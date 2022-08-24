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Юный палеонтолог нашел уникальный зуб доисторической акулы

Юный палеонтолог нашел уникальный зуб доисторической акулы

Автор:
24 августа 2022 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Мегалодон   ангустиден   древняя акула   зуб   наука   находка   палеонтология   ребенок   
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Восьмилетний мальчик, будучи на отдыхе со своей семьей, , копаясь в грязи, обнаружил большой окаменелый зуб акулы. Зуб размером больше 12 сантиметров, принадлежал акуле ангустиден, родственнику вымерших акул-мегалодонов. Мальчик заметил уникальную окаменелость, когда рылся в кучах земли и гравия на объекте, где работала экспедиция по поиску доисторических ископаемых.
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Источник:

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Метки: Мегалодон   ангустиден   древняя акула   зуб   наука   находка   палеонтология   ребенок   
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5  комментариев
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44k
Андрей 53 минуты назад
Продать и можно не работать.
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148
tttyyyy Андрей 37 минут назад
… и можно пару дней не работать
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7k
Сергей 10 минут назад
У нас в Западной Сибири тоже есть реки, размывающие песчаные слои древнего моря. Про находку зубов такого размера я не слыхал, но мелочь любители находят в 100% выездов на просеивание песка.
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27
Роман Филиппов 23 минуты назад
аукцион
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148
tttyyyy 38 минут назад
Так он юный палеонтолог или «просто бродил по пляжу»?
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