«Морским судам быть!». Рождение русского флота на Переславском озере

«Случилось нам быть в Измайлове, на льняном дворе и, гуляя по амбарам, где лежали остатки вещей дому деда Никиты Ивановича Романова, между которыми увидел я судно иностранное…»

— Пётр Первый в записке «О начале судостроения в России»

Молодой царь Пётр к вышеописанному моменту уже был знаком с таким инструментом, как астролябия, и имел собственный чертёжный набор. Этим «судном иностранным» был английский ботик, теперь известный как «Святой Николай».