Почему Луи Армстронг всю жизнь носил на шее звезду Давида

Будущего музыканта восхищало в его еврейских благодетелях то, что они были трудолюбивы, держались друг за друга и вместе противостояли угнетению, с которым сталкивались на каждом шагу. Как позже сказал Луи: "Я прошел нелегкий путь, как и многие другие. Но я всегда помогаю другому, если есть возможность".





Карновские разглядели что-то в душе маленького Луи. Но они также позаботились о том, чтобы у того не пустовало и в желудке: "Я впервые пообедал по-еврейски в возрасте семи лет. Каждый раз они готовили мне тарелку, говоря: "Ты работал, поешь с нами. Когда ты вернешься домой, будет слишком поздно для ужина". Я был рад, потому что полюбил их еду. Моя жена Люсиль хранит мацу в хлебнице, чтобы я мог взять кусочек, если захочу перекусить поздно вечером".





Луи проработал на Карновских примерно до двенадцати лет. Что с ним случилось после этого? Он начал усиленно репетировать, выступать — и в итоге стал первой суперзвездой джаза. Семья Карновских основала в Новом Орлеане благотворительный фонд Karnofsky Project, который до сих пор занимается распространением музыкальных инструментов среди детей.





Благодаря общению с семьёй еврейских эмигрантов Луи Армстронг говорил на идиш. И до конца своих дней носил на шее цепочку со звездой Давида — в качестве жеста благодарности.