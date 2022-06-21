Сибирские кулибины придумали как делать пластик из свеклы

Пока на западе думают о том, как спасти нашу планету из-за многолетнего истощения ресурсов и загрязнения, ученые всех стран ищут решения этих проблем.
В России, например, ученые из Красноярска научились делать биопластик из свеклы.
Главным ингредиентом в "рецепте" производства экологичного пластика является синтез штамма почвенной бактерии Cupriavidus necator.
Пластик из свеклы можно использовать в медицине, производстве лекарств и других сферах.
«Наше исследование направлено на более эффективное использование отходов сахарного производства, таких как тростниковая и свекловичная патока. Это недорогой источник углерода, содержащий помимо сахаров витамины и ряд минеральных элементов», — рассказала старший научный сотрудник института биофизики.
Научные открытия такого направления вселяют надежду в то, что нашу планету все еще можно спасти, если хорошенько подумать.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Египте нашли динозавра-бульдога
- Первая женщина, возглавившая ядерный реактор
- Во Франции нашли останки гигантской медведособаки, которая жила на Земле 12 миллионов лет назад
- Гадалки могут начать беспокоиться: создание приворотов может начаться в промышленных масштабах
- Сахар для похудения: такой же сладкий, только без последствий