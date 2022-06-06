История о том, как подросток решил убить друга ради работы в МИ-6

В чате Марк также общался с самим Джоном, его 16-летней сводной сестрой Рейчел и Кевином. Прочитав тысячи строк переписки, полицейские поняли, что за Рейчел, Кевина и Джанет писал Джон. У всех была общая орфографическая ошибка - слово maybe (может быть) было написано как mybye. Ну и сам Джон во всём признался, как только пришёл в себя.

Таким странным способом Джон срежиссировал собственное самоубийство. А Джанет так объяснила Марку, зачем ему надо будет убить своего друга по переписке: у Джона редкая форма рака мозга, он скоро умрёт и лучше было бы избавить его от мучений. Марк поверил в сейф на дне Атлантики, так что без труда поверил и в это.

Суд назначил три года надзора Джону и два года Марку (то есть они жили в семье, но их постоянно контролировали приставленные к ним сотрудники социальной службы). Джону и Марку было запрещено пользоваться интернетом без надзора взрослых, им запретили видеться друг с другом и общаться в чатах с кем бы то ни было. Огласив приговор, судья сказал: "Автор детективов дорого бы заплатил за историю, подобную истории Марка и Джона".