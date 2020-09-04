Тинькофф: вымученная реакция соцсетей

Я уже много раз проходился по выходкам Сбербанка. Было это здесь, вот здесь, а ещё тут. Было несправедливо, если я высмеивал лишь один Сбер. Вот и настала очередь Тинькоффа.
Честность
Иии... бамц!
2013 год оказался знаковым для банка. После они стали вычитывать свой мелкий текст
Вызов принят?
)))
Последовательность - это сильная сторона техподдержки банка
Сбер против Тинькоффа
Шутки по поводу разного рода кэшбеков
Все совпадения случайны )
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Ага, да. Ведь в нашей стране нет статьи мошенничество и нельзя же через суд расторгнуть договор.
И с тем воронежцем они в итоге договорились, правда, на каких именно условиях, не афишировалось.