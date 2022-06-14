"С приветом" - немецкие открытки с ёжиками, которых очень любили в СССР

Но самой главной заботой организаторов была закупка подарков - их требовалось очень много, потому что планировалась не только выдача традиционного набора с конфетами и шоколадками, но и вручение призов за рисунки, костюмы, участие в конкурсах, чтение стихов - в общем, за любое участие в каждом из пунктов праздничной программы.

Купить такое количество подарков для разновозрастных детей - задача не самая простая, поэтому неудивительно, что среди призов иногда встречались несколько необычные предметы :) Так, например, автору этих строк за разгадку Снегурочкиных загадок досталась яркая открытка, по которой даже издалека было видно, что она - заграничная, а следовательно - очень ценная (по детской системе ценностей, конечно).

Но при более подробном рассмотрении открытка вызвала смешанные чувства - уж очень странным выглядел ее сюжет на фоне новогоднего праздника. Да и детским этот сюжет трудно было назвать: сначала, по детской наивности, мне показалось, что ежиха на первом плане хочет сделать спящему ежику подарок и прячет ему в карман кошелек. Но пробегавшая мимо подружка возрастом чуть постарше быстро разобралась в тонкостях сюжета и открыла мне суть происходящего ))