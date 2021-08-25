Почему Луи Армстронг всю жизнь носил на шее звезду Давида

Если взглянуть на любую фотографию Луи Армстронга без рубашки, то, скорее всего, будет видна цепочка со звездой Давида у него на шее. Таким образом музыкант выражал признательность одной еврейской семье, которая помогла ему не только выжить на улицах Нового Орлеана, но и найти своё призвание.
Кварталы этого города всегда были "лоскутным одеялом". Представители разных расовых и этнических групп жили по соседству.
В 1907 году уличный мальчишка Луи Армстронг познакомился с "еврейской семьёй", как он сам её называл. Старьёвщик Алекс Карновский, который перебрался в Америку из Российской империи, нанял бойкого мальца для мелких работ. И относился к нему, как к сыну.
Луи Армстронг занимался сбором пустых бутылок и тряпок, сопровождая сыновей старьёвщика — Морриса и Алекса. Однажды Луи увидел в витрине ломбарда подержанный корнет за пять долларов. Моррис сумел разглядеть в темнокожем парне талант. Он дал Луи два доллара и неделю откладывал по 50 центов, пока не собрал всю сумму. Моррис аплодировал Луи Армстронгу, когда тот начал осваивать свою первую настоящую трубу.
Будущего музыканта восхищало в его еврейских благодетелях то, что они были трудолюбивы, держались друг за друга и вместе противостояли угнетению, с которым сталкивались на каждом шагу. Как позже сказал Луи: "Я прошел нелегкий путь, как и многие другие. Но я всегда помогаю другому, если есть возможность".
Карновские разглядели что-то в душе маленького Луи. Но они также позаботились о том, чтобы у того не пустовало и в желудке: "Я впервые пообедал по-еврейски в возрасте семи лет. Каждый раз они готовили мне тарелку, говоря: "Ты работал, поешь с нами. Когда ты вернешься домой, будет слишком поздно для ужина". Я был рад, потому что полюбил их еду. Моя жена Люсиль хранит мацу в хлебнице, чтобы я мог взять кусочек, если захочу перекусить поздно вечером".
Луи проработал на Карновских примерно до двенадцати лет. Что с ним случилось после этого? Он начал усиленно репетировать, выступать — и в итоге стал первой суперзвездой джаза. Семья Карновских основала в Новом Орлеане благотворительный фонд Karnofsky Project, который до сих пор занимается распространением музыкальных инструментов среди детей.
Благодаря общению с семьёй еврейских эмигрантов Луи Армстронг говорил на идиш. И до конца своих дней носил на шее цепочку со звездой Давида — в качестве жеста благодарности.
Источник:
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Но кроме того также называется и музыкальный духовой инструмент.
Корне т (итал. cornetto «рожок») или корне т-а-писто н (фр. cornet à pistons «рожок с поршнями») медный духовой музыкальный инструмент.
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