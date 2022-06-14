"С приветом" - немецкие открытки с ёжиками, которых очень любили в СССР

В начале 80-х гг. на территории академии ВВС одного из подмосковных военных гарнизонов устраивалась грандиозная новогодняя елка для детей сотрудников этого учебного заведения. В планах руководства была организация интересного спектакля с вовлечением юных зрителей, множество конкурсов и все остальное, без чего не обходится ни один детский утренник.
Но самой главной заботой организаторов была закупка подарков - их требовалось очень много, потому что планировалась не только выдача традиционного набора с конфетами и шоколадками, но и вручение призов за рисунки, костюмы, участие в конкурсах, чтение стихов - в общем, за любое участие в каждом из пунктов праздничной программы.
Купить такое количество подарков для разновозрастных детей - задача не самая простая, поэтому неудивительно, что среди призов иногда встречались несколько необычные предметы :) Так, например, автору этих строк за разгадку Снегурочкиных загадок досталась яркая открытка, по которой даже издалека было видно, что она - заграничная, а следовательно - очень ценная (по детской системе ценностей, конечно).
Но при более подробном рассмотрении открытка вызвала смешанные чувства - уж очень странным выглядел ее сюжет на фоне новогоднего праздника. Да и детским этот сюжет трудно было назвать: сначала, по детской наивности, мне показалось, что ежиха на первом плане хочет сделать спящему ежику подарок и прячет ему в карман кошелек. Но пробегавшая мимо подружка возрастом чуть постарше быстро разобралась в тонкостях сюжета и открыла мне суть происходящего ))
Эта открытка была единственным подарком с той елки, который вызывал больше недоумения, чем радости, и долгое время эти ежики стояли за стеклом серванта, восхищая своим видом приходящих гостей. И только спустя много лет мне удалось узнать, что к той елке была закуплена целая серия этих открыток, просто дарили их поштучно и разрозненно, а рассматривать их вообще-то лучше всего было бы именно в полной комплектации.
Выяснилось, что на том празднике мне досталась открытка из известной серии "Ежиные истории", которую создал немецкий художник Эрих Нойберт. В ГДР эта серия в 60-70-е годы издавалась большими тиражами, и пользовалась любовью не только у соотечественников, но и у советских военных, благодаря которым открытки с ежиками и получили распространение по территории СССР.
Открытки, напечатанные для внутреннего рынка, обычно снабжались детскими стишками или поговорками; те варианты, что издавались для продажи в СССР, сначала имели вид просто забавной картинки с сюжетом из жизни ежиков, а чуть позже начали дополняться надписью "С приветом". Коллекционеры их так и называли - "ежики с приветом", и сразу становилось понятно, о чем идет речь ))
Есть предположение, что художник, создавая эту ставшую знаменитой серию, вдохновлялся популярной в Германии семейкой ежиков Меки из кукольного мультфильма, снятого братьями Диль. Кукольные ежики очень полюбились немецкой детворе, поэтому вскоре был налажен выпуск почтовых открыток с этими персонажами - они-то и натолкнули Эриха Нойберта на мысль о создании собственной серии с "Ежиными историями".
Открытки оказались настолько удачными, что их востребованность распространилась и на СССР, где у коллекционеров появился новый объект для "собирательства" ))
Уважаемые читатели, а вам попадали в руки открытки из серии "Ежиные истории"?
Источник:
АНТИФИШКИ
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