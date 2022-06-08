Видно в понедельник их мама родила: пост о невезучих

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У некоторых людей постоянно серая полоса, у других не заканчивается чёрная полоса... а есть те, кто попал в эту подборку.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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