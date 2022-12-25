О секретах съёмок советских фильмов: 25 фактов

О советском кино можно говорить бесконечно. И, кажется, что бесконечно можно узнавать о них всё новые и новые факты и интересные подробности съёмок и подготовки к съёмочному процессу.
Сегодня я предлагаю вам очередную статью с некоторыми "секретами" съёмок наших любимых фильмов. Может быть, и вы, как и я, откроете для себя какие-то новые факты?
И да, один из фактов недостоверный. Угадаете, какой?
1. Готовясь к роли в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!", Олег Табаков учился ходить на каблуках, освоил маникюрные премудрости и наблюдал за особенностями поведения своей тёщи.
2. Танец своих героев из "Свадьбы в Малиновке" актёры Михаил Пуговкин и Зоя Фёдорова репетировали полтора месяца. Но это были не просто репетиции, к ним привлекли профессионального балетмейстера. Когда актриса по каким-то причинам не могла присутствовать на репетициях, Пуговкин танцевал со шваброй.
3. Маленькому актёру, Роману Столкарцу, который сыграл роль Пьеро в "Приключениях Буратино", каждое утро перед съёмками красили зубы специальным белым лаком, из-за чего мальчик не мог есть. А ещё актёр на протяжении съёмочного дня ничего не пил. Ему было неудобно ходить в туалет в костюме с такими длинными рукавами, но сказать об этом мальчик стеснялся.
4. Актёры, сыгравшие лису Алису и кота Базилио, Елена Санаева и Ролан Быков, были супружеской парой и в жизни.
5. Хрустальные туфельки Золушки были изготовлены из оргстекла. Поэтому актриса, конечно, совсем не могла в них передвигаться.
6. В основу фильма "Полосатый рейс" была положена реальная история. Когда один из сценаристов Виктор Конецкий работал на морском корабле, в один из рейсов перевозили трёх цирковых медведей. Как-то раз медведь вылез из клетки и без стеснения разгуливал по кораблю. Загоняли зверя в клетку обратно пожарными шлангами.
7. Для фильма "Двенадцать стульев" Леонид Гайдай хотел найти стулья, как в книге, - авторства мебельщика Гамбса. Нашёлся только один стул, но его хозяйка отказалась его продавать, лишь разрешила измерить и сфотографировать. Тогда Гайдай изготовил за границей копию набора, а после съёмок сам его для себя и выкупил.
8. Космический корабль из фильма "Кин-дза-дза!" изготовили из хвостовой части самолета. Сверху его покрыли пенополиуретаном, имитирующим ржавчину. А чтобы снять корабль в полёте, изготовили маленький макет.
9. Фильм "Гусарская баллада" снимали весной, и, если в начале марта снега было достаточно, то к концу апреля снег искали везде, даже в лесу. Когда и в лесу уже было снега не сыскать, его имитировали с помощью опилок, смешанных с мелом и нафталином.
10. А вы знали, что на роль Атоса в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" был утверждён Василий Ливанов (наш бессменный Шерлок Холмс)? А вот на первые съёмки Ливанов не явился. Это разозлило режиссёра картины Георгия Юнгвальд-Хилькевича, и он просто... заменил его на Венниамина Смехова.
Благодаря такой неожиданной рокировке, мы с вами теперь и представить в роли Атоса не можем никого другого, кроме Смехова.
А если представить, как по-вашему, каким бы получился Атос у Ливанова?
Кстати, Атосом мог бы стать и Юрий Соломин, он проходил пробы одновременно с Ливановым.
А Д'Артаньяном мог бы быть Александр Абдулов.
11. Знаете, какой продукт питания прилипает к лицу наиболее "кинематографично"?:) Правильно - творог:) И это мы с вами увидели в фильме "Бриллиантовая рука", в сцене, где ребёнок попадает в героя Андрея Миронова мороженым. А хулиганил и кидался творогом сам режиссёр:)
12. Для фильма "Берегись автомобиля" Ольга Аросева получила водительское удостоверение и книжку водителя троллейбуса (такая была во времена СССР) и на съёмках на законных основаниях уверенно развозила пассажиров, которые даже не подозревали, что троллейбусом управляет актриса.
13. Заметили ли вы в фильме "Место встречи изменить нельзя" молодых Ларису Гузееву и Сергея Мазаева, солиста группы "Моральный кодекс"? Для обоих эти съёмки стали дебютными.
14. Для фильма "Человек с бульвара Капуцинов" Олега Табакова часто снимали отдельно. Актёр был очень востребованным в то время, кроме того, у него уже был свой театр, и расписания съёмок "Человека с бульвара Капуцинов" и других съёмок Табакова накладывались друг на друга. Но когда Олег Павлович освобождался, сцены с ним одним снимали отдельно и потом вставляли крупные планы в сцены с другими.
15. Когда для фильма "Мимино" искали четвероногого актёра, никакая из дрессированных собак не подошла. Будущего актёра неожиданно нашли по дороге в аэропорт, к месту съёмок. Его подобрали, накормили, "загримировали" и затем благополучно отсняли материал с его участием. Позже директор картины забрал его с собой, в Москву.
16. Вы знаете, что для роли в фильме "Анна Каренина" 1967 года режиссёра Александра Захри Алла Пугачёва участвовала в пробах? В итоге Анну Каренину сыграла Татьяна Самойлова.
17. Пробы на роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада" проходили, кроме Ларисы Голубкиной, которой в итоге роль и досталась, Людмила Гурченко, Алиса Фрейндлих, Светлана Немоляева и Валентина Малявина.
18. Царём в нетленной комедии "Иван Васильевич меняет профессию" мог стать Юрий Никулин, любимый актёр Леонида Гайдая.Однако Никулин от роли отказался.
19. Во время съёмок фильма "Вокзал для двоих" стоял трескучий мороз, минус 28 градусов "за бортом". В таких погодных условиях невозможно было установить рельсы для кинокамер, поэтому оператор ездил на санях, которые тащили всей съёмочной группой.
20. 20 сосисок пришлось съесть Наталье Серезнёвой, прежде чем режиссёр сказал, что сцена снята, как надо. Как признавалась актриса впоследствии, до съёмок она, вообщем-то, любила сосиски, но после съёмок не могла их есть пару лет.
21. В сцене с ветряной мельницей в картине "Дон Кихот" должен был участвовать дублёр. Однако он на съёмки не явился. Поэтому было принято решение снимать в этой сцене самого актёра - Николая Черкасова. Для безопасности его привязали к крылу мельницы и подняли на 16 метров в высоту.
22. Морозные дни и вечера, которые нам показали в фильме "Девчата", на самом деле таковыми являлись не все. Съёмки картины (примерно третья часть) проходили в "зимнем" антураже в августовскую жару! На настоящей лесоперерабатывающей базе, расположенной в маленьком посёлке Оленино Тверской области, для съёмок, чтобы не останавливать работу базы, выделили нижний склад.
И вот там закипела работа художников-декораторов: готовились декорации к фильму, на брёвна укладывалась вата и присыпалась сверху нафталином, изготавливались "сугробы", кран для перевозки брёвен покрыли извёсткой для имитации снега. Мороз и снег имитировали ватой, солью, пенопластом, газом, который был похож на пар. На самом же деле актёры, как в бане, парились в ватных тулупах и шапках.
23. Для роли в фильме "Золушка" Фаине Раневской приходилось терпеть определённые неудобства. Для того, чтобы мачеха выглядела максимально соответствуя образу книги, гримёры использовали для грима каучуковый клей и с помощью проклеенного кусочка тюля подтягивали нос актрисы, чтобы он стал вздёрнутым. За щёки Раневская запихивала кусочки ваты, приговаривая, что: "Для актрисы не существует никаких неудобств, если это нужно для роли".
Кстати, вату за щёки также укладывал Марлон Брандо, готовясь к роли Дона Корлеоне для фильма "Крёстный отец" 1972 года. При этом он тоже приговаривал, но фраза его была такой: "Это то, что надо: подлая бульдожья морда, а внутри - теплота".
24. Когда пришло время снимать сцену с полётом коровы на вертолёте в фильме "Мимино", местный лётчик (а съёмки проходили близ города Телави), заартачился, мол, не положено, нет разрешения начальства и перевозка коровы нарушает безопасность полётов. Времени ждать не было, поэтому Георгий Данелия решил сыграть на грузинском самолюбии. Махнув рукой в сторону лётчика, он разочарованно произнёс: "Эх, надо было из Москвы лётчика брать. Тут мастер нужен, ас своего дела". Пилот, понятное дело, оскорбился: "Что ты сказал?! А я, по-твоему, кто? Цепляй уже свою корову!".
25. Фрунзик Мкртчян, сыгравший в "Мимино" роль Рубика, не смог удержаться от своей страсти к импровизациям и азартно сочинял реплики и в этой картине. В результате импровизаций актёра и появились знаменитые фразы: "Я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся", "Я там так хохотался", "Я так думаю", "Вы почему кефир не кушаете? Не любите?", "Спасибо, я пешком постою".
Источник:
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Не знал. Удивило.
В 17 (если не в 16) лет???
Вчера пересмотрел "человека с бульвара Капуцинов" - как же круто играли раньше актеры. Любой эпизодник легко бы заткнул за пояс половину современного кино-бомонда.