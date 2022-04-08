Снова и снова: когда вынужден идти на собеседование

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В этом году некоторые потеряли работу. Кто-то уволился сам... Поэтому у HR-ов очень горячая пора. Ситуации, конечно, комичные. Вот и разобрали всё на мемы.
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Мы не призываем к воровству, но всегда так делайте. У них будет повод позвонить вам ещё раз
Источник:
АНТИФИШКИ
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