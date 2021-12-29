Пародия на саму себя: реакция соцсетей на новую Матрицу

#матрица4 #матрицавоскрешение - это плохое кино. Когда нам не дают новую историю, а пережевывают старую, да еще и с отрывками из завершенной истории (там минут 15 нарезки из старых частей) - это смотрится странно, так еще они выглядят лучше, чем все, что было в новом фильме. 🥺