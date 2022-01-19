Как выглядели культовые музыканты в детстве?

Хочу показать вам коллекцию фотографий звёзд зарубежного рока на пике популярности в сравнении с их же детскими фотографиями, на которых они и представить не могли, что в будущем их ждёт всемирная слава.
Дэвид Боуи
Хамелеон рок-музыки Дэвид Боуи был обычным мальчиком из Лондона. Такая фотография, думаю, есть у каждого из вас, когда ставили у стеночки и фоткали. А кем стал этот улыбчивый мальчишка за следующие 50 лет в истории мировой музыки, знает большинство: певец, музыкант, продюсер, звукорежиссер, художник, актер и просто новатор в искусстве!
Фредди Меркьюри
Лидер группы Queen Фредди Меркьюри наравне с Дэвидом Боуи сделал большой вклад в мировую музыку. Тут даже перечислять можно бесконечно. А знаете ли вы, что Фредди в школьные годы занимался спортом? Вот, например в 10 лет он стал чемпионом школы по настольному теннису, в 12 лет получил кубок за победу в юношеском многоборье. Видимо на фото и есть тот самый кубок.
Мик Джаггер
Еще один культовый музыкант – вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер. До того, как в 1998 году вошел в Зал славы рок-н-ролла, в 50-ых годах выглядел, как на первой фотографии Мальчуган без длинных волос.
Элвис Пресли
Если Дэвид Боуи – хамелеон рок-музыки, то Элвис Пресли бесспорный король рок-н-ролла. И этим все сказано. Судя по детской фотке Элвиса, складывается ощущение, что от него уже тогда не могли оторвать глаз няни и тети.
Джон Леннон
Будет справедливо сказать, что из всей ливерпульской четвёрки «Битлз» Джон Леннон известнее всех. Кроме этого за XX век Леннон считается одним из самых популярных музыкантов. А в детстве игрался со щенком.
Курт Кобейн
Как же обойти еще одного артиста, который вошел в «100 величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone»? Это лидер группы «Нирвана» Курт Кобейн. Вот смотришь на детскую фотографию Курта и так сложно представить, что из этого милашки вырастит крутой музыкант, преждевременная смерть которого породить легенду «Клуба 27».
Джими Хендрикс
Хоть Курт Кобейн и вошел в «100 величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone», но до Джими Хендрикса ему далековато. Ведь величайший гитарист всех времён это Джими Хендрикс. Кроме этого он певец и композитор.
Боб Дилан
Поди многие и подзабыли, что одним из голосов поколения шестидесятых был Боб Дилан. Его песни такие песни, как «Blowin’ in the Wind» и «The Times They Are a-Changin’» стали гимнами движения за гражданские права и движения против войны во Вьетнаме. Вот чего добился некогда мальчишка с гитарой и губной гармошкой на шее.
Бьорк
Узнали эту малышку? Нет? Это же Бьорк. Тут она еще не знает, что уже через несколько лет, в свои 11 годиков она запишет свой первый музыкальный альбом. Альбом приобретет большую популярность в Исландии. Однако мировая слава придет к певице как вокалистке альтернативной рок-группы The Sugarcubes.
Джонни Кэш
Не ожидали увидеть Джонни Кэша в этом списке культовых музыкантов? А зря. Джонни Кэш наряду с предыдущими легендами является влиятельным музыкантом XX века. Его большой вклад в индустрию это жанр кантри. Там он икона.
Итоги
Вот так выглядели в детстве культовые музыканты в истории. Их мировая слава еще долгие десятилетия будет греметь, а армия поклонников регулярно пополняться молодежью, ведь их песни созданы на века. А вы, кого из этих музыкантов любите? Слушаете?
Фотографии как напоминание, что любая мировая знаменитость когда-то была ребенком, как и вы. И кто знает, что сфоткав сегодня своего ребенка, через пару десяток лет он не станет иконой поколения?! Поэтому старайтесь документировать как можно чаще взросление своего чадо.
Источник:
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