Народные советы из интернета, не прошедшие проверку временем и оказавшиеся чушью

Наверняка все хотят, чтобы бытовые дела занимали как можно меньше времени и сил. Помочь с этим помогут различные лайфхаки, коих в интернете полно. Но среди по-настоящему полезных советов хватает и тех, что вас только разочаруют.
Именно о таких «народных хитростях» и пойдёт речь.
Например, в Сети можно наткнуться на совет, гласящий, что соль может защитить одежду от никому ненужной линьки. Достаточно добавить её в воду. Ведь никому не хочется, чтобы после первой же стирки ваша новая вещь потеряла цвет.
Правда, должного эффекта вы не получите, ведь вещи к моменту попадания в магазин уже проходят все нужные обработки. Проще проверить одежду на линьку прямо в магазине, проведя по ней влажной салфеткой. Если она окрасится, значит, ничего хорошего от стирки не ждите. Особенно, если не читаете рекомендации, написанные на этикетке.
Ещё один бредовый совет касается отверстия на ручке кастрюли, якобы служащего для ложки. Пробовали ли вы его на практике? Вероятнее всего, вы наблюдали, как грязная лопатка падает, забрызгивая жиром всё вокруг. Да и зачем пытаться ловить баланс, когда для ложек есть специальная, а главное недорогая подставка.
Почему-то многие ошибочно думают, что, чем больше добавить бытовой химии, тем чище выйдет уборка. Вот только больше – далеко не всегда лучше. Производители не просто так указывают пропорции на упаковке, явно больше зная, как эффективно использовать средство.
Например, добавив много порошка для стирки, вам потом придётся выковыривать его из одежды. Да и не стоит забывать, что его остатки могут спровоцировать раздражение кожи. То же самое касается уборки. Пол не станет чище, если налить средства больше, чем положено. Наоборот, концентрированный раствор сделает его более липким, увеличив скорость загрязнения.
В интернете также можно найти совет, как продезинфицировать губку в микроволновке. Правда, если греть до нужной температуры, она, скорее всего, расплавится. Да и после подобной процедуры на губке всё равно остаётся 40% бактерий. Не так уж и эффективно. А вообще возникает лишь один вопрос: не проще ли купить новую?
Продлить срок службы батареек можно, положив их в холодильник. По крайней мере, так утверждают в Сети, полагая, что холод замедлит окислительные реакции. Убедиться в том, что это бред, поможет исследование компании Panasonic. В нём черным по белому говорится, что холод, как и жара наоборот сократят срок службы батареек в несколько раз. К тому же, они могут быстрее заржаветь от конденсата.
Вероятно, это работало, когда их изготавливали никель-металлгидридными, но сегодня они чаще щёлочные.
То, что горячая вода убивает бактерии, чистейшая правда. Правда, для этого её температура должна превышать 100 градусов. Но вряд ли вы будете мыть квартиру кипятком, обваривая свои руки.
Испачкаться чернилами просто, а вот убрать пятна уже сложнее. Тем не менее в интернете считают, что быстрее всего с этим справится лак для волос, который нужно нанести на ватный диск. Такое действительно, возможно, если средство на 100% состоит из спирта. Вот только сегодня лаки пестрят разнообразием входящих в состав веществ, а значит, совет просто не сработает.
Ну и закончим утверждением, что кока-кола и прочие газировки обеспечат чистоту туалета. Конечно, из-за содержания лимонной и фосфорной кислоты они справятся с коррозией, но не с бактериями. Наоборот, появившийся липкий осадок подарит им среду для размножения.
А какие советы из интернета, которые пробовали вы, оказались бесполезными?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Двоечники...
Большинство вредоносных микроорганизмов погибают при температуре 40 C-41 C. Кроме всего прочего наш организм борется со всякой заразой, повышая температуру.
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"Конечно, из-за содержания лимонной и фосфорной кислоты"
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ОРТОфосфорной кислоты, а не фосфорной.
Компонентами «классического» варианта «Кока-колы» являются:
очищенная газированная вода;
сахар;
натуральный краситель карамель;
регулятор кислотности ОРТОФОСФОРНАЯ кислота;
натуральные ароматизаторы;
кофеин.
Которые пробовал Я - довольно мало, в основном рекомендации посмотреть какие фильмы (реклама новинок); реклама Самсунга мол надёжен. Пожалуй что всё.
"Вероятно, это работало, когда их изготавливали никель-металлгидридными, но сегодня они чаще ЩЁЛОЧНЫЕ." Ух ты, ахренеть!!! Интересно откуда дебилы берут такую инфу?