанка. Было это здесь, вот здесь, а ещё тут. Было несправедливо, если я высмеивал лишь один Сбер. Вот и настала очередь Тинькоффа.

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Метки: Тинькофф   банк   интересное   интернет-банкинг   подборка   прикол   юмор   
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18  комментариев
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24k
Fat Lynx 4 часа назад
Неужели есть люди, которые думают, что банки существуют не для того, что бы зарабатывать на лохах деньги?
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1k
Leo 24 минуты назад
Почему с нормальными людьми не происходит подобных ситуаций?
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92
Алексей Гулевич 2 часа назад
сценаристы из Симпсонов на шоу Экстрасенсов затащили бы все сезоны как пить дать
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16k
Lunatic Asylum 3 часа назад
Ага, да. Ведь в нашей стране нет статьи мошенничество и нельзя же через суд расторгнуть договор.

Ага, да. Ведь в нашей стране нет статьи мошенничество и нельзя же через суд расторгнуть договор.
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36k
Нейтралитет Lunatic Asylum 3 часа назад
расторгнуть договор можно, но не ссылаясь на статью о мошенничестве )
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123k
Алексей Lunatic Asylum 2 часа назад
эта "новость" уже многолетней давности. То ли 2016 год, то ли еще раньше.
И с тем воронежцем они в итоге договорились, правда, на каких именно условиях, не афишировалось.
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1k
Артур Будкин Алексей 2 часа назад
"не афиширование" было условием договоренности, но Тинькова в той ситуации поимели, но случай единичный
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16k
Lunatic Asylum Alex Trahtenberg 41 минуту назад
Так ты тупой же.
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1k
Leo Алексей 22 минуты назад
А уже была новость что он получил деньги?
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11k
робт 3 часа назад
обслуживания карты нет, если есть вклад, кредит или 30т на счету
обслуживания карты нет, если есть вклад, кредит или 30т на счету
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2k
Vladimir Lysikov робт 3 часа назад
Уже не менее 50-ти...
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7k
Hocico робт 51 минуту назад
на тарифе 6.2 обслуживание в любом случае бесплатное, как было, так и остается.
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12k
Александр 4 часа назад
...Последняя картинка... "Симпсоны" всё же гениальный сериал...
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14k
nobody® 5 часов назад
Комментарий к фото
шутки шутками, но тут у вас экстремизм
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28k
Элек Мек nobody® 4 часа назад
Комментарий к фото
Согласен,полный экстремизм в отношении клиентов Тинькова.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Элек Мек 4 часа назад
Комментарий к фото
Ой, а что было?
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