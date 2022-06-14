FISHKINET
Сообщество Юмор 15018 постов • 2904 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Шутить над карликами слишком низко

Шутить над карликами слишком низко

Автор:
14 июня 2022 16:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   карлики   лилипуты   люди с низким ростом   подборка   прикол   
1856
17
На Фишках неоднократно шутили над высокими людьми (тут и вот тут, но с карликами как-то не задалось. Поэтому спешу исправить столь пикантную ситуацию.
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   карлики   лилипуты   люди с низким ростом   подборка   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
nobody® 11 минут назад
Комментарий к фото
Этот мелкий снимался во всех трилогиях Звёздных Войн, а чего добился ты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Motorola 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Motorola 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

113956



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Бориса Гребенщикова&nbsp;вежливо попросили с радио
Бориса Гребенщикова вежливо попросили с радио
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
События на Украине 13- 14 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 13- 14 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
История фото с юным рыдающим нацистом
История фото с юным рыдающим нацистом
Неожиданно и печально: очередные разочарования любителей онлайн-магазинов
Неожиданно и печально: очередные разочарования любителей онлайн-магазинов
"Через 10 лет будем жить лучше": что обещал, и о чем говорил Путин на встрече с молодежью
"Через 10 лет будем жить лучше": что обещал, и о чем говорил Путин на встрече с молодежью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Последний злодей самый сложный

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#забавно#фотографии#страна#фильм#кошки
#Юмор#история#факты#картинки#подборка#Приколы#актеры#сарказм
#люди#прикол#животные#кино#в мире#Россия#дтп
10 вещей, которые мужчина должен делать каждый день 10 вещей, которые мужчина должен делать каждый день 15 животных, у которых есть крутая работа 15 животных, у которых есть крутая работа Видно в понедельник их мама родила: пост о невезучих Видно в понедельник их мама родила: пост о невезучих Просто огонь: бизнес-идеи с минимальными вложениями Просто огонь: бизнес-идеи с минимальными вложениями Идеальной работы не существует... говорили глупцы Идеальной работы не существует... говорили глупцы Люди, которые приняли абсурдные позы в общественных местах Люди, которые приняли абсурдные позы в общественных местах

На что жалуетесь?

Вернуться