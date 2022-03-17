Яблочко от яблоньки: работает ли это правило в случае с детьми знаменитых русских рокеров?

Говорят, что на детях гениев природа отдыхает. А как дело обстоит с наследниками талантливых рок-исполнителей? Как известная фамилия, связи и немалые деньги помогают (или мешают) устроиться в жизни?
Как и любой другой родитель, легенда рока – тоже отец, который заботится о будущем своего ребёнка.
Наследие «Алисы»
В детстве Вера Панфилова (Кинчева) снималась в клипах отца и даже записывала вокальные партии («Родина», «Горько»). Повзрослев, девушка выбрала актёрскую стезю и пошла учиться в Школу-студию МХАТ. Отучившись год, Вера перевелась в ГИТИС, на режиссёрский факультет.
После получения диплома несколько лет работала в театре, а потом состоялась как сериальная актриса, иногда даже играющая главные роли. Некоторое время состояла в отношениях с представителем другой звёздной семьи – Иваном Янковским. Но отношения пары закончились несколько лет назад.
Понятно, что успешная карьера могла бы и не быть столь успешной, не носи Вера фамилию Кинчева. Которую, кстати, Вера Константиновна получила официально, поменяв паспорт и руководствуясь, видимо, голосом предков.
Ещё одна Алиса
Хотя БГ (Борис Гребенщиков) практически не участвовал в воспитании и жизни дочери Алисы до её 14-летия, он, естественно, оказал девушке всяческую помощь и поддержку. Девочка с юных лет увлекалась журналистикой, но в итоге поступила в Академию театрального искусства в Петербурге.
Отучившись, Алиса начала выступать в МХАТе и сниматься в кино. Каких-то знаковых ролей в карьере Гребенщиковой нет. А в последнее время женщина посвящает себя преимущественно семье и воспитанию сына Алексея.
Самовыражение через творчество
Младшая дочь Вячеслава Бутусова пыталась освоить фортепиано и обучиться хотя бы музыкальным азам (вероятно, у неё не было особого выбора). Но тяги к этому виду искусства не ощутила. Девушка попыталась попробовать себя как модель и попробовала себя в профессии психолога. Но успехов не достигла ни там, ни там. А вот талант дизайнера и художника у неё раскрылся в полной мере: Софья разрабатывает дизайн различных женских украшений и делает женскую ювелирку.
Почти ангел
Девушка с ангельским именем Серафима – дочь Сергея Шнурова от первого брака музыканта с Марией Исмагиловой. Училась в Государственном университете Петербурга. Несколько лет назад вышла замуж и сменила фамилию, став Астаниной. Работает дизайнером, в свободное время пишет стихи и вполне довольна жизнью. Со звёздным отцом долгое время не общалась, обидевшись из-за его развода с матерью. Но время лечит, и в последние годы отношения Шнура с взрослой наследницей наладились, что подтверждают общие фото в соцсетях.
От Горшка
Дочь Михаила Горшенёва – лидера «КиШ» Александра ещё школьница. Увлечений у девочки масса: она поёт, занимается гимнастикой и театральным мастерством. Саша запомнилась широкой публике, когда спела песню «От женщин кругом голова» в память об отце на сцене спортивного комплекса. Пока рано говорить, но не исключено, что Саша продолжит начинания фронтмена группы «Король и Шут».
Родина…
А как воспитывают рокеры сыновей? Ведь связь с мальчишками у отцов более сильная. Старший сын Шевчука – бессменного лидера группы «ДДТ» по настоянию отца поступил в военно-морской кадетский корпус в Кронштадте и некоторое время прослужил в морской пехоте. Но полностью посвятить жизнь армии Пётр не захотел. Сейчас парень – разработчик сайтов и приложений, увлекается электронной музыкой и даже выступает под псевдонимом DJ Pete. Говорить о родственных связях не любит, но отцу благодарен за правильное мужское воспитание.
Актёрская стезя
Сын Андрея Макаревича Иван выбрал профессию актёра. Отучился в Российской академии театрального искусства. Широкой публике известен по фильмам «Бой с тенью» и «Бригада: Наследник», где сыграл сына Саши Белого.
Многогранность искусства
Старший сын Гарика Сукачёва Александр получил хорошее образование за рубежом (Американский институт киноискусств) и сегодня работает как актёр, монтажёр и даже режиссёр. Аналогий со знаменитым отцом мужчина очень не любит. И даже сменил фамилию, официально став Королёвым по матери. Сам Гарик отнесся с уважением к такому решению наследника.
Наследие БГ
Сын Гребенщикова Глеб, рожденный во втором браке, увлекается электронной музыкой, играет в клубах как Dr. Grasshoper и при этом участвует и в выступлениях отцовской группы – играет на перкуссии. В юности был сложным подростком (вероятно, сказывалось и отсутствие отцовского внимания). Но сейчас он состоялся не только в карьере, но и в жизни: счастливо женат и воспитывает дочь Алису.
Никакой музыки
Сын Ильи Лагутенко от первой жены Елены – Игорь с юных лет серьёзно занимался спортом. Тренер увидел в парне хороший потенциал регбиста, и Игорь даже добился определенных успехов в этом направлении – в 2010/2011 гг. стал победителем Премьер-лиги. Завершив карьеру спортсмена, продолжил работать уже в качестве тренера. Одновременно с этим занялся продюсерской деятельностью, работая с иностранными коллективами. Организовал, в том числе, турне для группы Лагутенко-старшего по крупным городам Великобритании.
Как вы считаете, смогли бы дети российских рокеров добиться таких успехов, не будь у них за плечами тыла в виде знаменитых отцов?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это первое. И второе - Шевчук всегда с большим уважением относился именно к АРМИИ.
И сынка Макаревича, тоже в сериалах, да еще в Дебильной Бригаде-2. У меня от него блевотный рефлекс. Бригаду-2 хорошо Баженов осветил. Но там пересказывать долго, да и я так не смогу, лучше на Ютубе посмотрите.
Остальные - вообще ниочем...
Остальные далеко не ткачи и животноводы!
Есть еще много достойных, с моей точки зрения, профессий сейчас так необходимых для развития страны!
Вы серьезно? Широкую известность? Смотрите и не благодарите!
To BadComedian и автору коммента ака Прохожий -спасибо)