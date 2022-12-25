О секретах съёмок советских фильмов: 25 фактов

Сегодня я предлагаю вам очередную статью с некоторыми "секретами" съёмок наших любимых фильмов. Может быть, и вы, как и я, откроете для себя какие-то новые факты?

И да, один из фактов недостоверный. Угадаете, какой?

1. Готовясь к роли в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!", Олег Табаков учился ходить на каблуках, освоил маникюрные премудрости и наблюдал за особенностями поведения своей тёщи.