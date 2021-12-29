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Пародия на саму себя: реакция соцсетей на новую Матрицу

Пародия на саму себя: реакция соцсетей на новую Матрицу (15 фото)

Автор:
29 декабря 2021 10:02
Сообщество : Юмор
Метки: МАТРИЦА 4   Матрица: Воскрешение   Юмор   подборка   прикол   реакция соцсетей   
1308
15
Каждая следующая Матрица имела рейтинги хуже предыдущей. И вот, наконец-то у четвёртой Матрицы на Кинопоиске и IMDb уже мусорный рейтинг картины. Естественно, соцсети не могли не отреагировать на очередной сиквел.
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Метки: МАТРИЦА 4   Матрица: Воскрешение   Юмор   подборка   прикол   реакция соцсетей   
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6  комментариев
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34k
Бернгард Кёне Автор поста 39 минут назад
Тем временем появляются всё новые шутейки
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10
Капитан ФСБ 8 минут назад
Действительно,зачем он на это согласился,а не отказался как дж.клуни,из этических соображений?
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149
Максим Абвгд 13 минут назад
Мне все стало понятно с кино еще после "Прометей", "Терминатор Генезис".. Понятно, что будут пытаться доить старые франшизы, на которые фанаты пойдут. Но фильмы будут ниже плинутса
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42k
dima423 24 минуты назад
да потому что пи*дец давно пришел западной культуре... теперь там правят тупые нигеры, конченые пи*арюги, и прочая нечисть))
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1k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Имхо,даже с Пашей техником лучше получилось.
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