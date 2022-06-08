Просто огонь: бизнес-идеи с минимальными вложениями

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Минутка юмора для тех, кто решил по-лёгкому поднять денег. Спойлер: в подборке есть по-настоящему годные идеи.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор бизнес бизнес-план подборка прикол трудный путь успех
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Есть правда в этом и свои плюсы, любопытно их слушать и понимать, что идеи так и останутся идеями. Завтра встретимся в офисе или позже за кружкой пива.