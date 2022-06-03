"Это смерть движения Me Too": что на западе думают о победе Джонни Деппа в суде

Многочисленные эксперты, комментирующие вердикт, поделились на два лагеря. Одни считают, что движение MeToo только приобретёт от победы Джонни Деппа, что теперь мужчины, тоже будут высказываться.

Например, NBC приводит рассказ Джека, жертвы домашнего насилия. Джек говорит, что ему стало легче лишь от осознания того, что такой могущественный и известный человек как Джонни Депп тоже может быть жертвой домашнего насилия.

"Мистер Депп на самом деле достаточно смел, чтобы высказаться. Я чувствовал бы себя униженным, если бы рассказал всем, что моя бывшая, чей рост чуть больше 1,5 м, жестоко избивала меня",- рассказал корреспонденту NBC Джек.

В этой же статье отмечается, что в обществе принято считать, что мужчина по умолчанию не может стать жертвой домашнего насилия.