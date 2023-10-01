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Женщина и двое детей перевернулись на&nbsp;катамаране в&nbsp;Иркутске

Женщина и двое детей перевернулись на катамаране в Иркутске

Автор:
01 октября 2023 09:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Иркутск   Спасение   катамаран   люди   помощь   поступок   
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Инцидент произошел в районе Верхней набережной реки напротив памятника Александру III примерно в трех метрах от берега. Катамаран с женщиной и детьми опрокинулся — причина произошедшего не уточняется.

Оказавшимся в воде после опрокидывания судна людям помог выбраться на берег неизвестный мужчина. По информации ведомства, своевременные действия прохожего помогли избежать трагедии — МЧС разыскивает героя.


В момент происшествия на берегу проходила фотосессия с участием школьников и их родителей. Один из отцов, увидев происходящее на воде, бросился на помощь. Ему помог один из подростков.


«Страшно не было, я думал только о том, что детям нужна помощь. Добрался до женщины, узнал, как она. Помог ей. Потом мы вытащили мальчика. Ему лет восемь. Я второй раз плавал до катамарана за ботинком, который слетел у ребенка. Второй была вроде девочка, точно сказать не могу», — рассказал школьник.

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Метки: Видео   Иркутск   Спасение   катамаран   люди   помощь   поступок   
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Aristarx 51 минуту назад
Ублюдки снимают видосик
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Дмитрий 38 минут назад
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