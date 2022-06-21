Первая женщина, возглавившая ядерный реактор

«Наш реактор исследовательский, в год здесь проводится больше тысячи экспериментов. Для них в активную зону реактора помещают различные материалы. Это может, например, изменить запас реактивности, мощность реактора. За всем этим нужно следить», — рассказала Алина Горбунова.

Сейчас девушка учится на первом курсе магистратуры на специалиста в области «Ядерные реакторы и энергетические установки» на английском языке.