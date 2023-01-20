«Это как выиграть Кубок мира по палеонтологии»: Семья нашла на берегу череп кита возрастом 12 миллионов лет

Семья Годдард отправилась на берег Чесапикского залива в Мэриленде в поисках зубов акул, но нашла кое-что покрупнее: огромный череп кита возрастом 12 миллионов лет. Настолько огромный, что палеонтологам потребовалось два месяца, чтобы извлечь его.
Кодди Годдард с женой и сыном искали зубы акулы, когда наткнулись на полутораметровый череп кита весом 295 килограммов. Это произошло еще в октябре, но из-за огромных размеров черепа исследователям Морского музея Калверта потребовалось два месяца, чтобы извлечь его из-под земли. Стивен Годфри, куратор отдела палеонтологии в музее, сказал, что сделать подобное открытие — это все равно что «выиграть Кубок мира по палеонтологии».
Хотя Годфри и его команда считают, что это древний миоценовый усатый кит, им пока не удалось точно определить вид. По данным музея, это наиболее уцелевший череп кита из всех, что находили в районе Калверт-Клиффс. Череп назвали «Коди» в честь обнаружившего его мужчины.
Исследователи подняли череп кита на деревянные доски, чтобы очистить его от песка, после чего отвезли его вдоль береговой линии на понтонной лодке до грузовика, который отвез его в музей.
«В каком-то смысле он создал свой собственный саркофаг — свою маленькую погребальную камеру, которая сохранила его на миллионы лет и позволила нам его найти», — сказал Годфри FOX 6.
Исследователи датировали череп с помощью осадков вдоль утесов Калверт, где была найдена окаменелость, и, основываясь на форме черепа, они уверены, что он принадлежал усатому киту.
«Это был гидродинамический тип кита, поэтому он, вероятно, мог довольно быстро плавать», — сказал Годфри. — И, конечно же, быстро плавать было желательно, поскольку в то время вокруг плавал мегалодон, и приходилось делать все возможное, чтобы не стать следующим обедом мегалодона».
Ученые будут использовать инструменты, похожие на миниатюрные отбойные молотки, чтобы деликатно удалить затвердевшие отложения, покрывающие большую часть черепа — этот процесс, как ожидается, займет месяцы.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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