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История о том, как подросток решил убить друга ради работы в МИ-6

История о том, как подросток решил убить друга ради работы в МИ-6

Автор:
06 июня 2022 18:07
Сообщество : Истории
Метки: split   Англия   интернет   история   криминал   манчестер   нож   покушение   полиция   чат   
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29 июня 2003 года в Манчестере было совершено одно из самых необычных преступлений в криминальной истории Великобритании.

В тот день приехавшие на вызов полицейские обнаружили в переулке в Траффорде (район Манчестера) двух подростков. Один из них, 16-летний Марк, вызвал полицию. Он утверждал, что неизвестный несколько раз ударил ножом его друга Джона и скрылся. 14-летний Джон лежал без сознания в луже крови, но был жив.


Джона в критическом состоянии доставили в больницу. Кухонным ножом, который нашли на месте преступления, ему было нанесено несколько ударов в живот и один удар в грудь. Парень потерял много крови, внутренние органы были повреждены, но он выжил, и через неделю уже смог поговорить с полицейскими.

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А пока Джона спасали врачи, полиция посмотрела камеры видеонаблюдения. Камеры показали, что после того, как Джон и Марк зашли в тот переулок в Траффорде, до приезда полиции туда больше никто не заходил. Когда Марку показали видео, он тут же признался, что это он пытался убить Джона. Он взял у матери нож, аккуратно прошёл под всеми камерами наблюдения в условленное место, где камер не было, ударил друга ножом и, как и просили, выждал 20 минут, прежде чем позвонить в полицию. Просили? Кто? Указания ему давала 44-летняя Джанет из интернета.

Полицейские стали изучать компьютеры Марка и Джона и нашли Джанет в чате для подростков Манчестера. Переписка Марка и Джанет завершалась таким диалогом:


- Ты хочешь, чтобы я привёл его в центр Траффорда и там убил?

- Да.


И днём ранее:


- Как ты думаешь, ты смог бы кого-то зарезать?

- Я об этом никогда не думал.

- Подумай об этом, пожалуйста.

- Ок.


С Джанет Марк общался несколько недель. Она представилась агентом МИ-6. Тони Блэр приказал Джанет завербовать Марка. Выполнив ряд заданий, Марк должен был стать секретным агентом, получить крупное денежное вознаграждение, а также лично встретиться с премьер-министром и королевой. А ещё Джанет, замужняя женщина и мать двоих детей, пообещала переспать с Марком в случае успешного выполнения задания.

Посвящение в разведчики должно было завершиться убийством Джона. Джанет написала, что надо обязательно выждать 20 минут после убийства, чтобы Джон наверняка умер, а на место преступления она приедет вместе с полицией и "отмажет" Марка. И во всё это Марк поверил.


Он почему-то верил Джанет, даже когда она рассказала ему, что Джон тоже очень ценный сотрудник МИ-6, единственный во всей Великобритании, кто знает код от сверхсекретного сейфа, находящегося на дне Атлантического океана.


Когда как-то раз вражеские разведки спланировали покушение на Джона в школе, Марк получил задание от Джанет позвонить в школу и, представившись отцом Джона, сообщить, что сын вынужден пропустить занятия из-за визита к стоматологу.

В чате Марк также общался с самим Джоном, его 16-летней сводной сестрой Рейчел и Кевином. Прочитав тысячи строк переписки, полицейские поняли, что за Рейчел, Кевина и Джанет писал Джон. У всех была общая орфографическая ошибка - слово maybe (может быть) было написано как mybye. Ну и сам Джон во всём признался, как только пришёл в себя.


Таким странным способом Джон срежиссировал собственное самоубийство. А Джанет так объяснила Марку, зачем ему надо будет убить своего друга по переписке: у Джона редкая форма рака мозга, он скоро умрёт и лучше было бы избавить его от мучений. Марк поверил в сейф на дне Атлантики, так что без труда поверил и в это.


Суд назначил три года надзора Джону и два года Марку (то есть они жили в семье, но их постоянно контролировали приставленные к ним сотрудники социальной службы). Джону и Марку было запрещено пользоваться интернетом без надзора взрослых, им запретили видеться друг с другом и общаться в чатах с кем бы то ни было. Огласив приговор, судья сказал: "Автор детективов дорого бы заплатил за историю, подобную истории Марка и Джона".

Источник:

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Метки: split   Англия   интернет   история   криминал   манчестер   нож   покушение   полиция   чат   
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Invertor Полчаса назад
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Ego sum qui sum Полчаса назад
все живы - так себе детектив
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Natalia Полчаса назад
Я думаю, экранизируют со временем. История действительно невероятная, страшно подумать, что придумает этот псих-манипулятор, когда подрастет.
Не знаю почему, но напомнило фильм "Мой ангел-хранитель". Только там девочка не дала сестре спасти себя, а не буквально убить
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Николай Дмитрич

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