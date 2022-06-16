Антиковидное безумие пошло на спад. На сцену выходят плоскоземельцы. Снова

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Шутка про плоскую Землю – это, видимо, самое дикое, что только можно было придумать. Но даже у этого безумия есть целая уйма последователей.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Но с другой стороны кто такой Пифагор и Аристотель, если на стороне плоской Земли сам Лоза?!
Шах и мат , плоскоземельщики !
(для сУрьёзных - шутЮ, Земля - ГЕОИД!)
- ФАКТ в том, что омерикосы никуда не летали (на Луну) и власти это скрывали много лет
- ФАКТ в том, что найдено и находится множество артефактов, противоречащих официальной истории (засыпанные дома и многое другое)
и после этого, кто вам будет вообще верить?
где гарантии, что перед нами не очередной обман?
так, что гипотезу о плоской Земле невозможно опровергнуть ))