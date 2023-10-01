Женщина и двое детей перевернулись на катамаране в Иркутске

Инцидент произошел в районе Верхней набережной реки напротив памятника Александру III примерно в трех метрах от берега. Катамаран с женщиной и детьми опрокинулся — причина произошедшего не уточняется.
Оказавшимся в воде после опрокидывания судна людям помог выбраться на берег неизвестный мужчина. По информации ведомства, своевременные действия прохожего помогли избежать трагедии — МЧС разыскивает героя.
В момент происшествия на берегу проходила фотосессия с участием школьников и их родителей. Один из отцов, увидев происходящее на воде, бросился на помощь. Ему помог один из подростков.
«Страшно не было, я думал только о том, что детям нужна помощь. Добрался до женщины, узнал, как она. Помог ей. Потом мы вытащили мальчика. Ему лет восемь. Я второй раз плавал до катамарана за ботинком, который слетел у ребенка. Второй была вроде девочка, точно сказать не могу», — рассказал школьник.
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