Народные советы из интернета, не прошедшие проверку временем и оказавшиеся чушью

Правда, должного эффекта вы не получите, ведь вещи к моменту попадания в магазин уже проходят все нужные обработки. Проще проверить одежду на линьку прямо в магазине, проведя по ней влажной салфеткой. Если она окрасится, значит, ничего хорошего от стирки не ждите. Особенно, если не читаете рекомендации, написанные на этикетке.

Ещё один бредовый совет касается отверстия на ручке кастрюли, якобы служащего для ложки. Пробовали ли вы его на практике? Вероятнее всего, вы наблюдали, как грязная лопатка падает, забрызгивая жиром всё вокруг. Да и зачем пытаться ловить баланс, когда для ложек есть специальная, а главное недорогая подставка.