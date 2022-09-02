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Дралоскоп, стеклофон и советский письменный стол, накрытый стеклом

Дралоскоп, стеклофон и советский письменный стол, накрытый стеклом

Автор:
02 сентября 2022 09:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дралоскоп   СССР   ностальгия   стекло   стеклофон   стол   факты   фото   
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Начало сентября - самое подходящее время, чтобы вспомнить некоторые нюансы советской школьно-студенческой жизни.

Проекты советских типовых квартир, такая же типовая их отделка и обстановка неоднократно становились объектом сатирических публикаций в прессе того времени (да и фильм "Ирония судьбы" тоже внес свою лепту в это дело), но на самом деле владельцев этих квартир такое положение вещей мало беспокоило.

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И даже более того - искренне радовались и гордились с трудом добытыми стенками "Хельга", немецким сервизом "Мадонна", яркими паласами, комплектами мягкой мебели и кухонными уголками. Никого не смущало то, что точно такая же или очень похожая мебель примерно в той же расстановке находится во всех соседних квартирах.

Ну а детей точно также нисколько не смущало то, что придя домой из школы, они садились делать уроки за письменный стол, в обязательном порядке накрытый листом обычного или органического стекла. Это сейчас на всех интернет-ресурсах, посвященных жизни в СССР, постоянно поднимается вопрос - зачем раньше накрывали поверхность стола стеклом?

Тогда этим вопросом мало кто задавался - товарный дефицит накладывал отпечаток на отношение к вещам. Поэтому обивку мягкой мебели защищали различными накидками, а полированную поверхность письменного стола - стеклом/оргстеклом. И это было нормой - пролить чернила, поставить горячую чашку с чаем, испачкать клеем или пластилином, поцарапать чем-нибудь - да мало ли что может сделать ребенок с полировкой, которая сразу же тускнеет и теряет свой привлекательный вид?

Защитное покрытие было вещью удобной - ведь под этим стеклом можно было хранить столько всяких полезных вещей! Расписание уроков, календарики, подсказки с формулами и правилами, красивые открытки, фотографии друзей-подружек и любимой собаки и еще целую кучу всяких полезных и приятных мелочей.

Но была у этого стекла и более полезная функция, которой часто пользовались советские студенты. Если его снять со стола и положить на табуретки (на всякий случай нелишним было подстраховать стекло деревянными планками по периметру) и снизу подсветить яркой настольной лампой, получалось устройство, позволяющее удобно "перестеклить", (т.е. снять копию) чертежи.

Свой ли это чертеж, который нужно было сделать "набело" или чужой - это уже было неважно. Чертеж-оригинал клали на стекло, поверх него - чистый лист, и копировали с помощью такого самодельного "дралоскопа", как иронично называли студенты табуреточно-стекольное копировальное устройство. Иногда встречалось и другое название - "стеклофон".

Некоторые предприимчивые студенты, которым хорошо давалось черчение, "стеклили" чертежи на платной основе. Перед сессией, если захватывать и ночное время, многим удавалось заработать вполне приличные суммы, равные 2-3 стипендиям.

Создание такого "копировального аппарата студента" или просто желание сделать дополнительное покрытие на письменный стол школьника не всегда совпадало с легальными методами. Если в 50-е-60-е годы в магазинах с канцелярскими принадлежностями еще встречался товар под названием "стекло настольное", то ближе к 70-м он почему-то стал исчезать из продажи.

Листы из оргстекла, предназначенные для письменных столов, выпускали всего двух размеров: большое (1100 х 655 мм) и маленькое (655 х 505 м), толщиной 2-4 мм и со снятой фаской по всем краям пластин. Кстати, уже в 50-е годы считалось, что натуральное стекло вредит здоровью рук, сильно охлаждая локтевые суставы, поэтому его заменили на оргстекло, а чуть позже почему-то и вообще сократили продажи этого востребованного товара.

Поэтому потребителю приходилось выкручиваться самостоятельно: студенты для своих "стеклофонов" нередко вынимали стекла из различных застекленных шкафчиков (гуляли байки и о вырезанных стеклах в ночных электричках). Ну а все остальные, как правило, потихоньку выносили листы оргстекла с предприятий - особой популярностью пользовались автомобильные стекла, видимо, за счет особой прочности.

Стекло на домашнем/рабочем письменном столе, наверняка, лежало у многих. А вот пользоваться "стеклофоном" кому-нибудь приходилось?

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Метки: Дралоскоп   СССР   ностальгия   стекло   стеклофон   стол   факты   фото   
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2  комментария
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56
Sveiki visiem! Полчаса назад
Советское детство в советской стране... Вернее в одной из её составных частей - в Латвии. При распаде СССР был подростком... Помню как показывали спускание флага СССР над Кремлёвским дворцом. Очень хорошо помню свои ощущение от увиденного репортажа… Ощущение страшной тоски, тревоги, беды… По сути был ещё ребёнком, но ощущения не подвели!
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Колька Валеркин сын Полчаса назад
У меня мама когда училась в институте для этих дел из окна стекло вытаскивала.
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