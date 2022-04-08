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Снова и снова: когда вынужден идти на собеседование

Снова и снова: когда вынужден идти на собеседование (19 фото)

Автор:
08 апреля 2022 11:01
Сообщество : Юмор
Метки: Собеседование   Юмор   подборка   поиск работы   прикол   трудоустройство   
2265
19
В этом году некоторые потеряли работу. Кто-то уволился сам... Поэтому у HR-ов очень горячая пора. Ситуации, конечно, комичные. Вот и разобрали всё на мемы.
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Источник:

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Метки: Собеседование   Юмор   подборка   поиск работы   прикол   трудоустройство   
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2  комментария
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6k
Думай о хорошем! 57 минут назад
ищу работу. только такси и курьеры, ну ещё старших менеджеров по продажам со своей клиентской базой приглашают
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44k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
вот за это минус... с таким подходом точно не выплывем)
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Бернгард Кёне

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