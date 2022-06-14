Шутить над карликами слишком низко

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На Фишках неоднократно шутили над высокими людьми (тут и вот тут, но с карликами как-то не задалось. Поэтому спешу исправить столь пикантную ситуацию.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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