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Первая женщина, возглавившая ядерный реактор

Первая женщина, возглавившая ядерный реактор

Автор:
21 июня 2022 00:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: женщины   интересно   наука   тпу   феминизм   ядерный реактор   
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Если феминизм и борьба за равноправие, то только такие.

Времена меняются и в мире становится меньше чисто "мужских" профессий. Женщины доказывают обществу, что могут на ровне с мужчинами работать на трудных производствах.

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Это воистину является проявлением борьбы за равноправие. Но одна из профессий до недавнего времени считалась сугубо мужской. И нет, это не что-то физически тяжелое, а крайне важное и требующее высокой квалификации.

В этом году Томский политехнический университет выпустил магистрантку Алину Горбунову, которая получила допуск к управлению ядерным реактором.

Она работает инженером на единственном действующем университетском реакторе в стране.

Она контролирует весь цикл работы реактора от запуска, до остановки. Девушка за полгода прошла обучение и сдала экзамены, чтобы управлять реактором.

«Наш реактор исследовательский, в год здесь проводится больше тысячи экспериментов. Для них в активную зону реактора помещают различные материалы. Это может, например, изменить запас реактивности, мощность реактора. За всем этим нужно следить», — рассказала Алина Горбунова.

Сейчас девушка учится на первом курсе магистратуры на специалиста в области «Ядерные реакторы и энергетические установки» на английском языке.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: женщины   интересно   наука   тпу   феминизм   ядерный реактор   
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3  комментария
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20k
иванов дмитрий Час назад
Извините, как можно возглавить ядерный реактор?
Катя возглавила двигатель внутреннего сгорания!
А Лена возглавила паровой дригатель!
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4k
Boris Полчаса назад
Зато квартиры в городе подешевеют скоро раза в три-четыре.
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Александр Невский
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