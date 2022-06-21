Сибирские кулибины придумали как делать пластик из свеклы

«Наше исследование направлено на более эффективное использование отходов сахарного производства, таких как тростниковая и свекловичная патока. Это недорогой источник углерода, содержащий помимо сахаров витамины и ряд минеральных элементов», — рассказала старший научный сотрудник института биофизики.

Научные открытия такого направления вселяют надежду в то, что нашу планету все еще можно спасти, если хорошенько подумать.