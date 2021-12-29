Пародия на саму себя: реакция соцсетей на новую Матрицу

3.
Сёстрам Вачовски, конечно, далеко до братьев Вачовски в этом плане. Братья смогли, а сёстры нет.#матрица4— Виктор Мазофакер (@bboy_liga) December 28, 2021
13.
Подслушано
#матрица4 #матрицавоскрешение - это плохое кино. Когда нам не дают новую историю, а пережевывают старую, да еще и с отрывками из завершенной истории (там минут 15 нарезки из старых частей) - это смотрится странно, так еще они выглядят лучше, чем все, что было в новом фильме. 🥺— Дмитрий Бородастов (@daborodab) December 19, 2021
14.
Если настроение хорошее и его нада попортить то Матрица4!! Если тошнит и надо блевануть.... Матрица4!!! Если все никак не получается уснуть то..... Тадаааам! Матрица4— Гампвзасаде! (@ebash123) December 23, 2021
15.
Обзор фильма "Матрица: Воскрешение" - хорошая задумка, хреновое всё остальное— ОБВМ (@_OBVM) December 23, 2021
Рецензия на "Матрицу: Воскрешение" - самый бестолковый сиквел за последние годы.#МатрицаВоскрешение #Matrixhttps://t.co/qz1IJGC9kf pic.twitter.com/ppM5Eqakvq
Источник:
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