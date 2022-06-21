Первая женщина, возглавившая ядерный реактор

Если феминизм и борьба за равноправие, то только такие.
Времена меняются и в мире становится меньше чисто "мужских" профессий. Женщины доказывают обществу, что могут на ровне с мужчинами работать на трудных производствах.
Это воистину является проявлением борьбы за равноправие. Но одна из профессий до недавнего времени считалась сугубо мужской. И нет, это не что-то физически тяжелое, а крайне важное и требующее высокой квалификации.
В этом году Томский политехнический университет выпустил магистрантку Алину Горбунову, которая получила допуск к управлению ядерным реактором.
Она работает инженером на единственном действующем университетском реакторе в стране.
Она контролирует весь цикл работы реактора от запуска, до остановки. Девушка за полгода прошла обучение и сдала экзамены, чтобы управлять реактором.
«Наш реактор исследовательский, в год здесь проводится больше тысячи экспериментов. Для них в активную зону реактора помещают различные материалы. Это может, например, изменить запас реактивности, мощность реактора. За всем этим нужно следить», — рассказала Алина Горбунова.
Сейчас девушка учится на первом курсе магистратуры на специалиста в области «Ядерные реакторы и энергетические установки» на английском языке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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