Люди, которые приняли абсурдные позы в общественных местах

Культуру поведения в общественных местах никто не отменял. Однако некоторым людям настолько важен собственный комфорт, что они готовы закрыть глаза и даже не смотреть в её сторону. Герои нашей подборки — любители странных и забавных поз.
Они принимают их везде — на автобусной остановке, в кафе и даже на работе. Конечно, они уверены, что никто не обращает на них внимания, ведь все заняты своими делами. К сожалению, это мнение ошибочно. Внимательные наблюдатели давно вооружились камерой и запечатлели всё происходящее для тех, кто не смог увидеть эти комичные позы вживую.
Невозможное возможно
Чёткий парень
Это называется «стойка лошади» (правильная позиция — с прямой спиной). Мой сын занимался карате. Она подарит вам убийственную силу бедра, которую вы только можете представить.
Для меня это совершенно нормально, потому что я танцор. Вот так я жду свой автобус.
Так, так, посмотрим, что у нас здесь
Гольф требует гибкости
Красная линия? Да кому нужна эта красная линия!
Отличная растяжка икры.
Преподаватель, который всё объяснит
Если поблизости не оказалось скамьи, то чья-то нога вполне подойдёт
Да, удобно!
Задумался о жизни
Как она это делает?
Устал просто стоять
Когда не можешь подобрать нужный ракурс
Это определённо я, когда кто-то просит меня сфотографироваться.
Как правильно сидеть на лекции
Очень естественная поза для чтения
Иногда беседа может быть утомительной
Ждет, пока зарядится телефон
Когда устал просто стоять
Очень естественная поза для разговора
Когда много свободного места
Источник:
АНТИФИШКИ
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