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Мексиканцы нашли странные сокровища ацтеков

Мексиканцы нашли странные сокровища ацтеков

Автор:
25 ноября 2022 18:45
Сообщество : Наука
Метки: археология   ацтеки   интересно   история   наука   находка   подношения   ритуалы   
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В Мехико обнаружена сокровищница с ритуальными подношениями ацтеков. Среди них - ящик с морскими звездами, ягуар, одетый как воин, и жертвенные орлы. Археологи считают, что находка может привести к давно потерянной императорский гробнице.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   ацтеки   интересно   история   наука   находка   подношения   ритуалы   
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3  комментария
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20k
Alf 37 минут назад
Мальчиков и ягуара жалко. Дикарис...
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6k
Андрей Крылов 21 минуту назад
В догонку к тому что сказал. Вот если бы могилы были закрыты наприер крышками гробов из идидия или тория. Вот тогда было бы странно. Ну или ещё чего в том духе. А тут то странно что?
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6k
Андрей Крылов 22 минуты назад
И что тут срангого? Страног не больше, чем в поглребении любойго. Всё как раз вполне не странно. а укладывается в извстную схуму как то и как там было. Интреренсо? Да. Но вот страннотей не вижу!
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