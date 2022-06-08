В СССР полиэтиленовые пакеты не только стирали и сушили, их еще носили вместо сумок и дарили в подарок

С пакетом в руке мы выглядели модно и современно, по тем временам.
Я познакомился с полиэтиленовыми пакетами в 70-х годах. Тогда красивые пакеты только начали появляться в советской реальности и для нас были в новинку. Моя мама предпочитала пакеты, потому-что авоська натирала руки и рвала чулки, а хозяйственная сумка смотрелась некрасиво, но с пакетом была проблема – он не мог выдержать большой вес.
Правда, на заре появления пакетов в СССР ходить с ними за покупками нам и в голову не приходило, его использовали только в исключительных случаях, например, вместо дамской сумочки или для похода в театр, это считалось престижным.
Купить импортный пакет можно было у фарцовщиков в крупных городах или у цыган, например, в переходе на Арбате. Стоимость была по тем временам колоссальной, от 3 до 15 рублей, и по большей части зависела от жадности продавца и от картинки.
За импортный пакет с симпатичной девушкой на картинке нужно было отдать фарцовщикам крупную сумму.
Так, купить пакет с примадонной отечественной эстрады или фотографией Боярского можно было за 3-5 рублей, а импортные с надписями на иностранном обходились дороже.
Иногда пакеты привозили из заграничных командировок. Например, отец привез мне из Польши яркий пакет с надписью, смысла которой я даже не понимал, но я с удовольствием красовался с ним перед мальчишками во дворе, делая вид, что у меня в нем лежит что-то ценное. Кто-то из моих сверстников ходил с пакетами в школу, это было модно.
Естественно, пакеты мы берегли, как зеницу ока. Например, моя супруга стирала их и заклеивала. Если она развешивала во дворе постельное белье, то рядом с ним обязательно красовался стираный пакет на прищепках.
В некоторых советских изданиях давались полезные советы, как правильно постирать или починить пакет. Чаще всего небольшие порезы заклеивали пластырем, а если перетирались ручки, то в ход шли нитки или изолента.
Помню, как жена пыталась проглаживать ручки пакета через кальку горячим утюгом в надежде, что они склеятся, правда, такого ремонта хватило на пять минут.
Если картинка частично стиралась или появлялись царапины, она закрашивала их фломастером в тон. С пакетом моя супруга обычно ходила до последнего, но когда его уже невозможно было отремонтировать, не выбрасывала, а вставляла в новый, чтобы сохранить его как можно дольше.
К Олимпиаде СССР наладил производство собственных пакетов, однако первые экземпляры красились и были не такими прочными, как импортные.
Мы предпочитали импортные пакеты с надписью «Montana» или «Marlboro» и изображением ковбоя или парня с девушкой в джинсах на фоне красивого автомобиля. Все это было для нас своеобразным отражением какой-то другой, более роскошной жизни, о которой мы раньше не слышали.
Кстати, пакет был отличным подарком на праздники. В него не просто можно было упаковать подарок, сам по себе пакет уже был настоящим презентом, которому радовались и взрослые, и дети. Представить себе подобную ситуацию в наши дни просто невозможно.
Некоторые даже коллекционировали пакеты с красивыми картинками, не используя их по назначению, а храня на полке в шкафу. Сейчас это кажется смешным, а тогда для многих это было нормой.
Например, моя жена долго не могла расстаться с пакетом с изображением Пугачевой, у него были пластиковые ручки, а под изображением певицы красовалась надпись «Зеркало души». Очень нравились ей и пакеты с новогодними картинками.
Сейчас, если пакет рвется, мы просто его выкидываем, стирать или зашивать его никому не придет в голову, ведь это больше не признак роскоши или достатка.
А вы помните то время, когда ходить с полиэтиленовым пакетом было престижно?
Источник:
АНТИФИШКИ
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И - да, пакеты были украшены красивыми цветными фотографиями городских достопримечательностей.
Сейчас их просто так носят, рвди красоты.
Если СССР, то это - театр им. Пушкина или "Пушкинский театр". Александринским он стал (был) до 1920 и после 1990.
Зануда мод офф
Ибо значительно продлевает срок службы изделия