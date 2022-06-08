В СССР полиэтиленовые пакеты не только стирали и сушили, их еще носили вместо сумок и дарили в подарок

Правда, на заре появления пакетов в СССР ходить с ними за покупками нам и в голову не приходило, его использовали только в исключительных случаях, например, вместо дамской сумочки или для похода в театр, это считалось престижным.

Купить импортный пакет можно было у фарцовщиков в крупных городах или у цыган, например, в переходе на Арбате. Стоимость была по тем временам колоссальной, от 3 до 15 рублей, и по большей части зависела от жадности продавца и от картинки.