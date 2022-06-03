"Это смерть движения Me Too": что на западе думают о победе Джонни Деппа в суде

Немного размахиваний кулаками после драки Джонни Деппа и Эмбер Хёрд (+мемы).
Отпраздновав победу, поклонники Деппа уже готовы снова закидать твиттер хэштегами во время грядущего суда по делу Мэрилина Мэнсона и его бывшей невесты Эван Рейчел Вуд (она обвинила его в насилиии, а он её обвинил во лжи). Предполагается, что этот суд станет скивелом блокбастера Depp V. Heard. Ну а пока интернет обсуждает вердикт и рассуждает, какое значение он будет иметь для истории.
Начнём с того, что журналисты следят за тем, кто из знаменитостей лайкнул в соцсетях обращение Деппа и обращение Хёрд. Среди лайкнувших, а значит и поддержавших Деппа, Дженифер Энистон, Тайка Вайтити, Наоми Кэмпбелл (она даже комментарий оставила). Список лайкнувших Эмбер Хёрд существенно меньше. Нейтралитета придерживается Джейсон Момоа, партнёр Хёрд по "Аквамену". Он поставил сердечко и Деппу, и его бывшей.
Многочисленные эксперты, комментирующие вердикт, поделились на два лагеря. Одни считают, что движение MeToo только приобретёт от победы Джонни Деппа, что теперь мужчины, тоже будут высказываться.
Например, NBC приводит рассказ Джека, жертвы домашнего насилия. Джек говорит, что ему стало легче лишь от осознания того, что такой могущественный и известный человек как Джонни Депп тоже может быть жертвой домашнего насилия.
"Мистер Депп на самом деле достаточно смел, чтобы высказаться. Я чувствовал бы себя униженным, если бы рассказал всем, что моя бывшая, чей рост чуть больше 1,5 м, жестоко избивала меня",- рассказал корреспонденту NBC Джек.
В этой же статье отмечается, что в обществе принято считать, что мужчина по умолчанию не может стать жертвой домашнего насилия.
А вот что пишет редактор BuzzFeed News Скаачи Коул:
Вердикт присяжных - плохая новость для всех, кто надеялся на защиту свободы слова, надеялся, что жертвы насилия смогут анонимно рассказывать свои истории. Депп выиграл, а значит присяжные решили, что Эмбер Хёрд оклеветала своего бывшего мужа со злым умыслом.
Как и все мои знакомые женщины, я смотрела оглашение вердикта буквально с отвисшей челюстью. Это же бессмыслица, впрочем, как и всё сегодня.
А это отрывок из статьи интернет-журнала Vox:
Один из уроков движения Me Too состоит в том, что жертва не должна быть совершенной, чтобы заслужить правосудие. А ещё в том, что даже поступивший плохо в прошлом человек всё равно не заслуживает стать жертвой насилия. Эти уроки не были усвоены. Победа Деппа - это не улучшение Me Too. Это циничное присвоение риторики этого движения.
Отдельные активисты MeToo считают, что Эмбер Хёрд по умолчанию права. Vogue ещё до оглашения вердикта писал:
Время верить женщинам - всем женщинам. Время верить Эмбер Хёрд.
Автор твита, приведённого выше, возмущается: "Vogue, вы суд смотрели?"
А это один из комментариев под постом со статьёй Vogue про то, что надо верить Эмбер Хёрд.
The Rolling Stones рассказывает о Меган, жертве насилия, чей случай, по её мнению, схож с историей Эмбер Хёрд. Меган вспоминает, что адвокаты её бывшего мужа тоже пытались дискредитировать её, утверждая, что она страдает пограничным расстройством личности и другими психическими заболеваниями.
Меган не смотрела суд, чтобы лишний раз себя не травмировать. Её возмутило, что друзья постили мемы с Эмбер Хёрд, а окончательно добил тот факт, что на суде вскрылось (об этом она узнала из мемов), что Депп однажды грозился Хёрд публично её унизить.
Этот суд - мой самый большой страх. Оно доказывает, что мой муж был прав. Если бы он захотел, он бы унизил и уничтожил меня.
Победа Деппа - это кляп, засунутый в рот всем жертвам насилия, которые только начали говорить. Я хочу кричать, меня тошнит.
Автор твита, который мы приводили выше, наверняка посоветовал бы Меган всё же посмотреть несколько заседаний суда.
The Rolling Stones приводит слова доктора Джессики Тейлор, криминалиста, автора двух книг про мизогинию и насилие:
По сути, это конец Me Too. Это смерть целого движения.
В статье также говорится о том, что сайт движения Me Too атаковали поклонники Джонни Деппа, что уже подавшие иски о насилии женщины массово их забирают, потому что теперь не верят, что могут победить.
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Daily Mail, ссылаясь на экспертов, утверждает, что Эмбер Хёрд станет банкротом. Те же самые эксперты считают, что ни Депп, ни Хёрд теперь в крупных проектах сниматься не будут - осадочек у зрителей суда остался, несмотря на все мемы и тиктоки.
Однако у Los Angeles Times другое мнение. Издание приводит результаты опроса, проведённого компанией Spotted Media. 86% опрошенных, следивших за судом, считают, что Джонни Депп должен продолжить сниматься. 2/3 респондентов считают, что Эмбер Хёрд следует исключить из всех её будущих проектов.
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АНТИФИШКИ
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и вот самое смешное, что ты блин за тряпка а????
""Мистер Депп на самом деле достаточно смел, чтобы высказаться. Я чувствовал бы себя униженным, если бы рассказал всем, что моя бывшая, чей рост чуть больше 1,5 м, жестоко избивала меня",- рассказал корреспонденту NBC Джек"
Ждем массовые суды знаменитосей, их сиквелы, приквелы и спин-оффы, пока хайп не пройдет.
Оказалось это работает в обе стороны! )))
Может и в России суды начнут защищать интересы мужей и отцов.
Даже в советском фильме проскочило неравноправие. Помните?