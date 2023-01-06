"Здесь теперь русская земля!": в соцсетях удивились странному поведению бойца ММА Емельяненко в Дубае

Спортсмен заявился на пляж и посыпал его песок "землей из России". Посленовогоднее похмелье или тайные планы? В соцсетях пытаются разобраться в провокации бойца.
Александр Емельяненко пришёл на пляж в Дубае не с пустыми руками. Боец рассказал, что привез "русскую землю" и на камеру показательно раскидал почву по арабскому пляжу. Довольный получившимся щедрый "сеятель" подтвердил: «Все, теперь здесь русская земля!»
В соцсетях этот пассаж спортсмена встретили по-разному. Кто-то посчитал, что всему виной посленовогоднее похмелье и напрочь отбитая голова. Другие интернет-пользователи оценили юмор бойца, заявив, что правильно делали, не торопясь с оформлением загранпаспорта.
Емельяненко-младший сейчас отдыхает с женой в Дубае. Говорит, что ежедневно занимается спортом, в доказательство чего даже выкладывал видео из спортзала.
Хотя, по признанию любителей спорта, выглядит спортсмен не очень, и даже эпатажные поступки не помогают. В последнем поединке, который состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Емельяненко судейским решением уступил блогеру Святославу Коваленко.
Согласно Sherdog, на счету 41-летнего Емельяненко 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. С кем будет следующий поединок и когда, пока неизвестно.
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Или в "дубаях" пиар безопаснее?
"Гражданин Эстонии пытался вывезти из Крыма два чемодана земли.
В аэропорту Симферополя полицейские задержали подозрительного мужчину, который пытался сдать в багаж два чемодана с землёй. Об этом сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
Как рассказал задержанный, таким образом он пытался "деоккупировать" полуостров, постепенно перевозя его в свободную Европу для дальнейшей передачи украинским властям. За последние полгода мужчина успел совершить более десяти рейсов, в общей сложности из Крыма в Эстонию было вывезено около пяти мешков земли."
- Да я в Париже особняк себе строю, там кирпич дорогой, вот я чемоданами его из Урюпинска вожу.
Через неделю опять тот же мужик с кирпичами, потом - опять.
- Ну не мудак ли? - спрашивает один таможенник другого.
- Конечно, мудак, - отвечает второй. - Но если этот мудак строит себе особняк в Париже, то кто тогда мы?
даже в таком откровенном троллинге - какой то глубокий смысл ищут
Совсем Сашок допился