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Видно в понедельник их мама родила: пост о невезучих

Видно в понедельник их мама родила: пост о невезучих

Автор:
08 июня 2022 11:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   невезение   неудача   пессимизм   подборка   прикол   
1247
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У некоторых людей постоянно серая полоса, у других не заканчивается чёрная полоса... а есть те, кто попал в эту подборку.
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Источник:

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Метки: Юмор   невезение   неудача   пессимизм   подборка   прикол   
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Егор 16 минут назад
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