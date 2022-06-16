Пост, в котором мало смысла, но слишком много спойлеров

1322
24
Мамкины инженеры и папкины дизайнеры вовсю трудились, чтобы можно было собрать такую вот подборку. И у них, стоит признать, получилось.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Видно в понедельник их мама родила: пост о невезучих
- Просто огонь: бизнес-идеи с минимальными вложениями
- Такое могло случиться только в зоомагазине
- Голь на выдумку богата: автохитрости, до которых не всякий додумается
- Люди, которые приняли абсурдные позы в общественных местах
Новости партнёров