Художник оживляет дерево и рассказывает истории древних духов

У некоторых людей есть способность превращать всё, к чему они прикасаются, в магию. Одним из таких талантливых людей является Дебра Бернье из Канады, чья резьба по дереву обладает способностью вдыхать жизнь в старые коряги и изображать древние божества. Её работы не могут не вызывать восхищение, посмотрите!

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