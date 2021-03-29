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Не увидишь — не поверишь! Трудовые будни эйчаров

Не увидишь — не поверишь! Трудовые будни эйчаров (17 фото)

Автор:
29 марта 2021 10:11
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   отдел кадров   подборка   прикол   эйчары   эйчары такие эйчары   
4295
17

Очень непросто подбирать квалифицированный персонал в команду... Особенно, когда ты не понимаешь, чем вообще занимается эта самая команда.

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Метки: Юмор   отдел кадров   подборка   прикол   эйчары   эйчары такие эйчары   
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16  комментариев
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27k
Snork Snorkoff 2 часа назад
С генеральными не всё так просто. Работа зиц-председателя Фунта, она никуда не делась и продолжает быть востребованной )
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2k
V2.Smirnov Полчаса назад
С директорами - может с некоторыми и всё нормально. Генеральный директор - это не директор Газпрома. Это может быть и обычный руководитель фирмы купи-продай из пятка ларьков. Или, скорее всего, мелкой фабрики в ангаре по производству мебели из ДСП. А там уволили или компания прогорела - вот и вам высший руководитель с реальным опытом работы в десятки лет. Насколько он вам нужен - это другой вопрос. Иногда очень нужен.
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10k
Artem 38 минут назад
Ссылка coub.com
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318
Rakkaus 53 минуты назад
На собеседовании.
HR: Ну а есть у вас какие нибудь хобби?
Я *достаю из кармана чучело хомяка*: Таксидермия!
Хомяк: И чревовещание!
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
я видимо страшно отстал от жизни, поясните, что не так с кандидатами?
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23k
Max Shtirlic Enotko Ytko Час назад
Многие работодатели считают, что должны
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121
Vadim Max Shtirlic Час назад
Значит не в ту компанию идут на работу. Устройство на работу, это в каком смысле торг и продажа своих возможностей и потенциала, на определённое время и с указанной мотивацией, которая отображается в трудовом договоре.
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830
Елена Enotko Ytko 36 минут назад
вакансия "генеральный директор" на авито. Если такой человек ищет работу на таком ресурсе, это говорит о том, что он руководил некой организацией, но неудачно. И эта организации прекратила своё существование.
Том-менеджер - это такая должность, на которую приходят по знакомству. Хороший топ-менеджер на авито работу искать не будет
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1k
Алексей Enotko Ytko Полчаса назад
Запросы немного не соответствуют рынку.
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2k
V2.Smirnov Enotko Ytko Полчаса назад
Совсем левый, наверное, миллионер. Остальные - возможно и нормальные.
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