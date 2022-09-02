Дралоскоп, стеклофон и советский письменный стол, накрытый стеклом

И даже более того - искренне радовались и гордились с трудом добытыми стенками "Хельга", немецким сервизом "Мадонна", яркими паласами, комплектами мягкой мебели и кухонными уголками. Никого не смущало то, что точно такая же или очень похожая мебель примерно в той же расстановке находится во всех соседних квартирах.

Ну а детей точно также нисколько не смущало то, что придя домой из школы, они садились делать уроки за письменный стол, в обязательном порядке накрытый листом обычного или органического стекла. Это сейчас на всех интернет-ресурсах, посвященных жизни в СССР, постоянно поднимается вопрос - зачем раньше накрывали поверхность стола стеклом?