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Почему Луи Армстронг всю жизнь носил на шее звезду Давида

Почему Луи Армстронг всю жизнь носил на шее звезду Давида (4 фото)

Автор:
25 августа 2021 08:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Луи Армстронг   звезда давида   интересно   люди   музыкант   факты   фото   
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Если взглянуть на любую фотографию Луи Армстронга без рубашки, то, скорее всего, будет видна цепочка со звездой Давида у него на шее. Таким образом музыкант выражал признательность одной еврейской семье, которая помогла ему не только выжить на улицах Нового Орлеана, но и найти своё призвание.

Кварталы этого города всегда были "лоскутным одеялом". Представители разных расовых и этнических групп жили по соседству.


В 1907 году уличный мальчишка Луи Армстронг познакомился с "еврейской семьёй", как он сам её называл. Старьёвщик Алекс Карновский, который перебрался в Америку из Российской империи, нанял бойкого мальца для мелких работ. И относился к нему, как к сыну.

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Луи Армстронг занимался сбором пустых бутылок и тряпок, сопровождая сыновей старьёвщика — Морриса и Алекса. Однажды Луи увидел в витрине ломбарда подержанный корнет за пять долларов. Моррис сумел разглядеть в темнокожем парне талант. Он дал Луи два доллара и неделю откладывал по 50 центов, пока не собрал всю сумму. Моррис аплодировал Луи Армстронгу, когда тот начал осваивать свою первую настоящую трубу.

Будущего музыканта восхищало в его еврейских благодетелях то, что они были трудолюбивы, держались друг за друга и вместе противостояли угнетению, с которым сталкивались на каждом шагу. Как позже сказал Луи: "Я прошел нелегкий путь, как и многие другие. Но я всегда помогаю другому, если есть возможность".


Карновские разглядели что-то в душе маленького Луи. Но они также позаботились о том, чтобы у того не пустовало и в желудке: "Я впервые пообедал по-еврейски в возрасте семи лет. Каждый раз они готовили мне тарелку, говоря: "Ты работал, поешь с нами. Когда ты вернешься домой, будет слишком поздно для ужина". Я был рад, потому что полюбил их еду. Моя жена Люсиль хранит мацу в хлебнице, чтобы я мог взять кусочек, если захочу перекусить поздно вечером".


Луи проработал на Карновских примерно до двенадцати лет. Что с ним случилось после этого? Он начал усиленно репетировать, выступать — и в итоге стал первой суперзвездой джаза. Семья Карновских основала в Новом Орлеане благотворительный фонд Karnofsky Project, который до сих пор занимается распространением музыкальных инструментов среди детей.


Благодаря общению с семьёй еврейских эмигрантов Луи Армстронг говорил на идиш. И до конца своих дней носил на шее цепочку со звездой Давида — в качестве жеста благодарности.

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Метки: Луи Армстронг   звезда давида   интересно   люди   музыкант   факты   фото   
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8  комментариев
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66k
Опять зарплата. Час назад
Луи Армстронг - великий музыкант..
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Барон Мюнхгаузен 8 минут назад
Корне т младший офицерский чин в Российской империи
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63k
Доктор Джонс Час назад
Почему Армстронгу купили духовой инструмент, а не скрипочку?
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1k
Мудрый Час назад
Для меня есть различие в этой нации ,есть жиды а есть ЕВРЕИ .
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Александр Иванов Час назад
Видимо, это были какие то нетипичные евреи.
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