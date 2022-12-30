Новогодние кукольные открытки советских времен

Фотооткрытки часто рассматриваются как отдельная ветвь филокартии, хотя на самом деле именно фотографии легли в основу первых открыток, которые выпущены в молодом советском государстве.
Предыстория
Так, например, искусствоведы считают, что первыми советскими открытками можно считать художественную серию фотоснимков, посвященных ноябрьским событиям 1917 года. Уже через год свет увидела новая серия открыток-портретов и рисунков-портретов. За ними последовали агитационные открытки, документальные и сатирические.
Так началась эпоха советской художественной открытки, которая развивалась сразу по нескольким направлениям: уже в 20-е годы к сатире и агитации были добавлены видовые открытки, репродукции известных картин, открытки, содержащие отрывки литературных произведений и т.д. Так постепенно происходил переход от фотографии к рисованному сюжету.
Появление нового жанра
Первые робкие попытки создать поздравительную открытку появились лишь в военные годы, когда праздничный сюжет, совмещенный с суровыми жизненными реалиями, был призван поддержать дух человека, внушить ему веру в скорую победу.
И лишь в послевоенные годы жанр чисто поздравительной открытки приобрел такую популярность, что затмил собой все остальные виды существующих открыток.
Во второй половине 60-х праздничный реализм открыток приобрел некоторую сказочную, немного мультипликационную составляющую. Впервые героями художественной открытки стали не рисованные люди, птицы и звери, а куклы и коллажи с их использованием. Так куклы вновь повернули открытку от рисованного сюжета к фотографии.
В моде - кукольная жизнь
Наибольшее распространение "кукольный жанр" получил в 70-х годах - именно в это время были выпущены самые большие тиражи кукольных открыток, посвященных как праздничным событиям, так и представляющих собой целые тематические серии.
И если в советских мультфильмах все больше любили рисованную анимацию, предпочитая ей кукольную, то "кукольные открытки" покупали также охотно, как и рисованные. Ведь большинство таких открыток создавались высочайшими профессионалами своего дела: например, от персонажей художника В. Д. Воронина ждешь, что они сейчас начнут двигаться, говорить, как живые - настолько выразительны их позы и выражения лиц.
И это неудивительно, ведь до работы с издательством "Планета", где вышли первые воронинские открытки, Вячеслав Дмитриевич работал художником-мультипликатором. И именно поэтому его открытки так похожи на замерший кадр мультфильма.
Не менее выразительными были и кукольные открытки Г.А. Куприянова, который с юных лет увлекался кукольной миниатюрой. Умение работать с правильной постановкой света и декораций ему принесла профессия кинооператора. Когда у Георгия Алексеевича появилась возможность вновь заняться увлечением детства, он с энтузиазмом принялся снимать кукольные миниатюры, которые и легли в основу множества открыток.
Ну и раз все последние публикации канала были посвящены новогодней тематике, то и с кукольными открытками советских времен останемся в рамках этого сюжета и окунемся в теплую атмосферу воспоминаний.
Кстати, помните те небольшие пластиковые елочки из детства, которые часто ставили на письменный стол или книжную полочку и украшали миниатюрными игрушками? В середине 70-х гг. эти елочки с завидным постоянством принимали участие в новогодних кукольных миниатюрах, запечатленных на открытках того времени.
Источник:
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- Как делали стеклянные ёлочные украшения до 60-х гг
- О ватных елочных игрушках советской эпохи
Новый Год не праздновали, вот и открыток не было.
В декабре 1935 года в газете «Правда» была напечатана статья П. Постышева под заголовком «Давайте устроим детям хорошую Новогоднюю елку…» и 1937 год в большинстве школ дети встречали Новый год под елкой. В 1938 году вновь появляется персонаж Дед Мороз, несколько позднее Снегурочка.