Юный палеонтолог нашел уникальный зуб доисторической акулы

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Восьмилетний мальчик, будучи на отдыхе со своей семьей, , копаясь в грязи, обнаружил большой окаменелый зуб акулы. Зуб размером больше 12 сантиметров, принадлежал акуле ангустиден, родственнику вымерших акул-мегалодонов. Мальчик заметил уникальную окаменелость, когда рылся в кучах земли и гравия на объекте, где работала экспедиция по поиску доисторических ископаемых.
Восьмилетний мальчик во время палеонтологических каникул, будучи на охоте за ископаемыми со своей семьей, обнаружил действительно ценный артефакт - большой окаменелый зуб акулы. Семья мальчика остановилась в Palmetto Fossil Excursions, учебном центре по поиску ископаемых в Саммервилле, Южная Каролина, где он и сделал удивительную находку. Как сообщают в учебном центре, мальчик нашел 12-сантиметровый зуб акулы ангустиден в одной куч гравийного слоя.
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Палеонтологи поздравили мальчика с удивительной находкой, которая даже профессионалам встречается не каждый день. "Поздравляем тебя, детка! Такие удачные находки бывают нечасто и запоминаются на всю жизнь!" - написали они мальчику в соцсетях.
Мальчик, которого зовут Райли, просто бродил вокруг куч гравия и грязи, когда заметил что-то похожее на край зуба, как рассказал его отец Джастин Грейсли. «Мы так гордимся Райли», — добавил он.
Как рассказали в Palmetto Fossil Excursions, находка Райли имеет настоящую научную ценность, что объясняется ее «видом, размером и состоянием».
Otodus angustidens — вид мегазубых акул, живших в эпохи олигоцена и миоцена, примерно от 33 до 22 миллионов лет назад. Известно, что акулы вырастали как минимум до 9,5 метров в длину. Эти акулы имеют родственные связи с мегалодоном Otodus, еще одной вымершей акулой с гигантскими зубами.
Otodus angustidens — вид мегазубых акул, живших в эпохи олигоцена и миоцена, примерно от 33 до 22 миллионов лет назад. Известно, что акулы вырастали как минимум до 9,5 метров в длину. Эти акулы имеют родственные связи с мегалодоном Otodus, еще одной вымершей акулой с гигантскими зубами.
Это не первый раз, когда ребенок делает такое увлекательное открытие. Так, 6-летний мальчик обнаружил зуб акулы-мегалодона возрастом 3 миллиона лет, когда искал ракушки на британском пляже в мае. Сэмми Шелтон нашел зуб доисторической акулы - убийцы китов, во время поездки со своим отцом на пляж Боудси в Саффолке.
Его одноклассники были поражены, когда он показал им древнюю окаменелость, принадлежащую самой большой из когда-либо существовавших акул, во время презентации в формате «покажи и расскажи».
Мегалодоны бороздили моря от 23 до 3,6 миллионов лет назад, могли вырасти до 20 метров в длину и имели 250 мощных зубов. Отец Сэмми, Питер Шелтон, 60 лет, врач-терапевт на пенсии из Брэдуэлла, Норфолк, рассказал: «Люди говорят, что такое открытие случается раз в жизни. На самом деле мы искали на пляже интересные раковины, но вместо этого получили этот зуб мегалодона.
Он был огромным и очень тяжелым. Я знал, что это было, но только когда я показал это другим отдыхающим на пляже, я понял значение этой находки».
Его одноклассники были поражены, когда он показал им древнюю окаменелость, принадлежащую самой большой из когда-либо существовавших акул, во время презентации в формате «покажи и расскажи».
Мегалодоны бороздили моря от 23 до 3,6 миллионов лет назад, могли вырасти до 20 метров в длину и имели 250 мощных зубов. Отец Сэмми, Питер Шелтон, 60 лет, врач-терапевт на пенсии из Брэдуэлла, Норфолк, рассказал: «Люди говорят, что такое открытие случается раз в жизни. На самом деле мы искали на пляже интересные раковины, но вместо этого получили этот зуб мегалодона.
Он был огромным и очень тяжелым. Я знал, что это было, но только когда я показал это другим отдыхающим на пляже, я понял значение этой находки».
Источник:
АНТИФИШКИ
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