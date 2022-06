"Морбиус 2: Время морбить", или Как мемы спасли ужасный фильм

Вечно молодой фронтмен рок-группы 30 Second to Mars, снявшийся в таких картинах, как "Американский психопат", "Реквием по мечте", "Далласский клуб покупателей", уже однажды играл в плохом кинокомиксе. Его версия Джокера из "Отряда самоубийц" до сих пор сниться в кошмарах гикам всего мира. Однако поклонники DC немного поменяли к нему своё отношение, когда Лето-Джокер в режиссёрской версии Зака Снайдер (кстати, её выход тоже стал возможен благодаря интернет-славе и мемам) произносит мемную фразу "Мы живём в обществе" (We live in a society).