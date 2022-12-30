Новогодние кукольные открытки советских времен

Предыстория

Так, например, искусствоведы считают, что первыми советскими открытками можно считать художественную серию фотоснимков, посвященных ноябрьским событиям 1917 года. Уже через год свет увидела новая серия открыток-портретов и рисунков-портретов. За ними последовали агитационные открытки, документальные и сатирические.

Так началась эпоха советской художественной открытки, которая развивалась сразу по нескольким направлениям: уже в 20-е годы к сатире и агитации были добавлены видовые открытки, репродукции известных картин, открытки, содержащие отрывки литературных произведений и т.д. Так постепенно происходил переход от фотографии к рисованному сюжету.