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Во Франции нашли останки гигантской медведособаки, которая жила на Земле 12 миллионов лет назад

Во Франции нашли останки гигантской медведособаки, которая жила на Земле 12 миллионов лет назад

Автор:
20 июня 2022 16:24
Сообщество : Животные
Метки: археология   интересно   медведособаки   наука   находка   палеонтология   франция   
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В прошлом нашу планету населяли довольно интересные животные, которые, к нашему времени полностью вымерли. Увы, но, для того чтобы выжить, не всегда нужно быть самым мощным.

Это не миф, больше 12 миллионов лет назад Европу населяли большие медведособаки. Французские палеонтологи сделали открытие на юго-западе страны. Они нашли окаменелости неизвестного ранее вида амфиционидов, которые отличались от известных ранее видов крупными габаритами.

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Ученые нарекли животное Tartarocyon cazanavei в честь мифического великана, о котором слагали легенды баски. Вторая часть названия связана с фамилией владельца фермы, на территории которой были найдены останки.

Медведособаки изначально появились на территории Северной Америки порядка 45 миллионов лет назад, после чего они стали обитать на Африканском и Евразийском континенте. Последние представители этого вида животных вымерли 8 миллионов лет назад.

Питались гигантские Tartarocyon cazanavei в основном позвоночными, перегрызая кости схожим образом, как это делают гиены.

Самое удивительное, это то, что массу животного ученые определили по размеру зубов. По мнению французских специалистов, этот подвид медведособак мог весить примерно 200 килограммов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: археология   интересно   медведособаки   наука   находка   палеонтология   франция   
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1  комментарий
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Killgrave Полчаса назад
Так это Жеводанский зверь. Наводил шороху во французском графстве Жеводан в 1764-1767 гг.
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