Мексиканцы нашли странные сокровища ацтеков

1130
13
1
В Мехико обнаружена сокровищница с ритуальными подношениями ацтеков. Среди них - ящик с морскими звездами, ягуар, одетый как воин, и жертвенные орлы. Археологи считают, что находка может привести к давно потерянной императорский гробнице.
Множество ацтекских сокровищ было обнаружено археологами рядом со ступенями храма в Мехико. По мнению археологов, они были спрятаны священниками более 520 лет назад. Тайник включает в себя принесенного в жертву ягуара, одетого как воин, сжимающего принесенного в жертву орла, а также сотни морских звезд и коралловых ветвей. Все это было запечатано в каменные ящики. Эксперты полагают, что артефакты принесли в качестве подношений императору Ауисотлю, правившему с 1486 по 1502 год.
Заметив загадочную выпуклость посередине одного из ящиков, ученые предположили, что под ним находится что-то твердое, что может быть кремированными останками императора. «Мы ожидаем великого открытия», — сказал ведущий археолог доктор Леонардо Лопес Лухан.
Находка сделана в месте, которое сегодня известно как Темпло Майор, - главном храме коренных ацтеков в их столице Теночтитлане.
Точная дата основания Теночтитлана ацтеками или Мексикой неизвестна, но считается, что это было около 1325 года нашей эры, и Темпло Майор был построен примерно в то же время.Храм был перестроен шесть раз, чтобы отметить правление различных ацтекских императоров, но всегда имел два придела, которые остались посвященными двум богам — Тлалоку, богу дождя, и Уицилопочтли, богу войны.
Главный храм возвышался на высоту современного 15-этажного здания. Он был разрушен после испанского завоевания Мексики в 1521 году. Испанцы использовали камень для строительства католического кафедрального собора.
Спустя несколько десятилетий после завоевания хронисты подробно описали обряды погребения трех ацтекских королей, братьев, правивших с 1469 по 1502 год. Согласно этим сообщениям, кремированные останки правителей были помещены на хранение с роскошными подношениями и сердцами принесенных в жертву рабов на круглой платформе или рядом с ней.
Обломки, оставшиеся от разрушения храма, скрывают большую часть его останков, но археологи обнаружили более 200 ящиков для пожертвований с тех пор, как в первой половине ХХ века здесь начались раскопки. Несмотря на все усилия, однако, ни одна королевская гробница ацтеков так и не была найдена, что делает потенциальное открытие урны Ауисотля «чрезвычайно важным», как рассказал доктор Лопес Лухан.Этот император известен войнами, вкоторые расширили его империю до современной Гватемалы, соединив побережье Мексики в Тихом океане и Мексиканском заливе. Он праздновал свои победы кровавыми массовыми жертвоприношениями.
Команда доктора Лопеса Лухана начала раскопки круглой ритуальной платформы прямо у ступеней Темпло Мейор более двух лет назад, но вскоре им пришлось приостановить работу из-за пандемии COVID-19. Однако его команде удалось тщательно перебрать около десятой части содержимого ящиков. Они нашли богато украшенного ягуара, одетого как воин, с копьем, медными колокольчиками, привязанными к лодыжкам, и резным деревянным диском на спине, украшенным эмблемой ацтекского божества-покровителя Уицилопочтли. Также там лежали 165 когда-то ярко-красных морских звезд и 180 ветвей коралла, которые были выловлены как в Тихом океане, так и у побережья Мексиканского залива.
Морские подношения, покрывающие ягуара, могут представлять водный мир, где, как полагали ацтеки, каждую ночь заходит солнце, и где, по их мнению, пролегала часть путешествия короля после смерти.
В одном из ящиков также была найдена розовая колпица, птица из семейства фламинго, которая, как считалось, олицетворяла души ацтеков при их спуске в подземный мир.
В одном из ящиков также была найдена розовая колпица, птица из семейства фламинго, которая, как считалось, олицетворяла души ацтеков при их спуске в подземный мир.
Каменные ящики меньшего размера были расположены рядом с ягуаром. В одном из них верхний состоял из ацтекских благовоний в брусках благовоний. В другом хранился 21 кремневый нож, украшенный изображением воинов, сделанным из перламутра, а также миниатюрный деревянный копьеметатель и щит.
Наконец, в соседнем круглом подношении был найден принесенный в жертву мальчик примерно 9 лет с деревянным диском бога войны, ожерельем из нефритовых бусин и крыльями, сделанными из костей ястреба и прикрепленными к его плечам. Ученые считают, что и ягуару, и мальчику вырвали сердца во время ритуального жертвоприношения.
После того, как работа по раскопкам возобновилась после окончания пандемии, команда доктора Лопеса Лухана объявила о дальнейших открытиях, в том числе о том, что ягуар держал в лапах принесенного в жертву орла. Они также обнаружили два дополнительных ящика, примыкающих к центральному подношению с ягуаром. Оба должны быть открыты в ближайшие несколько недель и, вероятно, содержат более свирепых животных, одетых как воины. Наконец, в соседней яме были обнаружены черепа десяти принесенных в жертву детей в возрасте от одного до шести лет.
Что касается поисков урны с кремированными останками Ауисотля, доктор Лопес Лухан говорит, что требуется еще как минимум год раскопок.
Джойс Маркус, археолог из Мичиганского университета, утверждает, что подношения проливают свет на «мировоззрение ацтеков, ритуалы, экономику и связи между имперской экспансией, войнами, военной доблестью и ролью правителя» в завоеваниях и связанных с ними церемониях. «Каждый ящик для пожертвований добавляет еще один кусочек головоломки», — сказала она.
Джойс Маркус, археолог из Мичиганского университета, утверждает, что подношения проливают свет на «мировоззрение ацтеков, ритуалы, экономику и связи между имперской экспансией, войнами, военной доблестью и ролью правителя» в завоеваниях и связанных с ними церемониях. «Каждый ящик для пожертвований добавляет еще один кусочек головоломки», — сказала она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- «Тестер любви», грабитель-козёл с чёрной магией и другие интересные факты и истории
- 13 ситуаций, в которых лучше было бы промолчать
- Девушка попробовала выменять сосновую шишку на что-нибудь полезное: вот что вышло
- Бывший китайский миллионер продаёт сосиски на улице
- Хит-парад ужасных соседей
Новости партнёров
реклама