Юный палеонтолог нашел уникальный зуб доисторической акулы

Это не первый раз, когда ребенок делает такое увлекательное открытие. Так, 6-летний мальчик обнаружил зуб акулы-мегалодона возрастом 3 миллиона лет, когда искал ракушки на британском пляже в мае. Сэмми Шелтон нашел зуб доисторической акулы - убийцы китов, во время поездки со своим отцом на пляж Боудси в Саффолке.

Его одноклассники были поражены, когда он показал им древнюю окаменелость, принадлежащую самой большой из когда-либо существовавших акул, во время презентации в формате «покажи и расскажи».

Мегалодоны бороздили моря от 23 до 3,6 миллионов лет назад, могли вырасти до 20 метров в длину и имели 250 мощных зубов. Отец Сэмми, Питер Шелтон, 60 лет, врач-терапевт на пенсии из Брэдуэлла, Норфолк, рассказал: «Люди говорят, что такое открытие случается раз в жизни. На самом деле мы искали на пляже интересные раковины, но вместо этого получили этот зуб мегалодона.

Он был огромным и очень тяжелым. Я знал, что это было, но только когда я показал это другим отдыхающим на пляже, я понял значение этой находки».