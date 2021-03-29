Не увидишь — не поверишь! Трудовые будни эйчаров

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Очень непросто подбирать квалифицированный персонал в команду... Особенно, когда ты не понимаешь, чем вообще занимается эта самая команда.
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HR: Ну а есть у вас какие нибудь хобби?
Я *достаю из кармана чучело хомяка*: Таксидермия!
Хомяк: И чревовещание!
Том-менеджер - это такая должность, на которую приходят по знакомству. Хороший топ-менеджер на авито работу искать не будет