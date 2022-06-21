FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9135 постов • 1327 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Сибирские кулибины придумали как делать пластик из свеклы

Сибирские кулибины придумали как делать пластик из свеклы

Автор:
21 июня 2022 01:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: биопластик   интересно   кулибины   наука   свекла   экология   
1543
4

Пока на западе думают о том, как спасти нашу планету из-за многолетнего истощения ресурсов и загрязнения, ученые всех стран ищут решения этих проблем.

В России, например, ученые из Красноярска научились делать биопластик из свеклы.

×
×

Главным ингредиентом в "рецепте" производства экологичного пластика является синтез штамма почвенной бактерии Cupriavidus necator.

Пластик из свеклы можно использовать в медицине, производстве лекарств и других сферах.

«Наше исследование направлено на более эффективное использование отходов сахарного производства, таких как тростниковая и свекловичная патока. Это недорогой источник углерода, содержащий помимо сахаров витамины и ряд минеральных элементов», — рассказала старший научный сотрудник института биофизики.


Научные открытия такого направления вселяют надежду в то, что нашу планету все еще можно спасти, если хорошенько подумать.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: биопластик   интересно   кулибины   наука   свекла   экология   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
216
Карл Час назад
В Австралии уже давно научились делать пластик из банановых отходов.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Viktor Час назад
Было бы гораздо полезнее, если бы они из пластика свеклу научились делать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30912



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные факты из жизни амишей
Интересные факты из жизни амишей
Загадка Пистона: куда исчез один из самых таинственных актёров второго плана после «Беспредела»?
Загадка Пистона: куда исчез один из самых таинственных актёров второго плана после...
События на Украине 20- 21 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 20- 21 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
18 изображений, которые заморочат вам голову
18 изображений, которые заморочат вам голову
Японская компания изготавливает вампирские гробы на заказ
Японская компания изготавливает вампирские гробы на заказ
Портсигар Стечкина и укол на остановке. Дикое оружие спецслужб
Портсигар Стечкина и укол на остановке. Дикое оружие спецслужб
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Импортозамещение

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#СССР#картинки#кино#аварии#Приколы#Разное
#Юмор#история#в мире#интересное#факты#наука#дети#сарказм#кот
#прикол#люди#животные#дтп#забавно#фотографии#милота#авто аварии#страна
Портсигар Стечкина и укол на остановке. Дикое оружие спецслужб Портсигар Стечкина и укол на остановке. Дикое оружие спецслужб В Египте нашли динозавра-бульдога В Египте нашли динозавра-бульдога 7 признаков того, что вы умнее, чем о себе думаете 7 признаков того, что вы умнее, чем о себе думаете Всплывший и затонувший вновь город Всплывший и затонувший вновь город Соломинка из манго заняла первое место на научной ярмарке в Мексике Соломинка из манго заняла первое место на научной ярмарке в Мексике Гадалки могут начать беспокоиться: создание приворотов может начаться в промышленных масштабах Гадалки могут начать беспокоиться: создание приворотов может начаться в промышленных масштабах

На что жалуетесь?

Вернуться