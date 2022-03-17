Яблочко от яблоньки: работает ли это правило в случае с детьми знаменитых русских рокеров?

В детстве Вера Панфилова (Кинчева) снималась в клипах отца и даже записывала вокальные партии («Родина», «Горько»). Повзрослев, девушка выбрала актёрскую стезю и пошла учиться в Школу-студию МХАТ. Отучившись год, Вера перевелась в ГИТИС, на режиссёрский факультет.

После получения диплома несколько лет работала в театре, а потом состоялась как сериальная актриса, иногда даже играющая главные роли. Некоторое время состояла в отношениях с представителем другой звёздной семьи – Иваном Янковским. Но отношения пары закончились несколько лет назад.