"Здесь теперь русская земля!": в соцсетях удивились странному поведению бойца ММА Емельяненко в Дубае

Хотя, по признанию любителей спорта, выглядит спортсмен не очень, и даже эпатажные поступки не помогают. В последнем поединке, который состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Емельяненко судейским решением уступил блогеру Святославу Коваленко.

Согласно Sherdog, на счету 41-летнего Емельяненко 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. С кем будет следующий поединок и когда, пока неизвестно.