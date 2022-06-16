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Антиковидное безумие пошло на спад. На сцену выходят плоскоземельцы. Снова

Антиковидное безумие пошло на спад. На сцену выходят плоскоземельцы. Снова

Автор:
16 июня 2022 14:37
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   плоская земля   плоскоземельщики   подборка   прикол   теории заговора   
2568
14
Шутка про плоскую Землю – это, видимо, самое дикое, что только можно было придумать. Но даже у этого безумия есть целая уйма последователей.
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Источник:

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Метки: Юмор   плоская земля   плоскоземельщики   подборка   прикол   теории заговора   
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10  комментариев
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8k
Б.Касторский Час назад
Самое удивительное, что ещё в 6 веке до нашей эры люди утверждали, что Земля шарообразная. Из документированного конечно же.
Но с другой стороны кто такой Пифагор и Аристотель, если на стороне плоской Земли сам Лоза?!
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283
Misanthrop75 15 минут назад
Автор, а что такое антиковидное безумие?
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38k
jonnyD 21 минуту назад
Кто ещё сомневается ?
Шах и мат , плоскоземельщики !
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31k
ACU900 22 минуты назад
Тоже мне, во всякую глупость плоскоземельную верят. Слоны с черепахой ржут от смеха (по этому и происходят землетрясения) :)
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52k
Дворняга 23 минуты назад
Подкину-ка угля в топку )))
(для сУрьёзных - шутЮ, Земля - ГЕОИД!)
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86k
Феофан Полчаса назад
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Феофан Полчаса назад
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1k
Сергей Час назад
у мну вопрос к рептилоидам:
- ФАКТ в том, что омерикосы никуда не летали (на Луну) и власти это скрывали много лет
- ФАКТ в том, что найдено и находится множество артефактов, противоречащих официальной истории (засыпанные дома и многое другое)
и после этого, кто вам будет вообще верить?
где гарантии, что перед нами не очередной обман?
так, что гипотезу о плоской Земле невозможно опровергнуть ))
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