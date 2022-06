"Это смерть движения Me Too": что на западе думают о победе Джонни Деппа в суде

А это отрывок из статьи интернет-журнала Vox:

Один из уроков движения Me Too состоит в том, что жертва не должна быть совершенной, чтобы заслужить правосудие. А ещё в том, что даже поступивший плохо в прошлом человек всё равно не заслуживает стать жертвой насилия. Эти уроки не были усвоены. Победа Деппа - это не улучшение Me Too. Это циничное присвоение риторики этого движения.