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"Здесь теперь русская земля!": в соцсетях удивились странному поведению бойца ММА Емельяненко в Дубае

"Здесь теперь русская земля!": в соцсетях удивились странному поведению бойца ММА Емельяненко в Дубае

Автор:
06 января 2023 17:00
Сообщество : Спорт
Метки: Дубай   Емельяненко   Спорт   видео   мма   пляж   политика   реакция соцсетей   русская земля   странный поступок   
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Спортсмен заявился на пляж и посыпал его песок "землей из России". Посленовогоднее похмелье или тайные планы? В соцсетях пытаются разобраться в провокации бойца.

Александр Емельяненко пришёл на пляж в Дубае не с пустыми руками. Боец рассказал, что привез "русскую землю" и на камеру показательно раскидал почву по арабскому пляжу. Довольный получившимся щедрый "сеятель" подтвердил: «Все, теперь здесь русская земля!»


В соцсетях этот пассаж спортсмена встретили по-разному. Кто-то посчитал, что всему виной посленовогоднее похмелье и напрочь отбитая голова. Другие интернет-пользователи оценили юмор бойца, заявив, что правильно делали, не торопясь с оформлением загранпаспорта.



Емельяненко-младший сейчас отдыхает с женой в Дубае. Говорит, что ежедневно занимается спортом, в доказательство чего даже выкладывал видео из спортзала.


Хотя, по признанию любителей спорта, выглядит спортсмен не очень, и даже эпатажные поступки не помогают. В последнем поединке, который состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Емельяненко судейским решением уступил блогеру Святославу Коваленко.

Согласно Sherdog, на счету 41-летнего Емельяненко 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. С кем будет следующий поединок и когда, пока неизвестно.

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Метки: Дубай   Емельяненко   Спорт   видео   мма   пляж   политика   реакция соцсетей   русская земля   странный поступок   
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53  комментария
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70
Аврашалом Маркович 13 часов назад
Пусть теперь идёт и все что разбросал собирает, станет Собирателем Земель Русских. А то на сегодняшний момент выглядит так как будто с бодунища землёй русской разбрасывается да ещё и нехристям всяким.
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683
bad-bubble 5 часов назад
С поганью неназываемой людьми свяжешся. И башкой об пол биться начнёш.
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12k
Sergey_Z 6 часов назад
Два брата, а какая разница...
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6k
alessandrok 7 часов назад
Похоже это уже не алкоголь....
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14k
Алексей 9 часов назад
А чего на херсонщине не сыпет?
Или в "дубаях" пиар безопаснее?
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825
Сергей 9 часов назад
На дубаи насобирал с русских земель, теперь пора превращаться в иноагента.
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592
сергей ремизов 10 часов назад
Что тут странного. По башке столько раз били
,вот и результат.
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20k
Надежда 11 часов назад
Эстонцы тоже землю из России начали возить чемоданами:

"Гражданин Эстонии пытался вывезти из Крыма два чемодана земли.
В аэропорту Симферополя полицейские задержали подозрительного мужчину, который пытался сдать в багаж два чемодана с землёй. Об этом сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Как рассказал задержанный, таким образом он пытался "деоккупировать" полуостров, постепенно перевозя его в свободную Европу для дальнейшей передачи украинским властям. За последние полгода мужчина успел совершить более десяти рейсов, в общей сложности из Крыма в Эстонию было вывезено около пяти мешков земли."
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13
sipezik 11 часов назад
Это этот, который домработницу насиловал?
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20k
иванов дмитрий 11 часов назад
ох ,суровые времена сейчас.
даже в таком откровенном троллинге - какой то глубокий смысл ищут
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178
алекс 11 часов назад
Ну чего докопались! Мужик прикалывается просто!
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127
Ivan Pavlov 12 часов назад
Зачем он эту седину распустил... Молодой же еще
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1k
zu4ara 12 часов назад
Вот теперь пусть сосёт ,не пускать в Россию чёрта, он свою земельку рассеял.... пусть его п.и.з.д.я.т. дальше .
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39k
Example 6.2.6 12 часов назад
Сильно ему Дацик приложил.. хотя мот и впрямь он самостоятельно отпил окончательно свою кукушку.
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2k
Dema 12 часов назад
Когда флюгер сбили.
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230k
Татьянин день 2 12 часов назад
ну и что тут такого ? Астраханский щебень давно в Израиле ...

Ссылка youtu.be
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−2
Павел 12 часов назад
Не суди те, да не судимы будете, ибо каким судом су дите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будет отмерено. «Библия Мф. 7:1–2»
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9k
Хатуль Мадан 13 часов назад
Джигурда какая-то. Зато вот теперь все обсуждают, ищут скрытые посылы и сакральные смыслы.
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9k
GROMOZEKA 13 часов назад
Если бы не написали что это младший Емельяненко, я бы подумал, что дед какой-то.
Совсем Сашок допился
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17k
Вася 13 часов назад
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24k
Михаил Сметанкин 13 часов назад
Ну в целом... не поспоришь! Он насыпал туда русской земли, и теперь там русская земля... Логично же!
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