Люди, которые приняли абсурдные позы в общественных местах

Они принимают их везде — на автобусной остановке, в кафе и даже на работе. Конечно, они уверены, что никто не обращает на них внимания, ведь все заняты своими делами. К сожалению, это мнение ошибочно. Внимательные наблюдатели давно вооружились камерой и запечатлели всё происходящее для тех, кто не смог увидеть эти комичные позы вживую.

Невозможное возможно