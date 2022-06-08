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В СССР полиэтиленовые пакеты не только стирали и сушили, их еще носили вместо сумок и дарили в подарок

В СССР полиэтиленовые пакеты не только стирали и сушили, их еще носили вместо сумок и дарили в подарок

Автор:
08 июня 2022 09:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Пакет   СССР   забавно   полиэтиленовые пакеты   факты   фото   
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С пакетом в руке мы выглядели модно и современно, по тем временам.

Я познакомился с полиэтиленовыми пакетами в 70-х годах. Тогда красивые пакеты только начали появляться в советской реальности и для нас были в новинку. Моя мама предпочитала пакеты, потому-что авоська натирала руки и рвала чулки, а хозяйственная сумка смотрелась некрасиво, но с пакетом была проблема – он не мог выдержать большой вес.

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Правда, на заре появления пакетов в СССР ходить с ними за покупками нам и в голову не приходило, его использовали только в исключительных случаях, например, вместо дамской сумочки или для похода в театр, это считалось престижным.

Купить импортный пакет можно было у фарцовщиков в крупных городах или у цыган, например, в переходе на Арбате. Стоимость была по тем временам колоссальной, от 3 до 15 рублей, и по большей части зависела от жадности продавца и от картинки.

За импортный пакет с симпатичной девушкой на картинке нужно было отдать фарцовщикам крупную сумму.

Так, купить пакет с примадонной отечественной эстрады или фотографией Боярского можно было за 3-5 рублей, а импортные с надписями на иностранном обходились дороже.

Иногда пакеты привозили из заграничных командировок. Например, отец привез мне из Польши яркий пакет с надписью, смысла которой я даже не понимал, но я с удовольствием красовался с ним перед мальчишками во дворе, делая вид, что у меня в нем лежит что-то ценное. Кто-то из моих сверстников ходил с пакетами в школу, это было модно.


Естественно, пакеты мы берегли, как зеницу ока. Например, моя супруга стирала их и заклеивала. Если она развешивала во дворе постельное белье, то рядом с ним обязательно красовался стираный пакет на прищепках.

В некоторых советских изданиях давались полезные советы, как правильно постирать или починить пакет. Чаще всего небольшие порезы заклеивали пластырем, а если перетирались ручки, то в ход шли нитки или изолента.


Помню, как жена пыталась проглаживать ручки пакета через кальку горячим утюгом в надежде, что они склеятся, правда, такого ремонта хватило на пять минут.

Если картинка частично стиралась или появлялись царапины, она закрашивала их фломастером в тон. С пакетом моя супруга обычно ходила до последнего, но когда его уже невозможно было отремонтировать, не выбрасывала, а вставляла в новый, чтобы сохранить его как можно дольше.


К Олимпиаде СССР наладил производство собственных пакетов, однако первые экземпляры красились и были не такими прочными, как импортные.


Мы предпочитали импортные пакеты с надписью «Montana» или «Marlboro» и изображением ковбоя или парня с девушкой в джинсах на фоне красивого автомобиля. Все это было для нас своеобразным отражением какой-то другой, более роскошной жизни, о которой мы раньше не слышали.

Кстати, пакет был отличным подарком на праздники. В него не просто можно было упаковать подарок, сам по себе пакет уже был настоящим презентом, которому радовались и взрослые, и дети. Представить себе подобную ситуацию в наши дни просто невозможно.


Некоторые даже коллекционировали пакеты с красивыми картинками, не используя их по назначению, а храня на полке в шкафу. Сейчас это кажется смешным, а тогда для многих это было нормой.

Например, моя жена долго не могла расстаться с пакетом с изображением Пугачевой, у него были пластиковые ручки, а под изображением певицы красовалась надпись «Зеркало души». Очень нравились ей и пакеты с новогодними картинками.


Сейчас, если пакет рвется, мы просто его выкидываем, стирать или зашивать его никому не придет в голову, ведь это больше не признак роскоши или достатка.

А вы помните то время, когда ходить с полиэтиленовым пакетом было престижно?


Источник:

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Метки: Пакет   СССР   забавно   полиэтиленовые пакеты   факты   фото   
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24  комментария
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91
Грустный Кот 2 часа назад
зато гор пластикового мусора не было ... сметанку в бидон, купил пальто в бумажку завернули ...
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15k
Вася 17 секунд назад
в начале 90х старшаки в школе почти все с пакетами с учебниками и тетрадями вместо сумок ходили
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27k
Vazari 9 минут назад
На фоне этой истерии с пакетами, помню короткий период, когда в моду вошли фольгированные пакеты из под кофе для общепита. Большие такие, прочные. Помню "гламурных дур", дефилировавших с ними. Ну, для страны, где пивные банки хранили годами и пили из них воду, не самое странное увлечение)
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3k
Атомный Крот 11 минут назад
Не могу найти в инете картинку еще одной популярной категории советских полиэтиленовых пакетов - с "гармошкой" в местах крепления ручек. Получалось очень прочно и в таких пакетах можно было таскать хоть железные чушки.

И - да, пакеты были украшены красивыми цветными фотографиями городских достопримечательностей.
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8k
Василенко Татьяна 15 минут назад
Я помню, я у фарцовщиков за десятку купила. Чтобы продлить ему жизнь, отнесла на работу, там аппарат был, типа как для ламинирования, мне его запаяли весь, ручки прошили для прочности - ох я моднА с ним ходила!!!
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4k
Vasiliy 17 минут назад
У нас в семействе в середине 80-х появился пакет с надписью "Свердловск", такого же формата, как на картинке, только с немного другим рисунком. Из толстенного полиэтилена и с ручками на защелках. Это был даже, скорее всего, не пакет, а сумка ломовой вместимости и грузоподъемности. Вещь выцвела, поцарапалась, но успешно пережила путч 1991 года, распад СССР и прочие лихие времена и события. Единственное, что надо иногда было делать - подрезать чуть-чуть верх и переставлять ручку когда отверстия под неё в пленке все же разлохмачивались. В конце концов в конце 1998 года было утилизировано. Вот это было ИЗДЕЛИЕ. А все эти Libro и Marlboro это так, для ценителей ярких картинок ))
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14k
Александр Полчаса назад
Пакеты использовали вместо сумок, удивительно.
Сейчас их просто так носят, рвди красоты.
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4k
jfk Полчаса назад
Пакет с Мальборо до сих пор жив. Болгарку там храню)
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3k
Атомный Крот Полчаса назад
«Александринский театр», СССР.

Если СССР, то это - театр им. Пушкина или "Пушкинский театр". Александринским он стал (был) до 1920 и после 1990.

Зануда мод офф
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
В театр с пакетом??? Все это периоды моды, причем иногда самой дикой. Может кто подзабыл, что в то же время были популярны пакеты, исполненные из ткани типа мешковина с принтами в виде писающих мальчиков и гуляющих девочек. У меня как раз с Демисом был.
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287
vadik155 37 минут назад
Вы это , те то пакеты с современными не сравнивайте .
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4
w2k2 47 минут назад
Я и сейчас хожу на работу с полиэтиленовым пакетом
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301
Джонни w2k2 Полчаса назад
Бро! Аналогично. У Валдберис отличные пакеты. И Аффтор не прав- и сейчас это признак достатка: "Смотрите, у меня есть пакет Валдберис, значит я что-то там купил, значит могу себе позволить, значит у меня есть деньги"
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494
HalloFreeSpace Час назад
Дичь конечно , но с точки зрения производства, это были шедевры.
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494
HalloFreeSpace Атомный Крот Полчаса назад
Да я про то что их стирали , хранили и дарили ...
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494
HalloFreeSpace Атомный Крот 3 секунды назад
Мегаактуальны тренд , не пользоваться пластиковыми пакетами вообще.
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1k
bosayk Час назад
в школу с "бананом" ходил, а вот в универ с пакетом, причем обязательно желтым)
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286
Жирный бот 2 часа назад
Да, было такое) Я помню был на первой выставке консумэкспо.. Помоему она была до развала союза или примерно в это же время. Там мы набирали пакетов и ручек, это было целое "состояние". Правда если не успевал сесть в автобус с толпой, то у тебя все это богатство отбирала местная шпана)
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