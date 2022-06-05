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"Морбиус 2: Время морбить", или Как мемы спасли ужасный фильм

"Морбиус 2: Время морбить", или Как мемы спасли ужасный фильм

Автор:
05 июня 2022 12:03
Сообщество : Кино
Метки: Мемы   Морбиус   голливуд   джаред лето   интернет   кино   комикс   мартин скорсезе   провал   фильм   
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Хиханьки да хаханьки, а потом морбиллион долларов в прокате.


Однажды у Мартина Скорсезе, прославленного голливудского режиссёра, автора таких знаменитых картин, как "Таксист", "Славные парни", спросили, что он думает про фильмы Marvel. Вот что ответил режиссёр:


Я их не смотрю. Я пытался. Но это не кино.

Фанаты Marvel в ответ на такую "наглость" лауреата "Оскара" чуть не порвали в клочья твиттер. Некоторые режиссёры тоже высказались, дескать, нельзя так про коллег, все мы тут делаем кино. Но многие работники Голливуда тогда поддержали мэтра, заявили, что с засильем кинокомиксов надо что-то делать.


Спор этот уже поутих, а недавно поклонников супергероики и Мартина Скорсезе помирил один фильм, который в шутку называют "лучшей картиной в истории кино".


Я был ошеломлен, когда узнал, что он основан на комиксе. Это истинная вершина кино, и даже я не могу превзойти ее. Мудрый человек признает, когда он не прав, и я был неправ, я прошу прощения у всех фильмов по комиксам.


Такие фейковые цитаты Скорсезе, прифотошопленного к постеру "Морбиуса", разошлись по интернету после премьеры "Морбиуса". Фильм оказался настолько плох, что марвеловеды решили перевернуть ситуацию с ног на голову: все ругают фильм, а Мартин Скорсезе его хвалит.

Ещё один фейк:


Не могу поверить, что говорю это, но КИНО ВЕРНУЛОСЬ!!! "Морбиус" - один лучших фильмов, что я видел. Просто шедевр!


Кстати, если не смотрели фильм, то вот вам краткое содержание.


Ужасный "Морбиус" моментально стал мемом. Тот редкий случай, когда фильм настолько плох, что стал культовым.


Сначала в соцсетях начала распространяться сатирическая новость о том, что в Каннах "Морбиусу" аплодировали чуть ли не полчаса. Причём ряд групп в "ВК" разместил фейк на полном серьёзе. И некоторые подписчики в это поверили.


Потом в кинопабликах стали продвигать мем о том, что "Морбиус" заработал в прокате рекордную сумму - морбиллион долларов.


Когда видишь десятки восторженных рецензий, в которых люди пишут, как со слезами на глазах выходили из кинотеатра, как испытали катарсис в финале, не всегда легко распознать иронию, особенно когда не сильно погружён в новости кино. Неудивительно, что кто-то принимает похвалы "Морбиусу" за чистую монету.


Например, американский актёр и певец Тайриз Гибсон, снявшийся в "Морбиусе", реально подумал, что Скорсезе похвалил картину, и разместил в соцсетях пост о том, как он гордится быть частью истории кино.

"Лихорадка "Морбиус" охватила нацию", — пишут "фанаты" фильма под фотографиями пустых залов кинотеатров.

На платформе Twitch, где обычно транслируют прохождения игр, а не фильмы, охваченные морбио-лихорадкой пользователи устраивают нелегальные показы. Админы сайта не успевают блокировать все трансляции - их слишком много.


Некоторые админы даже сами присоединяются к морбио-фесту и пишут в комментах "Время морбить!" (It's morbin time!). Этой фразы в фильме не было, но "Морбиус" настолько велик, что разошёлся на несуществующие цитаты.

Лауреат "Оскара" Джаред Лето, сыгравший Морбиуса, сам стал мемом.

Вечно молодой фронтмен рок-группы 30 Second to Mars, снявшийся в таких картинах, как "Американский психопат", "Реквием по мечте", "Далласский клуб покупателей", уже однажды играл в плохом кинокомиксе. Его версия Джокера из "Отряда самоубийц" до сих пор сниться в кошмарах гикам всего мира. Однако поклонники DC немного поменяли к нему своё отношение, когда Лето-Джокер в режиссёрской версии Зака Снайдер (кстати, её выход тоже стал возможен благодаря интернет-славе и мемам) произносит мемную фразу "Мы живём в обществе" (We live in a society).



Джаред Лето снова с юмором отнёсся к своей второй комиксовой неудаче. В соцсетях актёр выложил ролик, где он читает сценарий фильма "Морбиус 2: Время морбить".

Судя по всему, время морбить действительно наступило. Все эти мемы привели к тому, что "Морбиус" выходит в США в повторный прокат. До морбиллиона долларов картине далеко, но по итогам международного проката она вышла в ноль, а теперь у создателей появилась возможность немного заработать на провале.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мемы   Морбиус   голливуд   джаред лето   интернет   кино   комикс   мартин скорсезе   провал   фильм   
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5  комментариев
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2k
Copycat Полчаса назад
даа сила мемов велика)
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396
Виктор Чикалев 36 минут назад
Че за фильма-то? А то я не смотрел.
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7k
Енот Потаскун 56 минут назад
Комната 2003-го года - вот культовый фильм. Неужели все начали забывать классику.
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33k
turyst Час назад
ДБТ. Это вообще о чём?
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Николай Дмитрич

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