«Это как выиграть Кубок мира по палеонтологии»: Семья нашла на берегу череп кита возрастом 12 миллионов лет

Хотя Годфри и его команда считают, что это древний миоценовый усатый кит, им пока не удалось точно определить вид. По данным музея, это наиболее уцелевший череп кита из всех, что находили в районе Калверт-Клиффс. Череп назвали «Коди» в честь обнаружившего его мужчины.

Исследователи подняли череп кита на деревянные доски, чтобы очистить его от песка, после чего отвезли его вдоль береговой линии на понтонной лодке до грузовика, который отвез его в музей.