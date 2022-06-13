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Художник оживляет дерево и рассказывает истории древних духов

Художник оживляет дерево и рассказывает истории древних духов

Автор:
13 июня 2022 23:55
Сообщество : Искусство
Метки: Древние   дерево   духи   истории   оживляет   рассказывает   художник   
423
17
У некоторых людей есть способность превращать всё, к чему они прикасаются, в магию. Одним из таких талантливых людей является Дебра Бернье из Канады, чья резьба по дереву обладает способностью вдыхать жизнь в старые коряги и изображать древние божества. Её работы не могут не вызывать восхищение, посмотрите!
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Источник:

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Метки: Древние   дерево   духи   истории   оживляет   рассказывает   художник   
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4  комментария
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5k
yahaomsk 8 часов назад
я понимаю вот это художник, а не мазня или лепнина ,какую выдают за шедевры, на которую без смеха смотреть нельзя
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5k
Shtoppi 4 часа назад
На такое творчество наткнешься в лесу, в сумерках, и не зная что это скульптура вполне реально можно обделаться и поседеть или попасть в объятия Кондратия, если сердечко слабое.
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1k
sos1960sos 6 часов назад
Этой художнице никогда не сравниться с нашим супер - пупер художником, по крайней мере в звании...
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14k
vikklu 6 часов назад
Работы хороши, но причём здесь какие-то духи?
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