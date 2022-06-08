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Просто огонь: бизнес-идеи с минимальными вложениями

Просто огонь: бизнес-идеи с минимальными вложениями

Автор:
08 июня 2022 11:19
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бизнес   бизнес-план   подборка   прикол   трудный путь   успех   
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Минутка юмора для тех, кто решил по-лёгкому поднять денег. Спойлер: в подборке есть по-настоящему годные идеи.
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Источник:

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Метки: Юмор   бизнес   бизнес-план   подборка   прикол   трудный путь   успех   
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6  комментариев
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Б.Касторский 40 минут назад
Есть у меня куча приятелей, которым "надоело работать на дядю!" (С). Идей масса! От открытия баров до поставок телефонов и прочей мути. На вопрос откуда будут брать деньги и с кем советовались, если опыта нет. Ответ один: по ходу дела разберемся!
Есть правда в этом и свои плюсы, любопытно их слушать и понимать, что идеи так и останутся идеями. Завтра встретимся в офисе или позже за кружкой пива.
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Киры4 13 минут назад
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