Как выглядели культовые музыканты в детстве?

Не ожидали увидеть Джонни Кэша в этом списке культовых музыкантов? А зря. Джонни Кэш наряду с предыдущими легендами является влиятельным музыкантом XX века. Его большой вклад в индустрию это жанр кантри. Там он икона.

Итоги

Вот так выглядели в детстве культовые музыканты в истории. Их мировая слава еще долгие десятилетия будет греметь, а армия поклонников регулярно пополняться молодежью, ведь их песни созданы на века. А вы, кого из этих музыкантов любите? Слушаете?

Фотографии как напоминание, что любая мировая знаменитость когда-то была ребенком, как и вы. И кто знает, что сфоткав сегодня своего ребенка, через пару десяток лет он не станет иконой поколения?! Поэтому старайтесь документировать как можно чаще взросление своего чадо.



