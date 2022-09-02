Дралоскоп, стеклофон и советский письменный стол, накрытый стеклом

Начало сентября - самое подходящее время, чтобы вспомнить некоторые нюансы советской школьно-студенческой жизни.
Проекты советских типовых квартир, такая же типовая их отделка и обстановка неоднократно становились объектом сатирических публикаций в прессе того времени (да и фильм "Ирония судьбы" тоже внес свою лепту в это дело), но на самом деле владельцев этих квартир такое положение вещей мало беспокоило.
И даже более того - искренне радовались и гордились с трудом добытыми стенками "Хельга", немецким сервизом "Мадонна", яркими паласами, комплектами мягкой мебели и кухонными уголками. Никого не смущало то, что точно такая же или очень похожая мебель примерно в той же расстановке находится во всех соседних квартирах.
Ну а детей точно также нисколько не смущало то, что придя домой из школы, они садились делать уроки за письменный стол, в обязательном порядке накрытый листом обычного или органического стекла. Это сейчас на всех интернет-ресурсах, посвященных жизни в СССР, постоянно поднимается вопрос - зачем раньше накрывали поверхность стола стеклом?
Тогда этим вопросом мало кто задавался - товарный дефицит накладывал отпечаток на отношение к вещам. Поэтому обивку мягкой мебели защищали различными накидками, а полированную поверхность письменного стола - стеклом/оргстеклом. И это было нормой - пролить чернила, поставить горячую чашку с чаем, испачкать клеем или пластилином, поцарапать чем-нибудь - да мало ли что может сделать ребенок с полировкой, которая сразу же тускнеет и теряет свой привлекательный вид?
Защитное покрытие было вещью удобной - ведь под этим стеклом можно было хранить столько всяких полезных вещей! Расписание уроков, календарики, подсказки с формулами и правилами, красивые открытки, фотографии друзей-подружек и любимой собаки и еще целую кучу всяких полезных и приятных мелочей.
Но была у этого стекла и более полезная функция, которой часто пользовались советские студенты. Если его снять со стола и положить на табуретки (на всякий случай нелишним было подстраховать стекло деревянными планками по периметру) и снизу подсветить яркой настольной лампой, получалось устройство, позволяющее удобно "перестеклить", (т.е. снять копию) чертежи.
Свой ли это чертеж, который нужно было сделать "набело" или чужой - это уже было неважно. Чертеж-оригинал клали на стекло, поверх него - чистый лист, и копировали с помощью такого самодельного "дралоскопа", как иронично называли студенты табуреточно-стекольное копировальное устройство. Иногда встречалось и другое название - "стеклофон".
Некоторые предприимчивые студенты, которым хорошо давалось черчение, "стеклили" чертежи на платной основе. Перед сессией, если захватывать и ночное время, многим удавалось заработать вполне приличные суммы, равные 2-3 стипендиям.
Создание такого "копировального аппарата студента" или просто желание сделать дополнительное покрытие на письменный стол школьника не всегда совпадало с легальными методами. Если в 50-е-60-е годы в магазинах с канцелярскими принадлежностями еще встречался товар под названием "стекло настольное", то ближе к 70-м он почему-то стал исчезать из продажи.
Листы из оргстекла, предназначенные для письменных столов, выпускали всего двух размеров: большое (1100 х 655 мм) и маленькое (655 х 505 м), толщиной 2-4 мм и со снятой фаской по всем краям пластин. Кстати, уже в 50-е годы считалось, что натуральное стекло вредит здоровью рук, сильно охлаждая локтевые суставы, поэтому его заменили на оргстекло, а чуть позже почему-то и вообще сократили продажи этого востребованного товара.
Поэтому потребителю приходилось выкручиваться самостоятельно: студенты для своих "стеклофонов" нередко вынимали стекла из различных застекленных шкафчиков (гуляли байки и о вырезанных стеклах в ночных электричках). Ну а все остальные, как правило, потихоньку выносили листы оргстекла с предприятий - особой популярностью пользовались автомобильные стекла, видимо, за счет особой прочности.
Стекло на домашнем/рабочем письменном столе, наверняка, лежало у многих. А вот пользоваться "стеклофоном" кому-нибудь приходилось?
Источник:
- Необычные часы, которые в СССР было носить круто
- Тайна эскимо-пай и гильзовое мороженое советских времен
- "С приветом" - немецкие открытки с ёжиками, которых очень любили в СССР
- Варёнки рулят: Для чего в СССР варили джинсы?
- Почему граждане СССР покупали вещи «НА ВЕКА»?