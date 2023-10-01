Женщина и двое детей перевернулись на катамаране в Иркутске

В момент происшествия на берегу проходила фотосессия с участием школьников и их родителей. Один из отцов, увидев происходящее на воде, бросился на помощь. Ему помог один из подростков.

«Страшно не было, я думал только о том, что детям нужна помощь. Добрался до женщины, узнал, как она. Помог ей. Потом мы вытащили мальчика. Ему лет восемь. Я второй раз плавал до катамарана за ботинком, который слетел у ребенка. Второй была вроде девочка, точно сказать не могу», — рассказал школьник.