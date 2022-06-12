«Морским судам быть!». Рождение русского флота на Переславском озере

«Случилось нам быть в Измайлове, на льняном дворе и, гуляя по амбарам, где лежали остатки вещей дому деда Никиты Ивановича Романова, между которыми увидел я судно иностранное…»
— Пётр Первый в записке «О начале судостроения в России»
Молодой царь Пётр к вышеописанному моменту уже был знаком с таким инструментом, как астролябия, и имел собственный чертёжный набор. Этим «судном иностранным» был английский ботик, теперь известный как «Святой Николай».
Картина кисти знаменитого русского живописца Алексея Кившенко «Пётр Первый управляет парусным ботиком»
Обнаружив его в амбаре своего деда, Пётр Алексеевич загорелся морской наукой. Он сразу поручил отремонтировать бот и построить близ Переславского озера «потешную» учебную флотилию, в создании которой участвовал лично. Так начался Российский императорский флот.
Из двух зол
Великой державе — великий флот. На рубеже XVIII века этот принцип был краеугольным: контроль акваторий во время бурно развивающейся морской торговли стал первостепенной задачей. Тогда одной из ключевых фигур на политической арене была Швеция, которая контролировала Балтийское море. Южнее, у Чёрного моря, господствовала Османская империя и её вассалы.
Царь Пётр прекрасно понимал, что без выхода к морям о бурном экономическом развитии Российского государства не может быть и речи. Кроме того, Чёрное и Балтийское моря принадлежали враждебным государствам, которые имели прекрасные плацдармы для наступления на границы России.
Поняв тщетность дипломатии, царь Пётр решился на войну с Османской империей и Крымским ханством — они представлялись более слабыми противники, чем Швеция. Первым шагом на пути к господству над Чёрным морем стал поход на турецкую крепость у берегов Азовского моря в начале 1695 года. Он оказался неудачным по многим причинам: тактические ошибки командования, плохая подготовка войск и недооценённость противника. Турецкие корабли, снабжавшие наземные войска всем необходимым, сыграли одну из важнейших ролей в защите крепости.
Карта первого и второго Азовского похода
Петровские «первенцы»
Стало ясно, что без поддержки с моря победить османов не удастся. Потому в том же 1695 году Пётр Первый начал строительство первого регулярного русского флота. За год до этого правительство заказало у голландцев 32-весёльную галеру, которая и стала прототипом для новых кораблей. Она проделала далёкий путь до верфи — в разобранном виде её доставили в Архангельск, затем по рекам в Вологду. Лишь потом галеру перевезли на крестьянских санях до села Преображенского — здесь отремонтировали «Святого Николая», здесь же появились первые корабли русского флота.
Село Преображенское в короткие сроки превратилось в верфь. Руководить строительством русских галер взялся сам Пётр, его правой рукой стал Франц Тиммерман — учитель самодержца по навигации и иным точным дисциплинам, а также наставник в морском деле. На верфи работали крестьяне и плотники из разных уголков России, а также преображенские солдаты и моряки, которые уже были знакомы с основами судостроения. Некоторые из них стали известными корабельными мастерами.
Первый образец русской галеры XVII века. Позади изображён гребной фрегат «Апостол Пётр»
Царь хотел как можно скорее ввести новые корабли в строй. Поэтому детали галер срубили из сырого и замёрзшего дерева. Из-за этого на пути к основным силам по мелководному Дону корабли получили серьёзные повреждения. Несмотря на суровую зиму, верфь непрерывно изготавливала основные детали кораблей, кои затем в разобранном виде доставлялись в Воронеж, где готовилось всё необходимое для флота. Там же развернулось масштабное строительство тысяч вспомогательных кораблей и лодок небольших размеров.
Таким образом, на Преображенской верфи построили 22 галеры — корабли длиной в 40 метров, экипажем свыше 130 человек, способные нести несколько пушек и перевозить десант. В дополнение к ним создали четыре брандера — «кораблей-камикадзе», начинённых взрывчаткой.
12 апреля 1696 года на воду спустили первые русские корабли, а через пять дней также и голландскую галеру, командиром которой стал адмирал Франц Лефорт. Однако костяком флота выступали вовсе не галеры. В Воронеже заложили два фрегата, 36-пушечных трёхмачтовых корабля под названиями «Апостол Павел» и «Апостол Пётр». Они требовали куда больше ресурсов, и по этой причине их постройка ожидаемо затянулось. На воде они оказались лишь в начале мая, и ко второму походу готовы не были.
Спуск первой галеры «Принципиум» на воронежской верфи 12 апреля 1696 года. Картина современного художника Юрия Кушевского
К концу апреля в Воронеже располагалась сухопутная армия численностью свыше 70 000 человек — в два раза больше по сравнению с первым походом. Экипажи кораблей составляли солдаты морского полка, которым командовал адмирал Лефорт.
Успех первый, не последний
Новой точкой сбора войск и флота стал Черкасск, расположенный близ турецкой крепости. К концу мая основные силы соединились с остальными отрядами и корпусами казаков, после чего самодержец вместе с войсками выдвинулся к укреплениям турков. К слову, османы не подозревали о намерениях Петра и о построенной галерной флотилии. Более того, турки даже не удосужились разрушить русские укрепления — траншеи и батареи, оставшиеся с прошлого похода.
Фрегат «Апостол Пётр» и русские галеры при осаде турецкой крепости. Гравюра Адриана Шхонебека, которого пригласил сам царь Пётр. Хоть мастер и изобразил стреляющий фрегат, на самом деле он не принимал участия в осаде
Собственно, по этой причине царские войска быстро развернулись близ крепости на расстоянии ружейного выстрела. А тем временем русские корабли беспрепятственно заблокировали морские подступы, и гарнизон крепости оказался отрезанным от турецкого флота. Первый выход в море петровских галер ознаменовался салютом из пушек.
Два месяца гарнизон крепости держался под градом снарядов, не поднимая флага. Попытки снять осаду силами татар не приносили результата — царские войска при поддержке конницы раз за разом отбивали их атаки. А турецкий флот, обнаружив русские галеры, и вовсе отказался от прорыва морской блокады. 25 июля казаки решили действовать, и, не дожидаясь приказа командования, наскоком захватили два укрепления. Турки пробовали отбить внешние бастионы, однако успеха в том не добились. Брошенные своим же флотом османы, потеряв всякую надежду, решили воспользоваться последним доступным средством — они вступили в переговоры.
Карта морской и наземной блокады Азовской крепости. Синим обозначены войска Османской империи, красным — России
29 июля 1696 года Азовская крепость капитулировала: османы согласились сложить оружие при условии, что солдаты и их семьи получат свободу. Эта уверенная победа стала отдушиной для всего русского народа, который многие годы терпел нападки южных соседей. Многие из участников похода удостоились высоких званий, наград из драгоценных металлов и признания.
В результате многодневных обстрелов артиллерии — корабельной и полевой, большая часть фортификаций оказалась серьёзно повреждена. Но Петра Алексеевича беспокоило, в первую очередь, отсутствие подходящей гавани для флота. Местом дислокации кораблей стал берег крупнейшего залива Азовского моря, где впоследствии вырос город Таганрог — первая военно-морская база Российского государства.
Взятие турецкой крепости русскими войсками. Гравюра Жозефа де Монталегре, написанная в конце XVII века. «Pontus Euxinus» — латинское название Чёрного моря
«Был бы флот, а гавани найдутся»
Несмотря на успех, война с Османской империей не окончилась: её армия и флот всё ещё сохраняли боеспособность и представляли большую опасность. Пётр оценил потенциал регулярного флота: именно он мог стать главным подспорьем в победе над противником. 30 октября Дума инициировала масштабную программу судостроения: в течение трёх лет флот должны были пополнить 55 кораблей — фрегаты, брандеры и «бомбардиры».
Фактически Пётр Первый создал новую отрасль, которая требовала огромных затрат на создание с нуля верфей, заводов, военно-морских баз и системы образования. Существенную часть финансовых вложений царь взвалил на плечи купцов, дворян и землевладельцев, а с недовольством боролся характерным для него способом — «жалобщики» в итоге делали ещё больше.
Царь Пётр в Англии, верфь в Детфорде, во время дипломатической миссии. Слева изображён русский царь с пилой, справа стоит Вильгельм III Оранский
Одновременно с постройкой новых кораблей русская армия начала закрепляться в низовьях Дона. Но для выхода к Чёрному морю требовалось получить Керчь и Крым, и желательно мирным путём. В марте 1697 года царь в надежде найти поддержку у союзников по Священной лиге направился с послами в западные страны. Австрия и Речь Посполитая выступали за мирные переговоры, и в январе 1699 года европейские страны заключили с Турцией мир.
После этого могущество Османской империи заметно пошатнулось. Тем не менее переговоры России и Турции длились больше полугода — российские представители требовали Керчь и турецкие земли близ Азовского и Чёрного морей, что категорически не устраивало турков. Пётр Алексеевич всеми силами добивался мира, но мирный договор сроком на 30 лет был заключён лишь в июле 1700 года в Константинополе. Керчь осталась за турками, Россия же получила Таганрог и другие построенные города.
Приоритеты Российского государства сместились на север, где господствовала Швеция. После известия о заключении долгожданного мира с турками, русские войска выдвинулись к границам Шведской империи. Теперь целью Петра Первого стал выход к Балтийскому морю.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS
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