"Морбиус 2: Время морбить", или Как мемы спасли ужасный фильм

Однажды у Мартина Скорсезе, прославленного голливудского режиссёра, автора таких знаменитых картин, как "Таксист", "Славные парни", спросили, что он думает про фильмы Marvel. Вот что ответил режиссёр:

Я их не смотрю. Я пытался. Но это не кино.

Фанаты Marvel в ответ на такую "наглость" лауреата "Оскара" чуть не порвали в клочья твиттер. Некоторые режиссёры тоже высказались, дескать, нельзя так про коллег, все мы тут делаем кино. Но многие работники Голливуда тогда поддержали мэтра, заявили, что с засильем кинокомиксов надо что-то делать.

Спор этот уже поутих, а недавно поклонников супергероики и Мартина Скорсезе помирил один фильм, который в шутку называют "лучшей картиной в истории кино".