Мексиканцы нашли странные сокровища ацтеков

После того, как работа по раскопкам возобновилась после окончания пандемии, команда доктора Лопеса Лухана объявила о дальнейших открытиях, в том числе о том, что ягуар держал в лапах принесенного в жертву орла. Они также обнаружили два дополнительных ящика, примыкающих к центральному подношению с ягуаром. Оба должны быть открыты в ближайшие несколько недель и, вероятно, содержат более свирепых животных, одетых как воины. Наконец, в соседней яме были обнаружены черепа десяти принесенных в жертву детей в возрасте от одного до шести лет.